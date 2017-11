03.11.2017 10:19  GitLab отказался от CLA-соглашения при приёме изменений

Компания GitLab, развивающая одноимённую платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, сообщила об отказе от необходимости заключения специального CLA-соглашения (Contributor License Agreement) при передаче изменений, улучшений или исправлений проекту. Для участия в разработке теперь не нужно подписывать документ о передаче имущественных прав на использование своего кода в составе GitLab, а достаточно согласиться с условиями Developer Certificate of Origin (DCO). Документ Developer Certificate of Origin подготовлен юристами организации Linux Foundation и уже 13 лет используется при передаче изменений в состав ядра Linux, позволяя отслеживать авторство каждого изменения в коде. Принятие изложенных в документе условий осуществляется через указание при передаче патча строки "Signed-off-by: имя и email разработчика", что позволяет максимально упростить процесс привязки кода к авторам. Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как часть кода под свободной лицензией. В качестве причины перехода GitLab c CLA на DCO называется пожелания проектов Debian и GNOME, которые планируют перевести свои инфраструктуры разработки на платформу GitLab. Отказ от необходимости подписания CLA-соглашения позволит разработчикам Debian и GNOME присоединиться к работе над GitLab и продвигать свои улучшения, реализованные для удовлетворения возникающих потребностей. Ожидается, что переход Debian и GNOME на GitLab позволит увеличить эффективность разработки и привлечёт новых участников в проект. Многие новые разработчики привыкли к GitHub и отдают предпочтение данной платформе, но использование GitHub в GNOME и Debian недопустимо в силу её проприетарного характера, в то время как платформа GitLab достаточно близка по возможностям и является свободным ПО.