19.10.2017 21:58  Компания System76 подготовила первый выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, представила первый стабильный релиз дистрибутива Pop!_OS, который будет поставляться на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 17.10 и отличается переработанным окружением рабочего стола. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (1.91 Гб) и Intel (1.75 Гб).

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки собственной редакции дистрибутива Ubuntu пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

В Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом также развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

В центр управления GNOME добавлена опция для шифрования домашнего каталога пользователя. Внесены изменения в мастер начальной настройки. Пользователю предлагается расширенные средства группировки виртуальных рабочих столов, поддержка мозаичного закрепления окон бок о бок друг с другом и возможность навигации по рабочему столу через клавиатурные комбинации.

В пользовательском окружении активно используются средства поиска, позволяющие через одну поисковую форму находить файлы, приложения, контент и настройки.

Для загрузки дополнительного контента и сторонних приложений предлагается каталог-магазин Pop!_Shop.