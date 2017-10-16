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16.10.2017 14:00  Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети

Раскрыты детали новой техники атаки KRACK (Key Reinstallation Attacks), позволяющей вклиниться в беспроводное соединение на базе технологии WPA2 и организовать перехват или подстановку трафика без подключения к беспроводной сети и без определения пароля доступа. Новая техники атаки сводит на нет уровень защиты WPA2, делая работу через WPA2 не более защищённой чем, работа в публичной WiFi-сети. Всем пользователям рекомендуется обязательно использовать дополнительные уровни защиты при работе с конфиденциальными данными при соединении через WPA2, такие как VPN или обращение к ресурсам только по HTTPS.

Атака затрагивает концептуальную недоработку в стандарте WPA2, что делает уязвимыми все корректные реализации стандарта, независимо от применяемых шифров (WPA-TKIP, AES-CCMP, GCMP). В том числе наличие проблемы подтверждено в Android, Linux, macOS, iOS, Windows, OpenBSD, MediaTek и Linksys. Наибольшую опасность представляет уязвимость в пакете wpa_supplicant, для которого проведение атаки существенно упрощается, так как в версиях wpa_supplicant 2.4+ дополнительно найдена уязвимость, при помощи которой атакующие могут перевести соединение на работу с пустым ключом шифрования и полностью контролировать трафик. Уязвимость связана с тем, что после установки ключ очищается из памяти, поэтому операция переустановки приводит к использованию пустого ключа. Wpa_supplicant используется в платформе Android 6+ и дистрибутивах Linux, что делает данные системы наиболее уязвимыми при доступе в сеть через WPA2. Для других реализаций возможна выборочная расшифровка кадров.

Атака сводится к инициированию процесса перенастройки сессионных ключей шифрования WPA/WPA2/RSN (TK, GTK или IGTK), путём отправки клиенту или точке доступа специально оформленного кадра. Подобная перенастройка может быть использована злоумышленником для отключения защиты от повторного воспроизведения и существенного снижения стойкости шифрования до уровня, позволяющего, в зависимости от применяемого шифра, выполнить расшифровку содержимого передаваемых кадров или определить части ключей шифрования.

В частности, так как атакующий добивается переустановки уже используемого ключа в процессе согласования соединения, то осуществляется сброс привязанного к соединению номера передаваемых пакетов (nonce) и сбрасывается счётчик полученных ответов. Таким образом появляется возможность повторного использования одноразового значения "nonce". В зависимости от настроек беспроводной сети атакующий может организовать прослушивание трафика или манипуляцию данными, например, осуществить подстановку вредоносного кода на страницы сайтов, получаемые без HTTPS.

Опасность проблемы сглаживает то, что уязвимость может быть устранена без нарушения обратной совместимости, путём наложения патча на стороне клиента. Проблема будет устранена в hostapd/wpa_supplicant 2.7, но уже доступны патчи и пакеты с исправлением сформированы для Debian и Fedora, а в ближайшие часы ожидаются для Ubuntu, RHEL и SUSE. Из производителей оборудование обновление прошивки пока выпустил только Mikrotik. В OpenBSD проблема была устранена ещё конце августа, так как разработчики данной системы отказались откладывать исправление до окончания эмбарго, но согласились не афишировать связь исправления с уязвимостью до общего анонса.



  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: OpenBSD отключает WEP и WPA1 по умолчанию
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в wpa_supplicant, компоненте для подключения к беспроводным сетям
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  5. OpenNews: В Android устранена уязвимость, эксплуатируемая через беспроводную сеть
  6. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: wifi, wpa
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  • 1.1, Аноним, 14:18, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Новая волна взломанных роутеров грядет?
     
     
  • 2.5, Клыкастый, 14:36, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Нет, волны точно не будет, так как дальность от вафли невелика Вот по проводам ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Pahanivo, 15:48, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Нет, волны точно не будет, так как дальность от вафли невелика. Вот
    > по проводам - да, любой чих - эпидемия.

