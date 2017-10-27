27.10.2017 22:36  Консорциум ISC представил DHCP-сервер Kea 1.3

Консорциум ISC опубликовал релиз DHCP-сервера Kea 1.3.0, идущего на смену классическому ISC DHCP. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Mozilla Public License (MPL) 2.0, вместо ранее применяемой для ISC DHCP лицензии ISC License. DHCP-сервер Kea основан на технологиях BIND 10 и построен с использованием модульной архитектуры, подразумевающей разбиение функциональности на разные процессы-обработчики. Продукт включает в себя полнофункциональную реализацию сервера с поддержкой протоколов DHCPv4 и DHCPv6, способную заменить собой ISC DHCP. В Kea встроены средства динамического обновления DNS-зон (Dynamic DNS), поддерживаются механизмы обнаружения серверов, назначения адресов, обновления и переподключения, обслуживания информационных запросов, резервирования адресов для хостов и PXE-загрузки. В реализации DHCPv6 дополнительно предусмотрена возможность делегирования префиксов. Для взаимодействия с внешними приложениями предоставляется специальный API. Возможно обновление конфигурации на лету без перезапуска сервера. Информация о выделенных адресах и параметрах клиентов может храниться в разных типах хранилищ - в настоящее время предоставляются бэкенды для хранения в файлах CSV, СУБД MySQL, Apache Cassandra и PostgreSQL. Параметры резервирования хостов могут быть заданы в файле конфигурации в формате JSON или в виде таблицы в MySQL. В состав входит инструмент perfdhcp для измерения производительности сервера DHCP и компоненты для сбора статистики. Kea демонстрирует неплохую производительность, например, при использовании бэкеда MySQL сервер может выполнить 1000 присвоений адресов в секунду (около 4000 пакетов в секунду), а при использовании бэкенда memfile производительность достигает 7500 присвоений в секунду. Новые возможности Kea 1.3: Добавлена функциональность общих сетей (Shared networks), дающая возможность группировать вместе несколько подсетей. Клиенту в таких общих сетях динамически назначается адрес из любой подсети, входящей в группу. При необходимости можно назначать типовые параметры для общей сети, которые могут быть переопределены для отдельных подсетей, классов клиентов или хостов.

Завершена реализация REST Web API для управления конфигурацией, доступного через HTTPS. Сняты ограничения на максимальный размер запросов и ответов через REST API, что позволяет применять его для управления крупными конфигурациями;

Представлены новые библиотеки для интеграции с Kea: Библиотека с REST-интерфейсом для управления выделением IP-адресов (lease), позволяющая запрашивать данные о присвоениях адресов, добавлять привязки и изменять установленные связи. Библиотека для управления подсетями через REST API, дающая возможность добавлять, удалять и изменять подсети без перезагрузки полной конфигурации. Новый обработчик (hook) command_processed, через который можно подключать внешние библиотеки для переопределения обработчиков определённых команд;

Добавлено множество мелких возможностей, которые позволили достигнуть паритета в функциональности с ISC DHCP и упростили миграцию с ISC DHCP на Kea. Например, появилась поддержка опций 21 DHCPv4 и 10 DHCPv6, а также улучшена поддержка специфичных для вендоров опций DHCPv4 с кодом 43. Добавлена возможность определения опций с привязкой к пулам адресов DHCPv4. Реализовано условное выражение "ifelse";

Из путей дальнейшего развития Kea отмечается создание средств для обеспечения отказоустойчивости и создание экосистемы из внешних скриптов, дополнений, модулей интеграции и интерфейсов. Из недавно появившихся дополнений упоминается скрипт для генерации читаемого списка активных привязок (lease), обработчик Run Script для вызова внешних скриптов для любых доступных hook-ов, набор unit-файлов для systemd.



