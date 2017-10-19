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19.10.2017 09:22  Обновление LEDE 17.01.4, форка дистрибутива OpenWrt

Сформировано корректирующее обновление LEDE 17.01.4 (Linux Embedded Development Environment), дистрибутива для применения в сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. Сборки подготовлены для 32 целевых платформ.

Основные изменения:

  • В компонентах, обеспечивающих работу точки доступа, проведена работа по блокированию уязвимости, позволяющей перехватить трафик соединений WPA2. Исправление реализовано через добавление обходного метода защиты в hostapd (отключение повторной передачи ключей). Полное устранение проблемы возможно лишь на стороне клиента, в том числе внесённые изменения полностью не защищают от проблемы CVE-2017-13086 в старых версиях wpa_supplicant. Более того, так как исправление может привести к нарушению совместимости, обходной метод защиты по умолчанию отключен (для включения в настройки hostapd.conf нужно добавить "wpa_disable_eapol_key_retries=1");
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.4.92 (в прошлом выпуске поставлялось ядро 4.4.89);
  • Устранены уязвимости в пакетах brcmfmac, hostapd, mac80211, toolchain/gdb и ядре Linux;
  • Исправлены не связанные с безопасностью ошибки в коде поддержки платформ ar71xx, bcm53xx, ramips и x86;
  • Добавлен свежий выпуск VPN Wireguard (0.0.20171017);
  • Решены проблемы совместимости с Xen целевых платформ x86/generic и x86/64.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.infradead.org/pip...)
  2. OpenNews: Обновление LEDE 17.01.3, форка дистрибутива OpenWrt
  3. OpenNews: Вышло обновление LEDE 17.01.2, форка дистрибутива OpenWrt
  4. OpenNews: Разработчики OpenWrt и LEDE рассматривают план слияния проектов
  5. OpenNews: Выпуск LEDE 17.01, форка дистрибутива OpenWrt
  6. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lede, wpa2
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  • 1.1, Аноним, 09:34, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Да, блин, я эту хрень скачивать не успеваю за скоростью их выпусков!
     
     
  • 2.2, manefesto, 09:51, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    разве оно обновляться само не умеет ?
     
     
  • 3.3, fvl, 10:02, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > разве оно обновляться само не умеет ?

    Ну ядро зашито на флэшку...

     
     
  • 4.9, Аноним, 10:24, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    зачем О_О... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, номия, 11:21, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а как иначе может быть на роутере? другое дело что оно само умеет обновляться, надо только скрипт написать и верить что не выпадет проблемное обовление.
     
  • 5.23, Онанимус, 11:23, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >>> разве оно обновляться само не умеет ?
    >> Ну ядро зашито на флэшку...
    > зачем? О_О

    Ядро и базовая система занимают слишком много места. Поэтому их размещают на SquashFS, которая сжимает сильнее, чем JFFS2 на 20-30% (не забываем про роутеры с 4Мб флеш). Но в отличии от JFFS2, она ro. С другой стороны ее ro используется для режима FailSafe.
    В общем, читай:
    https://wiki.openwrt.org/doc/techref/filesystems#squashfs
    https://wiki.openwrt.org/doc/techref/file_system

     
  • 3.4, Аноним, 10:06, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    как обычный дистр — нет
     
  • 2.15, Anonzz, 10:56, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну так сиди на стоке и успеват не придется - ведь он не обновляется.
     
  • 2.24, Аноним, 11:24, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    я за форками всех этих wrt  не успеваю
     
  • 1.5, Фуррь, 10:17, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чем оно лучше DD-WRT? Просветите невежду.
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:24, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https://lede-project.org/about
     
  • 1.6, Аноним, 10:20, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Как Wireguard поживает? Пользуется кто?
     
     
  • 2.14, Онанимус, 10:54, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Как Wireguard поживает? Пользуется кто?

    Пользуемся активно. Объединяем офисы и роадварриоров.
    На LEDE < 17.01.4 была старая версия wireguard, несовместимая с актуальными версиями и приходилось компилировать и устанавливать ipk-шки локально. А так, как роутеры на разных платформах, то возни было слишком много.

     
  • 1.7, Аноним, 10:23, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    супер, спасибо за новость, я как раз собирался заняться сборкой опен-врт, наверн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Just Noob, 10:38, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Подскажите. Я новичок в этом деле. Никогда не заливал прошивки. Легко ли прошить этот LEDE на роутер netgear WNR1000v2, и может ли произойти что-то не так (окирпичится и т.д.)? Кто прошивал на такой же роутер? Есть ли официальная инструкция? Какое преимущество получим после перехода на LEDE? Что лучше для работы через VLN - штатная прошивка или LEDE (VPN от провайдера ProtonVPN, система Ubuntu 16.04)?
     
     
  • 2.19, Аноним, 11:08, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это лучше на ихнем же форуме спрашивать Здесь только комками разных субстанций ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 11:11, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Льёте на device https downloads lede-project org releases 17 01 4 targets ar7... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, iPony, 11:22, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > и может ли произойти что-то не так (окирпичится и т.д.)

    Да, конечно.

     
  • 1.11, Just Noob, 10:38, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    И еще один вопрос, объясните пожалуйста в контексте VPN-провайдеров (таких как Nord, Torguard, Hideme, и т.д.) - что такое WireGuard? Еще один VPN-провайдер, или какая-то штука, аналог VPN, который ставишь и настраиваешь сам? Читаю вот:

    > Последняя версия Wireguard VPN (0.0.20171017);

    Это как понять? VPN встроили в прошивку роутера? Т.е. не надо платить/покупать VPN? Он теперь в роутере? Извините за нубские вопросы. Я только читал про WireGuard, что какая-то новая офигенная штука и пока только под Linux.

     
     
  • 2.12, Аноним, 10:48, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Теперь у тебя есть возможность подключатся к VPN с роутера Конечно ты и сейчас ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Just Noob, 11:07, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все-равно не понял. Вот я уже плачу за VPN-сервис (который основан на OpenVPN), скачиваю конфигурацию на комп и подключаюсь к VPN. Что именно мне даст WireGuard в роутере? Это какой-то дополнительный слой защиты? Это надо настраивать? Будет двойной VPN? Поясните пожалуйста. :)
     
     
  • 4.25, Онанимус, 11:33, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы подключиться в VPN серверу, нужен VPN клиент, использующий, в свою очередь, VPN технологию (набор шифров и хэшей). WireGuard это такой клиент-сервер, имеющий свои преимущества (чрезвычайно простой и быстрый) и недостатки (отсутствие кроссплатформенности):

    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44695

     
  • 4.26, Аноним, 11:34, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в твоем случае ничего не даст, пока твой провайдер не станет поддерживать этот п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.28, Аноним, 11:40, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Платить? А за что, если не секрет?
     
  • 2.13, noname.htm, 10:52, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Аналог OpenVPN, только проще.
     
     
  • 3.18, Just Noob, 11:07, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Т.е. можно не платить за обычный VPN? Или как это работает?
     
  • 3.27, Аноним, 11:35, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Аналог OpenVPN, только проще.

    и быстрее.

     
  • 1.17, Аноним, 11:07, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Обновился с OpenWRT впервые за 2 года до этого не было необходимости, но Krack ... весь текст скрыт [показать]
     

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