    Хех. В любом подъезде по десятку точек как минимум светится.
    Тут не волна, тут потоп может быть.

     
  • 2.8, Аноним, 14:52, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Вот поэтому давно не доверяю готовым роутерам, а использую компактный компьютер,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Фуррь, 15:13, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >Вот поэтому давно не доверяю готовым роутерам, а использую компактный компьютер, на котором настроены hostapd и dnsmasq.

    Ну и какая тут связь с новостью? Или так, просто похвастаться ради минуты славы на Opennet?

     
     
  • 4.41, Аноним, 17:51, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мой ответ был не на новость, а на комментарий Ну да, конечно, славлю Анонима ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Фуррь, 18:01, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >общую катастрофическую ситуацию с безопасностью домашних маршрутизаторов

    ИМХО, катастрофичность ситуации раздута сверх всякой меры. В большинстве случаев достаточно сменить пароль по умолчанию, а в идеале - накатить dd wrt - это решит 99% потенциальных проблем с безопасностью в роутере и это проще, чем Ваш способ.

     
     
  • 6.52, Всем Анонимам Аноним, 18:34, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я думал проблема на стороне клиента...
     
  • 3.14, Аноним, 15:22, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Красавчик!
     
  • 3.22, LU, 16:05, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И с помощью чего он у тебя WiFi рулит, не wpa_supplicant случайно, а?
     
     
  • 4.24, pavlinux, 16:19, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Tccc, не пали,  wpa_supplicant они ещё не проходили.
     
     
  • 5.50, Аноним, 18:14, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем точке доступа wpa_supplicant Вы уверены, что понимаете, что это вообще та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним, 17:32, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Саппликант используется клиентом, а не точкой доступа Но не в этом суть, а в то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, soko1, 17:57, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже так думал и мучался как ты (raspberry pi + raspbian) пока не открыл для себя mikrotik с RouterOS
     
  • 3.30, Аноним, 16:51, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А в голой ядерной консоли с KOI8-R не сидишь случайно С зелеными буквами на чер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Michael Shigorin, 17:48, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > ядерной консоли

    У вас в виндах уже и консоль в ядро затащили?

     
     
  • 5.48, Аноним, 18:05, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В и н д а сущ 8212 всё, кроме ALT Linux ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 14:54, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    >The main attack is a client vulnerability so you won't need a new router to be safe.

    Достаточно пропатчить клиент.
    Удачи сделать это со старыми телефонами на Андроиде.

     
     
  • 3.25, AnonPlus, 16:20, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Старые телефоны на Android уже лишились Bluetooth (недавно была новость, что включённый блютус без необходимых патчей позволяет выполнить на любом устройстве произвольный код), теперь еще и WiFi...
     
     
  • 4.53, iPony, 18:37, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    WiFi тоже многие "лишились" из-за broadpwn (07-2017)
     
  • 2.10, Andrew, 14:56, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет Все эти атаки направлены на клиентские устройства ноутбуки, смарфоны, и т ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Crazy Alex, 15:25, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Вот всё yблюдoчнoсть ARM-устройств (и телефонной экосистемы) в этом - на любой чих - нужно индивидуальную прошивку. И продолжаться будет пока туда не придут нормальные стандартные операционки. А пока - кастомные сборки в помощь.
     
     
  • 4.26, VINRARUS, 16:27, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Одноразовые телефоны же. После таких новостей нада выбрасывать старые и покупать новые. Именно по такому принцыпу ведрофоны и клепаются.
     
  • 1.2, Аноним, 14:30, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В Опёнке было пофикшено ещё 30го августа http www openbsd org errata61 html e... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Anonum, 15:43, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В следующий раз информацию об уязвимости им сообщать будут ближе к окончанию эмбарго.

    "To avoid this problem in the future, OpenBSD will now receive vulnerability notifications closer to the end of an embargo."

