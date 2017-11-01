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03.11.2017 10:19  GitLab отказался от CLA-соглашения при приёме изменений

Компания GitLab, развивающая одноимённую платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, сообщила об отказе от необходимости заключения специального CLA-соглашения (Contributor License Agreement) при передаче изменений, улучшений или исправлений проекту. Для участия в разработке теперь не нужно подписывать документ о передаче имущественных прав на использование своего кода в составе GitLab, а достаточно согласиться с условиями Developer Certificate of Origin (DCO).

Документ Developer Certificate of Origin подготовлен юристами организации Linux Foundation и уже 13 лет используется при передаче изменений в состав ядра Linux, позволяя отслеживать авторство каждого изменения в коде. Принятие изложенных в документе условий осуществляется через указание при передаче патча строки "Signed-off-by: имя и email разработчика", что позволяет максимально упростить процесс привязки кода к авторам. Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как часть кода под свободной лицензией.

В качестве причины перехода GitLab c CLA на DCO называется пожелания проектов Debian и GNOME, которые планируют перевести свои инфраструктуры разработки на платформу GitLab. Отказ от необходимости подписания CLA-соглашения позволит разработчикам Debian и GNOME присоединиться к работе над GitLab и продвигать свои улучшения, реализованные для удовлетворения возникающих потребностей. Ожидается, что переход Debian и GNOME на GitLab позволит увеличить эффективность разработки и привлечёт новых участников в проект. Многие новые разработчики привыкли к GitHub и отдают предпочтение данной платформе, но использование GitHub в GNOME и Debian недопустимо в силу её проприетарного характера, в то время как платформа GitLab достаточно близка по возможностям и является свободным ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/2017/...)
  2. OpenNews: Проект OpenSSL переходит на лицензию Apache и вводит в практику CLA-соглашение
  3. OpenNews: Сравнительный анализ соглашений о передаче прав (CLA) различных проектов
  4. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  5. OpenNews: Попытка унификации соглашений с разработчиками открытого ПО вскрыла много проблем
  6. OpenNews: Для координации управления авторскими правами в открытом и свободном ПО создан проект Harmony
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitlab, cla, license
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