19.10.2017 09:22  Обновление LEDE 17.01.4, форка дистрибутива OpenWrt

И еще один вопрос, объясните пожалуйста в контексте VPN-провайдеров (таких как Nord, Torguard, Hideme, и т.д.) - что такое WireGuard? Еще один VPN-провайдер, или какая-то штука, аналог VPN, который ставишь и настраиваешь сам? Читаю вот: > Последняя версия Wireguard VPN (0.0.20171017); Это как понять? VPN встроили в прошивку роутера? Т.е. не надо платить/покупать VPN? Он теперь в роутере? Извините за нубские вопросы. Я только читал про WireGuard, что какая-то новая офигенная штука и пока только под Linux.