     
     
  • 3.39, asdf, 17:50, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что есть эмбарго в данном случае? Кто против кого?
     
     
  • 4.54, Всем Анонимам Аноним, 18:38, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно дается время вендорам на исправление перед анонсом. Естественно, те, кто использовали это для рекламы себя, будут теперь оповещаться позже.
     
  • 1.4, Vasya474987897, 14:34, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    А более практичное применение этой атаки есть Пароль от соседского WiFi узнать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, IdeaFix, 14:47, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    соседскую асечку поснифать разве что...
     
  • 2.12, Аноним, 15:11, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это клиентская атака Пароль же проще получить через тот же Pixie Dust, ну или п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, Аноним, 15:24, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Проще прийти к нему домой и спросить настойчиво , зачем какие-то WPS ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, rshadow, 15:41, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Повесить объявление в подъезде: "Всем кто не сдал пароли от WiFi срочно сдать в кв.XX!!! Администрация."
     
  • 1.7, Аноним, 14:49, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Простому пользователя как прежде только VPN и только до 01.11
     
     
  • 2.55, Всем Анонимам Аноним, 18:39, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное чтобы VPN был не на роутере как раз
     
  • 1.11, Аноним84701, 15:00, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, судя по документу, не все так уж гладко, как описывается в блоге новости ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, iPony, 15:25, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Среднестатический смартфон с ведройдом - это уже такая знатная пороховая бочка ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Виталик, 15:41, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >В OpenBSD проблема была устранена ещё конце августа, так как разработчики данной системы отказались откладывать исправление до окончания эмбарго, но согласились не афишировать связь исправления с уязвимостью до общего анонса.

    Вот же мрази.
    Просто слов нет, надеюсь после такого им больше никогда не доверят инфу раньше времени и кредит доверия будет в нулях.

     
     
  • 2.31, тигар, 17:17, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>В OpenBSD проблема была устранена ещё конце августа, так как разработчики данной системы отказались откладывать исправление до окончания эмбарго, но согласились не афишировать связь исправления с уязвимостью до общего анонса.
    > Вот же мрази.
    > Просто слов нет, надеюсь после такого им больше никогда не доверят инфу
    > раньше времени и кредит доверия будет в нулях.

    запасся попкорном и приготовился наблюдать за подающими в суд на опенка "не мразей".
    ЗЫЖ правильно сделали ребята.

     
     
  • 3.40, Michael Shigorin, 17:51, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ЗЫЖ правильно сделали ребята.

    С точки зрения эгоиста разве что.  Вот только как тут было сделать правильно (бишь не подставив других) -- сходу сообразить не получается.

    PS: вообще это давний спор full disclosure vs "responsible" disclosure, только в более семейном кругу, что ли...

     
  • 1.23, AnonPlus, 16:14, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В LEDE уже исправлено, ждём, когда выкатят обновлённый hostapd для стабильной прошивки.
     
  • 1.27, VINRARUS, 16:33, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Блин, все таки придется вместо обоев фольгу клеить на стены, потол, потолок, а на окна сетку из проводника. -_-
     
     
  • 2.28, VINRARUS, 16:40, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А не, не требуется :D
    По крайней мере не так критично.
    # /usr/SYSqtapp/wlan/wpa_supplicant
    Initializing interface '(null)' conf '(null)' driver 'default'
    wpa_supplicant v0.3.8-Devicescape
    Copyright (c) 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors
    Copyright (c) 2004-2005, Devicescape Software, Inc.

    This program is based on wpa_supplicant code that was released under BSD license. This version includes proprietary modifications.
    All Rights Reserved.

     
     
  • 3.33, Dimez, 17:33, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Моторолка? Фигасе :)
     
     
  • 4.51, VINRARUS, 18:19, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу ZN5.
     
