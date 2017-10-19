19.10.2017 09:22  Обновление LEDE 17.01.4, форка дистрибутива OpenWrt

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|5.21, номия, 11:21, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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а как иначе может быть на роутере? другое дело что оно само умеет обновляться, надо только скрипт написать и верить что не выпадет проблемное обовление.
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|2.14, Онанимус, 10:54, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Как Wireguard поживает? Пользуется кто?
Пользуемся активно. Объединяем офисы и роадварриоров.
На LEDE < 17.01.4 была старая версия wireguard, несовместимая с актуальными версиями и приходилось компилировать и устанавливать ipk-шки локально. А так, как роутеры на разных платформах, то возни было слишком много.
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|1.10, Just Noob, 10:38, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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Подскажите. Я новичок в этом деле. Никогда не заливал прошивки. Легко ли прошить этот LEDE на роутер netgear WNR1000v2, и может ли произойти что-то не так (окирпичится и т.д.)? Кто прошивал на такой же роутер? Есть ли официальная инструкция? Какое преимущество получим после перехода на LEDE? Что лучше для работы через VLN - штатная прошивка или LEDE (VPN от провайдера ProtonVPN, система Ubuntu 16.04)?
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|1.11, Just Noob, 10:38, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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И еще один вопрос, объясните пожалуйста в контексте VPN-провайдеров (таких как Nord, Torguard, Hideme, и т.д.) - что такое WireGuard? Еще один VPN-провайдер, или какая-то штука, аналог VPN, который ставишь и настраиваешь сам? Читаю вот:
> Последняя версия Wireguard VPN (0.0.20171017);
Это как понять? VPN встроили в прошивку роутера? Т.е. не надо платить/покупать VPN? Он теперь в роутере? Извините за нубские вопросы. Я только читал про WireGuard, что какая-то новая офигенная штука и пока только под Linux.
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|3.16, Just Noob, 11:07, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Все-равно не понял. Вот я уже плачу за VPN-сервис (который основан на OpenVPN), скачиваю конфигурацию на комп и подключаюсь к VPN. Что именно мне даст WireGuard в роутере? Это какой-то дополнительный слой защиты? Это надо настраивать? Будет двойной VPN? Поясните пожалуйста. :)
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