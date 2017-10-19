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19.10.2017 21:58  Компания System76 подготовила первый выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, представила первый стабильный релиз дистрибутива Pop!_OS, который будет поставляться на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 17.10 и отличается переработанным окружением рабочего стола. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (1.91 Гб) и Intel (1.75 Гб).

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

В Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом также развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

В центр управления GNOME добавлена опция для шифрования домашнего каталога пользователя. Внесены изменения в мастер начальной настройки. Пользователю предлагается расширенные средства группировки виртуальных рабочих столов, поддержка мозаичного закрепления окон бок о бок друг с другом и возможность навигации по рабочему столу через клавиатурные комбинации.

В пользовательском окружении активно используются средства поиска, позволяющие через одну поисковую форму находить файлы, приложения, контент и настройки.

Для загрузки дополнительного контента и сторонних приложений предлагается каталог-магазин Pop!_Shop.



  1. Главная ссылка к новости (https://plus.google.com/u/0/+S...)
  2. OpenNews: Компания System76 анонсировала новый Linux-дистрибутив Pop!_OS
  3. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
  4. OpenNews: Новые Linux устройства: планшет на базе Android и ноутбук, поставляемый с Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: system76, popos
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  • 1.1, klalafuda, 22:31, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как-то слабовато название. Неполное. Я бы ещё ANSI графику в него добавил.
     
  • 1.2, Dkg, 22:31, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Еще одно с нескучными обоями. Даешь больше!
     
  • 1.3, IMHO, 22:37, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    POPovOS ?
    Или с знаками что хочешь то и понимай
     
  • 1.4, Вася, 22:40, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Poop!_OS
     
  • 1.5, EHLO, 22:44, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Православненько
     
  • 1.6, Аноним, 22:52, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Со знаком подчёркивания это они зря А так-то выглядит как неплохая адаптация гн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 22:54, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PopovShop
     
  • 1.8, Аноним, 22:58, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Петросян с названиями, уймись уже.
     
  • 1.9, Аноним, 22:58, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кабель через дискретку графики AMD + Intel значит работать нормально не будет?
     
  • 1.10, VINRARUS, 23:18, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (1.91 Гб) и Intel (1.75 Гб).

    Так грубо пользователей с AMD ещо никто не посылал!

     
     
  • 2.11, VINRARUS, 23:20, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А веть сделал это автор новости, на сайте всё в порядке.
     
  • 1.12, Аноним, 23:23, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    home user Downloads 120291 127476 127359 _ 119822 119878 _amd64_intel... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 23:53, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    127968 128697 128190 127881 10071 _OS_ 10006 128343 128341 _ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, 0x0, 23:47, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На базе Федоры чем-то похожий проект есть :)
    https://kororaproject.org/
     
  • 1.15, Crazy Alex, 23:53, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отдельный вариант для каждого производителя видеокарт? Зачем?
     

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