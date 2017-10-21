22.10.2017 08:18  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.46

Доступен релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.46. В состав новой версии включены новые модули: mod_openssl, в который вынесен весь код, связанный с OpenSSL; mod_vhostdb* (dbi, mysql, pgsql, ldap) для хранения базы виртуальных хостов в СУБД или LDAP; mod_wstunnel для туннелирования websocket в другие протоколы. В mod_extforward в добавлена поддержка протокола PROXY для HAProxy и HTTP-расширения Forwarded (RFC-7239). В mod_proxy и mod_cgi добавлена поддержка обновления соединения до WebSocket ("Upgrade: websocket").



