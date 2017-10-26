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26.10.2017 12:01  GoPro перевёл видеокодек CineForm в разряд открытых проектов

Компания GoPro открыла исходные тексты реализации видеокодека CineForm, применяемого в профессиональном оборудовании для видеосъемки. Исходные тексты CineForm SDK опубликованы на gitHub под двумя лицензиями: Apache 2.0 и MIT. Кодек теперь можно свободно интегрировать в любые продукты без оплаты отчислений и расширять его функциональность, например, добавлять поддержку новых форматов изображений или вносить оптимизации. В ближайшее время ожидается интеграция CineForm в открытые видеопроигрыватели и пакеты перекодирования видео, без необходимости связывания с проприетарными бинарными библиотеками.

CineForm предлагает 12-разрядный формат сжатия видео с использованием вейвлет-преобразования. Кроме полноценной реализации кодировщика и декдировщика, а также демонстраций для встраивания CineForm в приложения, в репозитории также опубликован код упрощённого варианта (WaveletDemo), который может применяться для изучения применения вейвлетов для сжатия видео или как отправная точка для создания новых кодеков. Реализация написана на языках C и C++ и включает ручные оптимизации с использованием инструкций SSE2. Работа SDK проверена в Linux (Ubuntu), Windows и macOS.

Кодек CineForm примечателен тем, что спроектирован для обеспечения высокой скорости кодирования и качества видео, в ущерб результирующему размеру (выбирая из набора "размер, скорость и качество", как правило, остальные кодеки отдают предпочтение связке "размер и качество", жертвуя скоростью кодирования). Высокая скорость кодирования и высокое качество позволило CineForm занять нишу первичного формата для сохранения материалов с видеокамер и для профессиональной обработки и монтажа видео.

Ближайшими конкурентами являются кодеки Avid DNxHD и Apple ProRES, которые, основаны на методе разбиения изображения на блоки с использованием дискретного косинусного преобразования (DCT), в то время как технология сжатия на основе вейвлетов оперирует изображением как единым целым, позволяя добиться более высокого визуального качества и сделать менее заметными артефакты при высоком уровне сжатия. Благодаря вейвлет-преобразованию, с ростом разрешений возрастает и эффективность работы CineForm. Особое место CineForm также занимает системах трансляции видео в режиме 360° (например, в камере Omni с работой в разрешениях 8Kp30 и 60Kp60 справляется только CineForm).

Кодек поддерживает работу с пиксельными форматами 8/10/16-bit YUV 4:2:2 (прогрессивное и чересстрочное кодирование), 8/10/16-bit RGB 4:4:4, 8/16-bit RGBA 4:4:4:4 и 12/16-bit CFA Bayer RAW. Для любого формата может применяться двухканальное кодирование для стереоскопического, 3D и 360°-контента с разрешением выше 4K. Без потери качества кодек оперирует уровнем сжатия в диапазоне между 10:1 и 4:1 - CineForm работает в режиме обеспечения постоянного качества, меняя битрейт в зависимости от типов сцен (большинство других кодеков удерживают битрейт, допуская изменение качества).

  1. Главная ссылка к новости (http://cineform.blogspot.ru/20...)
  2. OpenNews: Новая версия редактора фотографий RawTherapee 5.0
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.2
  4. OpenNews: Google выпустил библиотеку libvpx 1.4.0 с улучшенной реализацией кодека VP9
  5. OpenNews: Представлен FLIF, новый формат сжатия изображений без потерь
  6. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: cineform, codec, video
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  • 1.1, Аноним, 12:30, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Открытие исходных текстов это хорошо, но как там со связанными с кодеком патента... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, start, 12:38, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чукча не читатель?
     
     
  • 3.4, Аноним, 12:45, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты про А это прописано в лицензиях Или ты из тех кто путает лицензии и патент... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Crazy Alex, 13:09, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Apache 2.0 - конечно, прописано
     
  • 1.3, Аноним, 12:43, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Столлман негодует
     
  • 1.5, пох, 12:55, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    ну да, ну да - через полтора года после того, как индус из ffmpeg добавил вполне работающую поддержку именно гoвнопро-версии этого кодека (понадобился reverse-engineering, в лучших традициях Белларда, ибо заявленному стандарту vc5 он соответствовал слабо), и она, видимо, уже попала в стабильные версии и во все ffmpeg-based проекты, они героически открыли свой ненужно-код.

    А что их до этого десять лет, блжад, уговаривали дать не код но хоть спецификации (без всяких патентных кунштюков, ffmpeg и без того запрещено использовать где-либо кроме антарктиды) - это так, цветочки.

     
     
  • 2.7, непох, 14:11, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше поздно, чем никогда. Кодек то очень неплохой.
     
     
  • 3.12, пох, 14:38, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучше поздно, чем никогда. Кодек то очень неплохой.

    и зачем он тебе нужен? У тебя есть какой-то исходный hd материал не в mp4/avchd формате ? Или у тебя настолько кривой софт монтажа и настолько дряхлое железо, что нужно трахаться с перекодировкой в слабо-сжатый формат только для этого?

    единственное, зачем был большинству нужен этот формат - обрабатывать промежуточные файлы от gopro, для тех, кто с ней еще мучается.
    с этим сегодня справляется ffmpeg без дополнительных деталей. encoder в него вообще низачем не нужен.

     
  • 1.8, Иван, 14:15, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто пробовал, оно сильнее жмёт, чем DV, или слабее?
    Интересует оцифровка архивов с VHS с минимальными потерями на первичном сжатии.
    Контент соответствующий - характерный шум, артефакты.
     
     
  • 2.10, пох, 14:30, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    оно жмет в зависимости от настроек, это не dv, где параметры гвоздиком прибиты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним_админ, 14:26, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересует оцифровка архивов с VHS с минимальными потерями на первичном сжатии.

    Для таких целей есть losless-кодеки, например HuffYUV, но для оцифровки VHS вполне хватит и MotionJPEG

     
     
  • 2.11, пох, 14:33, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для таких целей есть losless-кодеки, например HuffYUV, но для оцифровки VHS вполне

    ему не светит  loosless - ему надо _аналоговый_ сигнал как-то превратить в цифровой.
    в _любом_ случае будут потери сэмплинга.

    > хватит и MotionJPEG

    если он найдет плату 80х годов, способную преобразовывать композит или s-video в mjpeg - это неплохой вариант, в остальных случаях лучше оставить в том, в чем получилось. Например, таки в dv, камеру со сквозным трактом найти еще можно.


     
  • 1.13, Аноним_админ, 14:44, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ему не светит  loosless - ему надо _аналоговый_ сигнал как-то превратить в цифровой.

    С этим справится любой АЦП. Простейший пример - TV-тюнер или плата видеозахвата.  Подключаем к ней видео-магнитофон, на выходе карта отдает несжатый поток, который по желанию можно пожать любым имеющимся кодеком.

    И при чем тут платы 80-х годов? Любая карта на каком-нибудь SAA7134 оцифрует сигнал, а чем его жать, забота ПО.

     
  • 1.14, anonymous, 14:55, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    60Kp60? где о таком почитать? почему не 64K? пока нашел только 16K
     

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