  • 2.45, Аноним84701, 17:56, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Блин, все таки придется вместо обоев фольгу клеить на стены, потол, потолок,
    > а на окна сетку из проводника. -_-

    А еще есть:

    # freq_list: Array of allowed frequencies
    # Space-separated list of frequencies in MHz to allow for selecting the BSS. If
    # set, scan results that do not match any of the specified frequencies are not
    # considered when selecting a BSS.

    см. штатные примеры конфига wpa_supplicant.conf  °_°

     
  • 1.29, Alex, 16:47, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чет я не понял, поясните: nonce используется как защита от replay attack, то-есть от ситуации когда одинаковые входные пакеты после шифрования остаются одинаковыми. Это теоретически дает возможность полностью или частично восстановить ключ угадывая некоторые заранее известные пакеты, но чет я не помню чтобы такое реализовалось на практике. Опять-же вычислительная сложность восстановления ключа по известным парам открытых и шифрованных текстов просто офигительно высока. Тут-же в комментариях вой как-будто одной кнопочкой можно на лету весь обмен читать. Не понимаю вообщем.
     
  • 1.34, Аноним, 17:42, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то я не понял У меня Android 4 1 1 В нём есть wpa_supplicant v2 0-devel-4 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, anonimus, 17:48, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В память не больше двух предложений помещается? В андроид 6+ супликант 2.4+, для которого взлом проще
     
     
  • 3.43, Анонин, 17:53, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видемо с русским у тебя как раз не так. Внимательно прочитай:
    >>Наибольшую опасность представляет уязвимость в пакете wpa_supplicant, для которого проведение атаки существенно упрощается, так как в версиях wpa_supplicant 2.4+ дополнительно найдена уязвимость.

    Т.е. в версии нашли доп. уязвимость, но это не исключает другой уязвимости.
    Наверное перевод кривой, поэтому нефига не понять.

     
     
  • 4.49, anonimus, 18:13, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так я так и написал: "2.4+, для которого взлом проще". "Которое" про 2.4+
     
  • 2.38, sfstudio, 17:48, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да перевод корявый. Что бы понять чего там нужно оригинал читать.
     
     
  • 3.42, Michael Shigorin, 17:52, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да перевод корявый. Что бы понять чего там нужно оригинал читать.

    Дык поправь, ссылка "исправить" для того и есть -- только там постмодерация, тоже предложил правку.

    PS: в смысле не об этом, так что поправь :)

     
     
  • 4.44, sfstudio, 17:56, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Да перевод корявый. Что бы понять чего там нужно оригинал читать.
    > Дык поправь, ссылка "исправить" для того и есть -- только там постмодерация,
    > тоже предложил правку.
    > PS: в смысле не об этом, так что поправь :)

    Ой, там проще с нуля написать, а у меня тут сроки горят. =) Пойду посплю да опять в бой. Zyxel Keenetik тоже вроде как пофиксили. Собсно извещение о уязвимости было получено от MTK непосредственно.

    Правда доступно только для последних веток и свежих чипов, но портировать 4ре строчки проблем в общем-то никаких.

     
  • 1.35, sfstudio, 17:47, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага щаз Почти неделю уже как у меня в wive-ng-mt пофикшено и обновления доступн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.56, Ilya Indigo, 18:43, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...сводит на нет уровень защиты WPA2...

    Прелестно!
    > Наибольшую опасность представляет уязвимость в пакете wpa_supplicant...

    Ещё лучше!
    > ......
    > ...Проблема будет устранена в hostapd/wpa_supplicant 2.7...

    zypper se -s wpa_supplicant
    i+ | wpa_supplicant     | пакет | 2.6-3.1 | x86_64      | (Системные пакеты)

    https://build.opensuse.org/request/show/534239
    Хоть что-то обнадёживающее.

    > В OpenBSD проблема была устранена ещё конце августа, так как разработчики данной системы отказались откладывать исправление до окончания эмбарго...

    Да что не так со всеми остальными!!!

     

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