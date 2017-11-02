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02.11.2017 21:44  Обновление OpenSSL 1.1.0g и 1.0.2m с устранением уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски криптографической библиотеки OpenSSL 1.0.2m и 1.1.0g , в которых устранены две уязвимости, из которых одна отмечена как неопасная (CVE-2017-3735), а вторая (CVE-2017-3736) отнесена к категории проблем среднего уровня опасности.

Уязвимость CVE-2017-3736 связана с ошибкой вычислений при выполнении процедур возведения в степень на системах с Intel Broadwell, AMD Ryzen и более новыми процессорами с поддержкой расширений BMI1, BMI2 и ADX. Проблема теоретически может применяться для атаки по восстановлению закрытых ключей. Для алгоритмов EC атака не применима, а для RSA и DSA очень сложна в организации и маловероятно, что вообще сможет быть воплощена на практике. Атака против DH тоже сложна, но более реалистична, так как большая часть работы для воссоздания информации о закрытом ключе может быть выполнена не на уязвимой системе. В любом случае для атаки требуется наличие очень больших вычислительных ресурсов, которые доступны ограниченному контингенту.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  3. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0e с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.0.2k и 1.1.0d с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.0c с устранением уязвимости в реализации ChaCha20/Poly1305
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openssl
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  • 1, trolleybus, 22:30, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > В любом случае для атаки требуется наличие очень больших вычислительных ресурсов, которые доступны ограниченному контингенту.

    Думаю, всем известно, какому именно.  

     
     
  • 2, A.Stahl, 22:51, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Конечно: Красному кресту и полумесяцу, обществу защиты популяции рысей и мне.
     

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