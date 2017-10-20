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20.10.2017 08:36  Новая версия языка программирования GNU Awk 4.2.0

После четырёх с половиной лет разработки доступен новый значительный выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU - Gawk 4.2.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с парсингом различного рода текстовых файлов и генерации несложной результирующей статистики.

Ключевые изменения:

  • Пои запуске не в режиме POSIX переменные в ENVIRON теперь отражаются в окружение gawk и дочерних программ, запущенных через вызов system();
  • Увеличено качество псевдослучайных чисел, выдаваемых функцией rand(). Порядок чисел в последовательности по-прежнему повторяем, поэтому rand() не подходит для криптографических нужд;
  • Улучшена работа режима вывода отформатированного кода программы. При указании опции "--pretty-print" AWK-программа теперь не запускается;
  • Добавлена возможность сборки с использованием CMake, который теперь позиционируется в качестве альтернативного сборочного инструментария;
  • Добавлена настройка PROCINFO["NONFATAL"] при которой ошибки ввода/вывода не приводят к завершению выполнения. По аналогии PROCINFO["redirection", "NONFATAL"] действует для перенаправленных потоков;
  • Добавлена опция PROCINFO[input-file, "RETRY"], при установке которой в случае ошибки ввода/вывода предпринимается повторная попытка выполнения операции;
  • Нарушена бинарная совместимость для C API, Си-приложения связанные с gawk требуют пересборки;
  • Добавлена поддержка строго типизированных констант с регулярными выражениями, задаваемых в виде "@/.../". Такие константы можно присвоить переменным и использовать справа от операторов "~" и "!~", а также в составе выражений "case";
  • Добавлена функция typeof() для определения типа переменной (array, regexp, string, number);
  • Прекращена поддержка старого механизма подключения расширений, основанного на применении функции "extension";
  • Прекращена поддержка платформы GNU/Linux на системах Alpha;
  • Прекращена поддержка операционной системы MirBSD;
  • Возвращён в строй порт для DJGPP, для которого нашёлся сопровождающий;
  • Включена по умолчанию оптимизация кода выполняемых приложений, для отключения которой следует использовать опцию "-s/--no-optimize';
  • При наличии задействован механизм fwrite_unlocked, позволяющий на 7% - 18% поднять скорость вывода gawk '{ print }' для больших файлов;
  • Ускорены операции в режиме IGNORECASE;
  • Использование отрицательных значений в битовых функциях теперь приводит к завершению работы с ошибкой;
  • В mktime добавлен второй аргумент для включения преобразования времени в UTC вместо локального часового пояса;
  • Добавлен массив PROCINFO["argv"], в котором сохраняются все аргументы командной строки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Новая версия языка программирования GNU Awk 4.1.0
  3. OpenNews: Увидел свет GNU Awk 4.0.0
  4. OpenNews: Redis-клиент на awk
  5. OpenNews: Интервью с одним из трех авторов языка программирования AWK
  6. OpenNews: Новая программа: Awka - транслятор с AWK в ANSI C
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: awk
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  • 1, blzz, 08:54, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Улучшена работа режима вывода отформатированного кода программы. При указании опции "--pretty-print" AWK-программа теперь не запускается;

    улучшено на отличненько

     
     
  • 2, Аноним, 08:59, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да, раньше было более чем странно, когда запуск фильтра для форматирования кода ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 09:05, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Недоперл?
     
     
  • 4, bentall, 09:14, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Прямой предок же. А так, когда нужно сделать что-то простое и достаточно-одноразовое с текстом — самое то.
     
     
  • 5, Anonymus, 09:39, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А sed не проще, разве?
     

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