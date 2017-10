21.10.2017 10:42  Первый стабильный выпуск распределённой СУБД TiDB

Представлен релиз распределённой СУБД TiDB 1.0, развиваемой под впечатлением от технологий Google Spanner и F1. TiDB отнесена к категории гибридных систем HTAP (Hybrid Transactional/Analytical Processing), способных как обеспечивать выполнение транзакций в реальном времени (OLTP), так и применяться для обработки аналитических запросов. Проект написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. TiDB предоставляет возможности для горизонтального масштабирования и обеспечения отказоустойчивости: размер хранилища и вычислительную мощность можно наращивать простым подключением новых узлов, данные распределяются по узлам с избыточностью, позволяющей продолжить работу в случае сбоя отдельных узлов. Сбои обрабатываются автоматически. Система гарантирует непротиворечивость и для клиентского ПО выглядит как одна большая СУБД, несмотря на то, что фактически для выполнения транзакции привлекаются данные со множества узлов. Для физического хранения данных на узлах могут применяться разные бэкенды, например, локальные движки хранения GoLevelDB и BoltDB или собственный движок для распределённых хранилищ TiKV. Важными особенностями TiDB является поддержка SQL и предоставление клиентского интерфейса, совместимого с протоколом MySQL, что упрощает адаптацию для TiDB существующих приложений, написанных для MySQL, или позволяет задействовать распространённые клиентские библиотеки. Из возможностей SQL поддерживаются индексы, агрегатные функции, выражения GROUP BY, ORDER BY, DISTICT, слияния (LEFT JOIN / RIGHT JOIN / CROSS JOIN) и простые подзапросы. Предоставляемых возможностей достаточно для организации работы с TiDB таких web-приложений, как PhpMyAdmin,Gogs и Wordpress. Из расширенных возможностей отмечаются средства для асинхронного изменения схемы хранения, позволяющие на лету добавлять столбцы и индексы без остановки обработки текущих операций. Кроме протокола MySQL для обращения к СУБД можно использовать API на базе JSON и коннектор для Spark.