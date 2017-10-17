17.10.2017 11:23  Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии

Технический совет организации Linux Foundation опубликовал документ, поясняющий отношение сообщества разработчиков ядра Linux к вопросу принуждения к соблюдению условий лицензии GPLv2, компаниями использующими ядро в своих продуктах. Документ, который подписали 102 известных разработчика ядра и одобрили такие компании как Linaro, Red Hat, SUSE, VMware, Collabora, Oracle и Samsung, войдёт в состав документации к выпуску 4.14. Инициативу также поддержала правозащитная организация Software Freedom Conservancy, которой некоторые разработчики передали свои имущественные права на код в ядре для отстаивания соблюдения лицензии GPL.

Документ определяет добровольные обязательства, которые принимают одобрившие документ разработчики, в отношении расторжения лицензии GPLv2 и прекращении всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией. Кроме того, указывается, что юридический путь решения проблемы рассматривается как последний из способов урегулирования нарушения, которое вначале следует попытаться решить путём разъяснений и привлечения к совместной работе в сообществе.

В последнее время отдельными участниками разработки ядра предприняты агрессивные судебные разбирательства против нарушителей GPLv2, в которых преследуются личные цели и намерение получить персональную денежную компенсацию. Данные разбирательства больше походят на шантаж и дискредитируют сообщество в глазах компаний.

Например, в подобной деятельности уличён Патрик МакХарди (Patrick McHardy), бывший лидер проекта Netfilter, который за свои поступки уже исключён из основной команды разработчиков. МакХарди манипулировал двусмысленностью некоторых условий GPLv2 и запрашивал большие суммы за незначительные нарушения, которые могли быть легко устранены, доводя требования GPLv2 до абсурда. Например, он требовал у производителей смартфонов отправлять бумажные распечатки кода для автоматически доставляемых OTA-обновлений прошивок или трактовал выражение "эквивалентный доступ у коду" так, что серверы для кода должны обеспечивать скорость загрузки не ниже серверов для загрузки бинарных сборок.

Одним из рычагов давления в подобных разбирательствах служил предусмотренный GPLv2 незамедлительный отзыв лицензии у нарушителя, который позволял трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно было добиться финансовых взысканий. В опубликованном документе разработчики ядра попытались смягчить данную особенность GPLv2 и по аналогии с изменениями в лицензии GPLv3 явно определили сроки и порядок устранения нарушений, предоставив возможность устранить выявленные проблемы с публикацией кода в течение 30 дней с момента получения уведомления.

В соответствии с представленными правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней после уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Также из GPLv3 перенесён пункт, сразу возвращающий права в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. Таким образом представленное пояснение позволяет парировать в суде попытки выбить финансовые компенсации сразу после выявления нарушения, давая 30 дней на устранение проблемы.



