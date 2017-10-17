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17.10.2017 11:23  Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии

Технический совет организации Linux Foundation опубликовал документ, поясняющий отношение сообщества разработчиков ядра Linux к вопросу принуждения к соблюдению условий лицензии GPLv2, компаниями использующими ядро в своих продуктах. Документ, который подписали 102 известных разработчика ядра и одобрили такие компании как Linaro, Red Hat, SUSE, VMware, Collabora, Oracle и Samsung, войдёт в состав документации к выпуску 4.14. Инициативу также поддержала правозащитная организация Software Freedom Conservancy, которой некоторые разработчики передали свои имущественные права на код в ядре для отстаивания соблюдения лицензии GPL.

Документ определяет добровольные обязательства, которые принимают одобрившие документ разработчики, в отношении расторжения лицензии GPLv2 и прекращении всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией. Кроме того, указывается, что юридический путь решения проблемы рассматривается как последний из способов урегулирования нарушения, которое вначале следует попытаться решить путём разъяснений и привлечения к совместной работе в сообществе.

В последнее время отдельными участниками разработки ядра предприняты агрессивные судебные разбирательства против нарушителей GPLv2, в которых преследуются личные цели и намерение получить персональную денежную компенсацию. Данные разбирательства больше походят на шантаж и дискредитируют сообщество в глазах компаний.

Например, в подобной деятельности уличён Патрик МакХарди (Patrick McHardy), бывший лидер проекта Netfilter, который за свои поступки уже исключён из основной команды разработчиков. МакХарди манипулировал двусмысленностью некоторых условий GPLv2 и запрашивал большие суммы за незначительные нарушения, которые могли быть легко устранены, доводя требования GPLv2 до абсурда. Например, он требовал у производителей смартфонов отправлять бумажные распечатки кода для автоматически доставляемых OTA-обновлений прошивок или трактовал выражение "эквивалентный доступ у коду" так, что серверы для кода должны обеспечивать скорость загрузки не ниже серверов для загрузки бинарных сборок.

Одним из рычагов давления в подобных разбирательствах служил предусмотренный GPLv2 незамедлительный отзыв лицензии у нарушителя, который позволял трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно было добиться финансовых взысканий. В опубликованном документе разработчики ядра попытались смягчить данную особенность GPLv2 и по аналогии с изменениями в лицензии GPLv3 явно определили сроки и порядок устранения нарушений, предоставив возможность устранить выявленные проблемы с публикацией кода в течение 30 дней с момента получения уведомления.

В соответствии с представленными правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней после уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Также из GPLv3 перенесён пункт, сразу возвращающий права в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. Таким образом представленное пояснение позволяет парировать в суде попытки выбить финансовые компенсации сразу после выявления нарушения, давая 30 дней на устранение проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/10/...)
  2. OpenNews: Совместная инициатива Debian и Software Freedom Conservancy по защите соблюдения GPL
  3. OpenNews: Суд отклонил иск о нарушении компанией VMware лицензии GPL
  4. OpenNews: Линус Торвальдс отметил влияние GPL на успех ядра Linux
  5. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  6. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel, gpl
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  • 1.1, Zenitur, 11:51, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Linaro, Red Hat, SUSE, VMware, Collabora, Oracle и Samsung

    7 компаний. Неплохо! USB 1 тоже сделали 7 компаний. Будут одобрять ещё компании.

     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:57, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +10 +/
    7 это вообще знаковое число. 7 дней в неделе, 7 пальцев на руке, 7 бит в байте...
     
     
  • 3.6, commiethebeastie, 12:08, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Сброс 7 шкурок в год
     
     
  • 4.24, VINRARUS, 13:40, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А 7х7 вообще 49!
     
  • 3.7, ryoken, 12:24, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > 7 пальцев на руке

    Это, простите, у кого...?

     
     
  • 4.10, номия, 12:28, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    беги.. отрицание семи пальцев сурово карается в этой реальности.
     
     
  • 5.12, Аноним, 12:30, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как и семи битов в байте.
     
     
  • 6.25, VINRARUS, 13:42, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а скоко?
    раз
    один
    два
    три
    четыре
    пять
    шесть
    семь
     
  • 4.11, Аноним, 12:30, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    man юмор
     
     
  • 5.17, кверти, 12:59, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    man плоский юмор
     
     
  • 6.21, Аноним, 13:20, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    man фаланговый юмор
     
  • 4.14, Admino, 12:32, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У шутников, которые дошутились.
     
  • 4.18, vantoo, 13:09, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> 7 пальцев на руке
    > Это, простите, у кого...?

    У него.
    http://www.clarion-uk.com/wp-content/uploads/2014/04/Jim-Carey.jpg

     
  • 4.19, mike, 13:16, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У Бориса Николаевича

    На двух

    Примерно

     
  • 3.13, Аноним, 12:31, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    7 смертных грехов
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 12:53, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Linaro, Red Hat, SUSE, VMware, Collabora, Oracle и Samsung
    > 7 компаний. Неплохо! USB 1 тоже сделали 7 компаний. Будут одобрять ещё
    > компании.

    Там же Грег ВООООТ ТАКИИИИМИ буквами написал, что индивидуалы-персоналы-подписанты выражают только своё менение, не мнение работодателя докучи.


    Большие пуковки плохо понятны?

     
     
  • 3.27, Zenitur, 14:07, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Индивидуальных подписантов - так и вовсе 102.
     
  • 1.2, Аноним, 11:52, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Справедливо.
     
  • 1.4, Аноним, 12:02, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не вижу в этом списке Microsoft Лицом к open source, говорите ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:25, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Лицом к open source

    красной шляпой жэ...

     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov, 12:54, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Linaro, Red Hat, SUSE, VMware, Collabora, Oracle и Samsung
    > Не вижу в этом списке Microsoft. Лицом к open source, говорите?

    Это список людей. В микрософтах людей нет. Только вурдалаки, генерирующие коммиты.

     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov, 13:25, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Индокодеры, писавшие hУper-V никогда не поймут, о чем вообще речь Надо просто п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, EHLO, 13:20, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Интересно придумали переносить из GPLv3 только те пункты, которые проприерастам полезны (нашлись же такие).
     
  • 1.23, Школьник, 13:26, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Например, он требовал у производителей смартфонов отправлять бумажные
    >распечатки кода для автоматически доставляемых OTA-обновлений прошивок или
    >трактовал выражение "эквивалентный доступ у коду" так, что серверы для кода
    >должны обеспечивать скорость загрузки не ниже серверов для загрузки бинарных
    >сборок.

    Dura lex, sed lex. Честно - не понимаю, что он сделал плохого.

     
     
  • 2.26, Аноним, 13:58, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то он всё правильно делал, просто в новости описан коллективный прогиб
     
  • 1.28, Аноним, 14:19, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, дело не только в прогибе Все решают деньги Людям надо что-то есть Да и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 14:20, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сия новость лишнее подтверждение того, что капитализм нас всех похоронит.
     

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