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16.10.2017 23:04  Уязвимость в библиотеке Infineon, упрощающая факторизацию закрытого RSA-ключа

В библиотеке Infineon, которой оснащаются смарткарты и TPM-модули на базе чипов компании Infineon Technologies AG, выявлена уязвимость, существенно снижающая стойкость к факторизации параметров генерации ключа по имеющемуся открытому ключу. Атака получила название "ROCA" и касается RSA-ключей, сгенерированных с использованием смарткарт и вшитых в некоторые материнские платы чипов-криптоакселераторов.

Уязвимость присутствует как минимум с 2012 года и затрагивает в том числе устройства, имеющие сертификаты безопасности NIST FIPS 140-2 и CC EAL 5+. Например, проблеме оказались подвержены 750 тысяч выпущенных в Эстонии идентификационных карт, снабжённых 2048-битными ключами RSA, а также ключи созданные с использованием TPM-модулей Infineon в устройствах Microsoft (BitLocker), Google (Chromebook), HP, Lenovo, Acer, ASUS, LG, Samsung, Toshiba и Fujitsu. Практические методы атаки доступны для 512-, 1024- и 2048-разрядных ключей и позволяют воссоздать закрытый ключ только на основе данных открытого ключа (доступ к смарткарте или TPM-модулю не требуется).

Из-за некачественного формирования случайных простых чисел, лежащих в основе RSA-ключа, стойкость созданных при помощи библиотеки Infineon ключей кардинально снижается, напирмер, для воссоздания 512-битного RSA-ключа по открытому ключу требуется всего 2 часа процессорного времени, 1024-битного - 97 дней работы CPU (стоимость подбора в Amazon AWS составляет $40-$80), 2048-битного - 140.8 лет CPU (стоимость подбора $20-40 тысяч). Ключи размером 3072 и 4096 бит требуют слишком много ресурсов и даже несмотря на существенное снижение стойкости остаются надёжными. Для проверки RSA-ключей введена в строй web-форма, которая позволяет определить наличие проблемы по открытому RSA-ключу. Детали атаки планируется раскрыть 2 ноября на конференции ACM CCS-2007.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  3. OpenNews: Доступен проект Phuctor, коллайдер RSA-ключей
  4. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
  5. OpenNews: NIST и RSA отзывают ранее стандартизованный Dual EC DRBG из-за возможного бэкдора
  6. OpenNews: Обновление GnuPG с устранением уязвимости, позволяющей восстановить закрытые RSA-ключи
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: rsa
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  • 1, Michael Shigorin, 23:29, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Гм, а эстонцы всё-таки ещё большие слоупоки, чем я думал -- кто же нынче RSA 204... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 23:45, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В универсальной электронной карте гражданина РФ тоже RSA-2048 По данным на сайте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, pangolin, 00:33, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Справедливости ради, по спецификации минкомсвязи на УЭКах могли быть не только RSA, но и ГОСТ. Прошедшее время потому, что проект УЭК закрыт ( http://www.uecard.ru/press/news/ao-uek-soobshchaet-o-zakrytii-proekta-po-vypu ), карты никто обновлять не будет - их просто выкинут.
     
  • 2, Аноним, 23:37, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дотянулось проклятое АНБ.
     

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