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27.10.2017 08:25  Релиз Fedora Workstation 27 отложен до 7 ноября, а Fedora Server 27 до 19 декабря

Разработчики проекта Fedora объявили о переносе релиза Fedora 27 в связи с невыполнением критериев качества. Сборки для рабочего стола перенесены на 7 ноября, а серверная редакция ожидается только 19 декабря. Изначально релиз был запланирован на 31 октября.

В финальных тестовых сборках остаются неисправленными 9 проблем, которые отнесены к блокирующим выпуск. Из блокирующих релиз проблем можно отметить: проблемы в glibc, мешающие запуску некоторых игр из Steam, проблема с настройкой GRUB в инсталляторе, намерение исключить libvirt-daemon-config-network из зависимостей по умолчанию в gnome-boxes, неработоспособность grub2-mkconfig при установке Xen, раздражающее мерцание экрана при использовании qxl+spice для доступа к виртуальным машинам, отсутствие пакета spin-kickstarts.

Серверная редакция задерживается в связи с переходом на модульную архитектуру, которая подразумевает компоновку дистрибутива из отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Fedora 27 перешёл на стадию бета-тестирования
  3. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 26
  5. OpenNews: Fedora планирует выпустить модульный вариант серверной редакции дистрибутива
  6. OpenNews: Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Аноним, 08:34, 27/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда-нибудь перейду с Убунты на Федору...
     
     
  • 2.2, кверти, 08:52, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Разработчики проекта ... объявили о переносе релиза ... в связи с невыполнением критериев качества

    Этого в убунте отродясь не было. Только ради этого стоит.

     
     
  • 3.5, анонимус, 09:07, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вообще-то ещё как было — 6.0_6_
     
  • 2.3, Аноним, 08:52, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    перешел 3 года назад, ни разу не возникло желание вернуться
     
  • 2.4, trolleybus, 09:06, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Перешел на арч и тоже совсем не жалею
     
  • 2.6, H2O, 09:08, 27/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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