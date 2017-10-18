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18.10.2017 21:24  Mozilla, Microsoft, Google, W3C и Samsung унифицируют документацию по Web-технологиям

Компании Mozilla, Microsoft, Google и Samsung договорились объединить усилия в области подготовки единой унифицированной документации для web-разработчиков, охватывающей поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API. Работа будет организована на площадке Mozilla Developer Network и курироваться комитетом, в который войдут представители вышеотмеченных компаний и консорциума W3C. В итоге, планируется сформировать качественную кроссбраузерную документацию, которая не будет привязана к конкретным продуктам.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2017...)
  2. OpenNews: Консорциум W3C опубликовал вторую редакцию стандарта HTML 5.1
  3. OpenNews: W3C рассматривает вопрос перевода предыдущих спецификаций HTML в разряд устаревших
  4. OpenNews: Консорциум W3C утвердил стандарт HTML5
  5. OpenNews: Консорциум W3C опубликовал обзор развития web-стандартов для мобильных систем
  6. OpenNews: Консорциум W3C опубликовал второй черновой вариант спецификации HTML 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: web, api, mozilla
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  • 1.1, Аноним, 21:30, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Теперь кроссбраузерно разрабатывать на электроне станет еще проще.
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:47, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это хорошо или плохо?
     
     
  • 3.17, Аноним, 01:43, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это трололо, а вы и не поняли.
     
  • 1.2, A.Stahl, 21:35, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ну уж и упыри собрались Тормозилла, Мудаки, de facto монополисты во всём, что к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, kek, 21:43, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Они не разрабатывать стандарты собираются, а писать документацию человеческим языком, для тех кто читать сырые спецификации не хочет (html.spec.whatwg.org,
    ecmascript.org).
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 21:47, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >Они не разрабатывать стандарты собираются, а писать документацию

    Я и не утверждаю обратного. Я утверждаю что получится однобоко и косноязычно, да ещё и с кучей юридических ограничений на использование этой документации.

     
     
  • 4.6, Аноним, 22:05, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Я утверждаю что получится однобоко и косноязычно,

    Самокритично.

     
     
  • 5.8, A.Stahl, 22:09, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я умею формулировать связные предложения из нескольких слов. А вот у тебя, кажется, с этим проблема.
     
  • 2.4, Аноним, 21:44, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты опять пьяный сегодня?
     
  • 1.7, xdoggy, 22:05, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Уже пытались так сделать
    https://webplatform.org
     
     
  • 2.12, Аноним, 22:54, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пытался кто? вася пупкин? гуглу и мозилле теперь нельзя?
     
     
  • 3.16, xdoggy, 23:51, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ты орёшь, аноним. Смотри:
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35035
     
  • 1.9, rshadow, 22:37, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора разжевывать RFC хипстерам.
     
     
  • 2.15, Sw00p aka Jerom, 23:21, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    rfc - как код на коленке
     
  • 1.11, Аноним, 22:52, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а некрософт что там забыл?
    взяли ветерана времен браузерных войн?
     
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 22:57, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а некрософт что там забыл?
    > взяли ветерана времен браузерных войн?

    Крупный игрок же.  0,02% мобильного "рынка броузеров"[I]!

     
  • 1.14, VINRARUS, 23:04, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все бомжы собрались в кучку, главный бомж сказал...
     

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