16.10.2017 14:00  Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети

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|3.21, Pahanivo, 15:48, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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> Нет, волны точно не будет, так как дальность от вафли невелика. Вот
> по проводам - да, любой чих - эпидемия.
Хех. В любом подъезде по десятку точек как минимум светится.
Тут не волна, тут потоп может быть.
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|3.13, Фуррь, 15:13, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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>Вот поэтому давно не доверяю готовым роутерам, а использую компактный компьютер, на котором настроены hostapd и dnsmasq.
Ну и какая тут связь с новостью? Или так, просто похвастаться ради минуты славы на Opennet?
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|5.47, Фуррь, 18:01, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>общую катастрофическую ситуацию с безопасностью домашних маршрутизаторов
ИМХО, катастрофичность ситуации раздута сверх всякой меры. В большинстве случаев достаточно сменить пароль по умолчанию, а в идеале - накатить dd wrt - это решит 99% потенциальных проблем с безопасностью в роутере и это проще, чем Ваш способ.
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|3.25, AnonPlus, 16:20, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Старые телефоны на Android уже лишились Bluetooth (недавно была новость, что включённый блютус без необходимых патчей позволяет выполнить на любом устройстве произвольный код), теперь еще и WiFi...
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|3.17, Crazy Alex, 15:25, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Вот всё yблюдoчнoсть ARM-устройств (и телефонной экосистемы) в этом - на любой чих - нужно индивидуальную прошивку. И продолжаться будет пока туда не придут нормальные стандартные операционки. А пока - кастомные сборки в помощь.
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|2.20, Anonum, 15:43, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
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В следующий раз информацию об уязвимости им сообщать будут ближе к окончанию эмбарго.
"To avoid this problem in the future, OpenBSD will now receive vulnerability notifications closer to the end of an embargo."
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|1.19, Виталик, 15:41, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>В OpenBSD проблема была устранена ещё конце августа, так как разработчики данной системы отказались откладывать исправление до окончания эмбарго, но согласились не афишировать связь исправления с уязвимостью до общего анонса.
Вот же мрази.
Просто слов нет, надеюсь после такого им больше никогда не доверят инфу раньше времени и кредит доверия будет в нулях.
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|2.31, тигар, 17:17, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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>>В OpenBSD проблема была устранена ещё конце августа, так как разработчики данной системы отказались откладывать исправление до окончания эмбарго, но согласились не афишировать связь исправления с уязвимостью до общего анонса.
> Вот же мрази.
> Просто слов нет, надеюсь после такого им больше никогда не доверят инфу
> раньше времени и кредит доверия будет в нулях.
запасся попкорном и приготовился наблюдать за подающими в суд на опенка "не мразей".
ЗЫЖ правильно сделали ребята.
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|3.40, Michael Shigorin, 17:51, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ЗЫЖ правильно сделали ребята.
С точки зрения эгоиста разве что. Вот только как тут было сделать правильно (бишь не подставив других) -- сходу сообразить не получается.
PS: вообще это давний спор full disclosure vs "responsible" disclosure, только в более семейном кругу, что ли...
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|2.28, VINRARUS, 16:40, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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А не, не требуется :D
По крайней мере не так критично.
# /usr/SYSqtapp/wlan/wpa_supplicant
Initializing interface '(null)' conf '(null)' driver 'default'
wpa_supplicant v0.3.8-Devicescape
Copyright (c) 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors
Copyright (c) 2004-2005, Devicescape Software, Inc.
This program is based on wpa_supplicant code that was released under BSD license. This version includes proprietary modifications.
All Rights Reserved.
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|2.45, Аноним84701, 17:56, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Блин, все таки придется вместо обоев фольгу клеить на стены, потол, потолок,
> а на окна сетку из проводника. -_-
А еще есть:
# freq_list: Array of allowed frequencies
# Space-separated list of frequencies in MHz to allow for selecting the BSS. If
# set, scan results that do not match any of the specified frequencies are not
# considered when selecting a BSS.
см. штатные примеры конфига wpa_supplicant.conf °_°
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|1.29, Alex, 16:47, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Чет я не понял, поясните: nonce используется как защита от replay attack, то-есть от ситуации когда одинаковые входные пакеты после шифрования остаются одинаковыми. Это теоретически дает возможность полностью или частично восстановить ключ угадывая некоторые заранее известные пакеты, но чет я не помню чтобы такое реализовалось на практике. Опять-же вычислительная сложность восстановления ключа по известным парам открытых и шифрованных текстов просто офигительно высока. Тут-же в комментариях вой как-будто одной кнопочкой можно на лету весь обмен читать. Не понимаю вообщем.
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|3.43, Анонин, 17:53, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Видемо с русским у тебя как раз не так. Внимательно прочитай:
>>Наибольшую опасность представляет уязвимость в пакете wpa_supplicant, для которого проведение атаки существенно упрощается, так как в версиях wpa_supplicant 2.4+ дополнительно найдена уязвимость.
Т.е. в версии нашли доп. уязвимость, но это не исключает другой уязвимости.
Наверное перевод кривой, поэтому нефига не понять.
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|3.42, Michael Shigorin, 17:52, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да перевод корявый. Что бы понять чего там нужно оригинал читать.
Дык поправь, ссылка "исправить" для того и есть -- только там постмодерация, тоже предложил правку.
PS: в смысле не об этом, так что поправь :)
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|4.44, sfstudio, 17:56, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Да перевод корявый. Что бы понять чего там нужно оригинал читать.
> Дык поправь, ссылка "исправить" для того и есть -- только там постмодерация,
> тоже предложил правку.
> PS: в смысле не об этом, так что поправь :)
Ой, там проще с нуля написать, а у меня тут сроки горят. =) Пойду посплю да опять в бой. Zyxel Keenetik тоже вроде как пофиксили. Собсно извещение о уязвимости было получено от MTK непосредственно.
Правда доступно только для последних веток и свежих чипов, но портировать 4ре строчки проблем в общем-то никаких.
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|1.56, Ilya Indigo, 18:43, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ...сводит на нет уровень защиты WPA2...
Прелестно!
> Наибольшую опасность представляет уязвимость в пакете wpa_supplicant...
Ещё лучше!
> ......
> ...Проблема будет устранена в hostapd/wpa_supplicant 2.7...
zypper se -s wpa_supplicant
i+ | wpa_supplicant | пакет | 2.6-3.1 | x86_64 | (Системные пакеты)
https://build.opensuse.org/request/show/534239
Хоть что-то обнадёживающее.
> В OpenBSD проблема была устранена ещё конце августа, так как разработчики данной системы отказались откладывать исправление до окончания эмбарго...
Да что не так со всеми остальными!!!
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