18.10.2017 21:24  Mozilla, Microsoft, Google, W3C и Samsung унифицируют документацию по Web-технологиям

Компании Mozilla, Microsoft, Google и Samsung договорились объединить усилия в области подготовки единой унифицированной документации для web-разработчиков, охватывающей поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API. Работа будет организована на площадке Mozilla Developer Network и курироваться комитетом, в который войдут представители вышеотмеченных компаний и консорциума W3C. В итоге, планируется сформировать качественную кроссбраузерную документацию, которая не будет привязана к конкретным продуктам.



