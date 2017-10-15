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15.10.2017 09:12  Представлен ProseMirror 1.0, тулкит для создания визуальных редакторов для Web

Сформирован значительный выпуск проекта ProseMirror 1.0, в рамках которого развивается тулкит для создания кастомизированных визуальных редакторов для интеграции на сайты и в web-приложения. Ветку 1.x планируется поддерживать длительное время с сохранением обратной совместимости. Исходные тексты проекта написаны на JavaScript и поставляются под лицензией MIT.

ProseMirror интересен тем, что для пользователя предоставляет удобные средства редактирования, но для разработчиков позволяет получить созданные в процессе редактирования данные в произвольном структурированном и семантически целостном представлении, занимая нишу между классическими WYSIWYG-редакторами и системами на базе Markdown. При этом ProseMirror является скорее низкоуровневым инструментарием для создания сложных и специфичных интерфейсов редактирования, для добавления простых типовых форм рекомендуется можно вместо использования ProseMirror напрямую задействовать одну из надстроек.

Тулкит представляет собой библиотеку для построения web-редакторов, разбитую на ряд модулей и поддерживающую расширение функциональности через плагины. Например, через подключения плагинов можно добавить в редактор меню и систему отслеживания изменений, а через расширение схемы документа реализовать нумерованные списки. Модульная структура позволяет загружать и использовать только модули, необходимые для работы желаемой функциональности, а также заменять различные части системы на свои реализации.

ProseMirror предоставляет разработчику полный контроль над документом и вносимыми в него изменениями, позволяя жестко определить форму и структуру получаемого на выходе документа, адаптировав их для нужд конкретного приложения. Например, для научных статей в схеме можно определить разделы, сноски и ссылки. В отличие от таких систем, как TinyMCE, документ не формируется в виде блоба или кода на HTML, а представляет собой структуру данных, содержащую только элементы, определённые в заданной разработчиком схеме, в которой описывается не то как должен выглядеть документ, а то какое содержимое допустимо и как оно структурировано.

Имеется возможность инспектирования каждого изменения и прикрепления к определённым типам изменений своих обработчиков. Изменения обрабатываются не через обновление состояния документа, а в форме транзакций, на основании применения которых к изначальному документу можно определить его состояние в текущий момент редактирования. Предоставляются встроенные средства для организации совместного редактирования документа несколькими участниками.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: prosemirror, wysiwyg
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  • 1.1, Аноним, 10:43, 15/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –8 +/
    WYSIWYG — зло.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 11:06, 15/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Правильно, нужно всё делать с закрытыми глазами. А то вдруг случайно что-то хорошее получится?! Нужно свести к минимуму такую вероятность!
     
     
  • 3.3, Аноним, 11:30, 15/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    При этом бибикать и все портить.
     
     
  • 4.4, пох, 12:18, 15/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    бибикать - устаревшая технология времен 70х, для шумных машзалов и пищащих по любому поводу терминалов.
    Современный редактор должен все портить молча, иначе юзер может слишком рано это заметить.

     
  • 2.5, Фуррь, 12:18, 15/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >WYSIWYG — зло.

    Только M$ Word, только хардкор!

     
  • 2.6, Аноним, 13:09, 15/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сир, не все Латех.
     
     
  • 3.7, Виконт, 13:13, 15/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я более чем уверен, что этот м*дозвон даже латех освоить не способен. :)
     
  • 1.8, vitalif, 13:47, 15/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Покажите это википедам, может они своё адское п0делие (Parsoid/VisualEditor) на это заменят :)

    // Ёмоё. С каких пор п0делие "ненормативной лексикой" стало?

     
     
  • 2.9, Котофалк, 14:45, 15/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  С каких пор п0делие "ненормативной лексикой" стало?

    Не журчи. Просто проявляй изобретательность. Как задеть (легко уколоть, унизить, растоптать и и т.д.) через сто фильтров.

     

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