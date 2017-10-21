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21.10.2017 10:42  Первый стабильный выпуск распределённой СУБД TiDB

Представлен релиз распределённой СУБД TiDB 1.0, развиваемой под впечатлением от технологий Google Spanner и F1. TiDB отнесена к категории гибридных систем HTAP (Hybrid Transactional/Analytical Processing), способных как обеспечивать выполнение транзакций в реальном времени (OLTP), так и применяться для обработки аналитических запросов. Проект написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

TiDB предоставляет возможности для горизонтального масштабирования и обеспечения отказоустойчивости: размер хранилища и вычислительную мощность можно наращивать простым подключением новых узлов, данные распределяются по узлам с избыточностью, позволяющей продолжить работу в случае сбоя отдельных узлов. Сбои обрабатываются автоматически.

Система гарантирует непротиворечивость и для клиентского ПО выглядит как одна большая СУБД, несмотря на то, что фактически для выполнения транзакции привлекаются данные со множества узлов. Для физического хранения данных на узлах могут применяться разные бэкенды, например, локальные движки хранения GoLevelDB и BoltDB или собственный движок для распределённых хранилищ TiKV.

Важными особенностями TiDB является поддержка SQL и предоставление клиентского интерфейса, совместимого с протоколом MySQL, что упрощает адаптацию для TiDB существующих приложений, написанных для MySQL, или позволяет задействовать распространённые клиентские библиотеки. Из возможностей SQL поддерживаются индексы, агрегатные функции, выражения GROUP BY, ORDER BY, DISTICT, слияния (LEFT JOIN / RIGHT JOIN / CROSS JOIN) и простые подзапросы. Предоставляемых возможностей достаточно для организации работы с TiDB таких web-приложений, как PhpMyAdmin,Gogs и Wordpress.

Из расширенных возможностей отмечаются средства для асинхронного изменения схемы хранения, позволяющие на лету добавлять столбцы и индексы без остановки обработки текущих операций. Кроме протокола MySQL для обращения к СУБД можно использовать API на базе JSON и коннектор для Spark.



  1. Главная ссылка к новости (https://pingcap.github.io/blog...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск отказоустойчивой СУБД CockroachDB
  3. OpenNews: Доступна открытая СУБД CrateDB 1.0
  4. OpenNews: Открыт код СУБД MapD Core, использующей GPU для хранения и обработки данных
  5. OpenNews: Доступна распределённая графо-ориентированная СУБД Dgraph 0.4
  6. OpenNews: Компания Bloomberg открыла код распределённой СУБД Comdb2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tidb, database
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  • 1.1, пох, 11:17, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    ну надо ж - вторая за месяц "распределенная db" от китайцев.

    снова на go.

    Вероятно, сделана теми, кому не нравился синтаксис postgres, и кого за это выперли из байды ;-)

     
     
  • 2.2, Аноним, 11:36, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Ну, может потому что Go для распределенных систем очень годится И прикинь, но к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 11:52, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где ты у Поха увидел хоть намёк на расизм, блюститель морали ты наш?
     
  • 3.4, пох, 12:24, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну, может потому что Go для распределенных систем очень годится?

    или может, потому что просто модно-стильно-молодежно?
    (там еще и rust, если присмотреться - наверное, go не очень годится для всего остального? ;)

    > И прикинь, но каждая DB подходит только для определенного типа задач..

    тут пока не "типы задач", а "мы посмотрели на гугль, и сделали как у них". (не "для тех же задач", а "как у них", почувствуйте разницу - какие-такие задачи оно "у них" решало - собираемся разобраться по ходу дела)

    > Алсо, ты расистский кусок дepьма, не суди продукт по тому кто его сделал

    я безусловный сторонник расовой дискриминации (поинтересейтесь не в гугле, а в словаре иностранных слов, бумажном, что на самом деле это слово означает), но в данном случае дело по-моему не в расовых или хотя бы национальных различиях, а в том что "хотим такой же гугль, но свой". Щастья такой подход еще никому не приносил.

     
  • 3.5, ага, 13:12, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На данный момент китайцы как-раз и отличаются добротными foss-проектами
     
  • 3.6, angra, 13:13, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ну, может потому что Go для распределенных систем очень годится?

    И чем же он для них так годится?

     
     
  • 4.7, rshadow, 13:57, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И чем же он для них так годится?

    По всей видимости автор не отличает распределение по ядрам от распределения по хостам. Которого в go нет, как и во многих других популярных языках.

     

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