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22.10.2017 08:18  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.46

Доступен релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.46. В состав новой версии включены новые модули: mod_openssl, в который вынесен весь код, связанный с OpenSSL; mod_vhostdb* (dbi, mysql, pgsql, ldap) для хранения базы виртуальных хостов в СУБД или LDAP; mod_wstunnel для туннелирования websocket в другие протоколы. В mod_extforward в добавлена поддержка протокола PROXY для HAProxy и HTTP-расширения Forwarded (RFC-7239). В mod_proxy и mod_cgi добавлена поддержка обновления соединения до WebSocket ("Upgrade: websocket").

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lighttpd.net/2017/1...)
  2. OpenNews: Доступен http-сервер lighttpd 1.4.44
  3. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.43
  4. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.42
  5. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.41
  6. OpenNews: Релиз http-сервера lighttpd 1.4.40. Переход проекта с SVN на Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lighttpd
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