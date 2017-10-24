24.10.2017 10:11  Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.7

Увидел свет релиз библиотеки SDL 2.0.7 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека предоставляет такие средства, как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. В новом выпуске: Добавлен набор функций для преобразования звуковых потоков: SDL_NewAudioStream, SDL_AudioStreamPut, DL_AudioStreamGet, SDL_AudioStreamAvailable, SDL_AudioStreamFlush, SDL_AudioStreamClear и SDL_FreeAudioStream;

Добавлены функции для запроса и установки функций распределения памяти: SDL_GetMemoryFunctions(), SDL_SetMemoryFunctions() и SDL_GetNumAllocations();

Добавлены функции установки и проверки блокировок при доступе к API управления джойстиком и игровым контроллером из многопоточных приложений: SDL_LockJoysticks(), SDL_UnlockJoysticks();

Адаптированы для применения в многопоточных программах функции SDL_SetEventFilter(), SDL_GetEventFilter(), SDL_AddEventWatch() и SDL_DelEventWatch();

Внесены улучшения в код передискретизации звука (resampling);

Устранены проблемы, связанные с поддержкой D-BUS.



