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23.10.2017 22:48  Linux Foundation представил лицензионное соглашение на распространение данных

Организация Linux Foundation анонсировала лицензионное соглашение Community Data License Agreement (CDLA), призванное заполнить нишу в лицензировании общедоступных наборов данных. Соглашение разработано с оглядкой на модели совместной разработки открытого ПО и нацелено на обеспечение предоставления открытого доступа к данным по аналогии с распространением открытого кода.

Развиваемые последнее время технологии анализа больших объёмов данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, кроме реализации алгоритмов в коде, очень сильно зависят от исходных наборов данных, моделей обучения и графов вычислений. Традиционные свободные лицензии на код не рассчитаны на организацию распространения и совместного создания подобных наборов данных, поэтому под эгидой Linux Foundation было разработано специализированное лицензионное соглашение CDLA, призванное решить возникшие проблемы.

Различные компании, организации, госструктуры и образовательные учреждения могут использовать CDLA для открытия и предоставления доступа к данным с целью формирования сообществ, которые могут открыто развивать и дорабатывать полученную информацию и обмениваться данными с другими сообществами. CDLA представляет собой соглашение между поставщиками данных (Data Provider) и лицами, получающими эти данные, которое предоставляет лицензию на использование или публикацию данных. Лицензия предоставляется только при соблюдении определённых в соглашении условий (например, передачу полученных данных третьим лицам только под тем же соглашением), при нарушении которых она отзывается.

Соглашение предложено в двух вариантах: CDLA Sharing и CDLA Permissive. Первый вариант подготовлен в стиле копилефт-лицензий и обязывает пользователей данных публиковать все вносимые в набор улучшения, например, в случае внесения изменений в модель обучения, данные изменения должны быть опубликованы под теми же условиями. Второй вариант построен по аналогии с пермиссивными лицензиями и допускает внесение изменений без их открытия. Важной особенностью CDLA также является предоставления права публикации результатов анализа данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: license
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  • 1.1, AntonAlekseevich, 23:04, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я считаю что The Linux Foundation сделало верный шаг в ближайшее будущее.
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:25, 23/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Вы хотели сказать - "в пропасть"?
     
     
  • 3.5, AntonAlekseevich, 23:27, 23/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Вы хотели сказать - "в пропасть"?

    Ну если будущее это пропасть, то да "в пропасть".

     
     
  • 4.7, Аноним, 23:58, 23/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В будущее, где AI нас убьет
     
  • 2.6, Аноним, 23:58, 23/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мнение одного человека.
     
  • 1.2, AS, 23:09, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>> госструктуры
    >>>  открытия и предоставления доступа к данным

    ага щас дадут кусок БД физлиц например, чтоб я им новый CRUD продемонстрировал..

     
  • 1.3, Аноним, 23:13, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не не не, Девид Блейн Ну и формулировочка Как узнают, что _пользователь_ что-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, YetAnotherOnanym, 01:13, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "открыто развивать и дорабатывать полученную информацию"
    А прикольно будет на фотках НАСА какую-нибудь НЁХ в звёздном небе пририсовать. Или спектрограмму БАК подретушировать.
     
  • 1.9, Аноним, 02:53, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ну понятно, что это необходимый шаг с светлому пост-технологически сингулярному ... весь текст скрыт [показать]
     

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