20.10.2017 08:36  Новая версия языка программирования GNU Awk 4.2.0

После четырёх с половиной лет разработки доступен новый значительный выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU - Gawk 4.2.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с парсингом различного рода текстовых файлов и генерации несложной результирующей статистики. Ключевые изменения: Пои запуске не в режиме POSIX переменные в ENVIRON теперь отражаются в окружение gawk и дочерних программ, запущенных через вызов system();

Увеличено качество псевдослучайных чисел, выдаваемых функцией rand(). Порядок чисел в последовательности по-прежнему повторяем, поэтому rand() не подходит для криптографических нужд;

Улучшена работа режима вывода отформатированного кода программы. При указании опции "--pretty-print" AWK-программа теперь не запускается;

Добавлена возможность сборки с использованием CMake, который теперь позиционируется в качестве альтернативного сборочного инструментария;

Добавлена настройка PROCINFO["NONFATAL"] при которой ошибки ввода/вывода не приводят к завершению выполнения. По аналогии PROCINFO["redirection", "NONFATAL"] действует для перенаправленных потоков;

Добавлена опция PROCINFO[input-file, "RETRY"], при установке которой в случае ошибки ввода/вывода предпринимается повторная попытка выполнения операции;

Нарушена бинарная совместимость для C API, Си-приложения связанные с gawk требуют пересборки;

Добавлена поддержка строго типизированных констант с регулярными выражениями, задаваемых в виде "@/.../". Такие константы можно присвоить переменным и использовать справа от операторов "~" и "!~", а также в составе выражений "case";

Добавлена функция typeof() для определения типа переменной (array, regexp, string, number);

Прекращена поддержка старого механизма подключения расширений, основанного на применении функции "extension";

Прекращена поддержка платформы GNU/Linux на системах Alpha;

Прекращена поддержка операционной системы MirBSD;

Возвращён в строй порт для DJGPP, для которого нашёлся сопровождающий;

Включена по умолчанию оптимизация кода выполняемых приложений, для отключения которой следует использовать опцию "-s/--no-optimize';

При наличии задействован механизм fwrite_unlocked, позволяющий на 7% - 18% поднять скорость вывода gawk '{ print }' для больших файлов;

Ускорены операции в режиме IGNORECASE;

Использование отрицательных значений в битовых функциях теперь приводит к завершению работы с ошибкой;

В mktime добавлен второй аргумент для включения преобразования времени в UTC вместо локального часового пояса;

Добавлен массив PROCINFO["argv"], в котором сохраняются все аргументы командной строки.



