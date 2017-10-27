27.10.2017 08:25  Релиз Fedora Workstation 27 отложен до 7 ноября, а Fedora Server 27 до 19 декабря

Разработчики проекта Fedora объявили о переносе релиза Fedora 27 в связи с невыполнением критериев качества. Сборки для рабочего стола перенесены на 7 ноября, а серверная редакция ожидается только 19 декабря. Изначально релиз был запланирован на 31 октября.

В финальных тестовых сборках остаются неисправленными 9 проблем, которые отнесены к блокирующим выпуск. Из блокирующих релиз проблем можно отметить: проблемы в glibc, мешающие запуску некоторых игр из Steam, проблема с настройкой GRUB в инсталляторе, намерение исключить libvirt-daemon-config-network из зависимостей по умолчанию в gnome-boxes, неработоспособность grub2-mkconfig при установке Xen, раздражающее мерцание экрана при использовании qxl+spice для доступа к виртуальным машинам, отсутствие пакета spin-kickstarts.

Серверная редакция задерживается в связи с переходом на модульную архитектуру, которая подразумевает компоновку дистрибутива из отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива.



