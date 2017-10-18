18.10.2017 21:24  Mozilla, Microsoft, Google, W3C и Samsung унифицируют документацию по Web-технологиям

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|2.3, kek, 21:43, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Они не разрабатывать стандарты собираются, а писать документацию человеческим языком, для тех кто читать сырые спецификации не хочет (html.spec.whatwg.org,
ecmascript.org).
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|3.5, A.Stahl, 21:47, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>Они не разрабатывать стандарты собираются, а писать документацию
Я и не утверждаю обратного. Я утверждаю что получится однобоко и косноязычно, да ещё и с кучей юридических ограничений на использование этой документации.
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