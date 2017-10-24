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24.10.2017 10:11  Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.7

Увидел свет релиз библиотеки SDL 2.0.7 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека предоставляет такие средства, как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

В новом выпуске:

  • Добавлен набор функций для преобразования звуковых потоков: SDL_NewAudioStream, SDL_AudioStreamPut, DL_AudioStreamGet, SDL_AudioStreamAvailable, SDL_AudioStreamFlush, SDL_AudioStreamClear и SDL_FreeAudioStream;
  • Добавлены функции для запроса и установки функций распределения памяти: SDL_GetMemoryFunctions(), SDL_SetMemoryFunctions() и SDL_GetNumAllocations();
  • Добавлены функции установки и проверки блокировок при доступе к API управления джойстиком и игровым контроллером из многопоточных приложений: SDL_LockJoysticks(), SDL_UnlockJoysticks();
  • Адаптированы для применения в многопоточных программах функции SDL_SetEventFilter(), SDL_GetEventFilter(), SDL_AddEventWatch() и SDL_DelEventWatch();
  • Внесены улучшения в код передискретизации звука (resampling);
  • Устранены проблемы, связанные с поддержкой D-BUS.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan
  3. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0.2 с поддержкой Wayland и Mir
  4. OpenNews: В библиотеку SDL добавлена поддержка дисплейного сервера Mir
  5. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0
  6. OpenNews: Проект SDL меняет условия лицензирования и развития, позволяя использование в проприетарных продуктах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sdl
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  • 1, iZEN, 11:04, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Непонятно, зачем она нужна. В большинстве случаев всё и так работает без неё.
     
     
  • 2, бедный буратино, 11:13, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    эээээээээээээээээээ...
     
     
  • 3, A.Stahl, 11:17, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    BSDшники в терминальной стадии думают что всё BSD и, соответственно, всегда говорят о BSD.
     
  • 4, зеленая лампа, 11:18, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    для разрабов!
     

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