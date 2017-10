09.10.2017 21:26  Выпуск OpenBSD 6.2

Представлен новый выпуск свободной, кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 6.2. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году, после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, активная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 6.2 составляет 340 Мб. Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер. Основные улучшения: Clang задействован по умолчанию в качестве компилятора для базовой системы и портов для архитектур amd64 и i386. Поддержка gcc4 сохранена, но теперь позиционируется как опция. Некоторые оптимизации clang отключены из-за возможного негативного влияния на безопасность;

Задействована новая техника рандомизации адресного пространства ядра KARL (Kernel Address Randomized Link), нацеленная на усиление защиты от атак, связанных с манипуляцией структурами и кодом ядра. KARL позволяет изменить первичную раскладку виртуального адресного пространства ядра через выполнение операции перекомпоновки исполняемого файла ядра при каждой перезагрузке, формируя каждый раз уникальный экземпляр ядра, раскладка структур в котором заранее неизвестна;

Добавлена реализация технологии защиты Trapsleds, усложняющей выполнение эксплоитов, использующих технику заимствования кусков кода (ROP, Return-Oriented Programming). Суть метода в применении для заполнения добавочных областей (используются для выравнивания блоков с кодом функций по 16-байтовой границе) инструкций INT3 вместо NOP. В случает выполнения эксплоита попадание на область заполнения на базе INT3 приведёт к возникновению исключения и остановке выполнения (SIGTRAP) вместо выполнения следующих за добавочным блоком инструкций;

Обеспечена перекомпоновка библиотек libcrypto и ld.so при каждом перезапуске с расстановкой входящих в библиотеку объектов в случайном порядке;

Процессы pflogd и tcpdump переведены на модель fork+exec;

В процессах ifstated, at и snmpd задействован механизм изоляции pledge;

Усилена защита, связанная с упаковкой структур и очисткой объектов ядра, перед их передачей в пространство пользователя;

Ядро избавлено от глобальной блокировки (KERNEL_LOCK) при обработке входящих и транзитных пакетов, что положительно отразилось на производительности и привело к снижению задержек;

С целью упрощения стека IPv6 в ядре прекращена поддержка автоконфигурации (IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC 4862). Данная возможность теперь реализуется на уровне пользователя процессом slaacd(8);

В pf интегрирована поддержка алгоритма FQ-CoDel (Сontrolled Delay - управляемая задержка), позволяющего существенно поднять производительность работы в беспроводных сетях. В pf также добавлена возможность инспектирования пакетов AH (IP Authentication Header, RFC 4302) и проверки инкапсулированного в них протокола;

В системе распределения памяти для обработки сетевых пакетов реализованы отдельные кэши для каждого ядра CPU;

Улучшения в системе виртуализации VMM: В утилиту vmctl добавлена возможность миграции приостановленных виртуальных машин и манипуляции снапшотами памяти виртуальных окружений; В гостевых системах обеспечена поддержка доступа к инструкциям AVX/AVX2 CPU; Добавлена поддержка AMD SVM/RVI. Размер памяти виртуальных окружений увеличен до 32GB на системах amd64. Внесена большая порция улучшений в код эмуляции устройств;

Улучшения в инсталляторе: осуществлён переход на Allotment Routing Table (ART), реализована генерация уникального образа ядра, обеспечен запуск скриптов install.site и upgrade.site после завершения установки и обновления, расширена выводимая информация о дисках, на системах amd64 задействовано расширение AES-NI;

Представлена новая функция freezero, выполняющая операцию освобождение памяти с обнулением содержимого;

Добавлен новый системный вызов futex;

В библиотеке pthread представлена новая реализация mutex и условных переменных (condition variable), позволяющая увеличить отзывчивость многопоточных приложений;

Добавлена собственная реализация POSIX xlocale;

В функции malloc при указании опции "F" улучшено определение случаев двойного освобождения одного блока памяти;

Включен автоматический переход в спящий режим при низком заряде аккумулятора;

Добавлены утилиты ctfdump и ctfconv для манипуляции файлами в формате CTF (Compact C Type Format);

Добавлена система трассировки процессов fktrace;

В беспроводном стеке теперь отдаётся предпочтения частоте 5GHz, а не 2GHz, в процессе выбора точки доступа;

В rtadvd добавлена поддержка рекомендаций по снижению энергопотребления RFC 7772 ("Reducing Energy Consumption of Router Advertisements");

В утилиту nc добавлены опции: "-W recvlimit" для завершения работы после получения заданного числа пакетов, "-T tlscompat" для включения TLS-протоколов из категории "compat" в libtls, "-Z" для сохранения сертификата удалённого хоста в формате PEM;

В bgpd обеспечена поддержка виртуальных маршрутизаторов через запуск своего экземпляра bgpd для каждого домена маршрутизации;

В dhcpd добавлена поддержка выражения echo-client-id и обеспечена обработка сообщений DHCPINFORM от клиентов на другой стороне DHCP-шлюза;

Обновлена версия почтового сервера OpenSMTPD, в которой устранена утечка файловых дескрипторов, прекращена поддержка синтаксиса "listen secure" и удалена поддержка фильтров (позиционировались как экспериментальная возможность);

Обновлён пакет OpenSSH 7.6, подробный обзор улучшений можно посмотреть здесь;

Обновлён пакет LibreSSL, подробный обзор улучшений можно посмотреть в анонсах выпусков 2.6.0 и 2.6.1;

Число портов для архитектуры AMD64 составило 9728 , для i386 - 9685. Из находящихся в портах приложений, отмечены: CMake 3.9.3 Chromium 61.0.3163.100 GCC 4.9.4 GNOME 3.24.2 Go 1.9 JDK 8u144 KDE 3.5.10 и 4.14.3; LLVM/Clang 5.0.0 LibreOffice 5.2.7.2 Lua 5.1.5, 5.2.4, and 5.3.4 MariaDB 10.0.32 Mozilla Firefox 52.4.0esr и 56.0.0 Mozilla Thunderbird 52.2.1 Node.js 6.11.2 OpenLDAP 2.3.43 и 2.4.45 PHP 5.6.31 и 7.0.23 Postfix 3.2.2 и 3.3-20170910 PostgreSQL 9.6.5 Python 2.7.14 и 3.6.2 Ruby 1.8.7.374, 2.1.9, 2.2.8, 2.3.5 и 2.4.2 Rust 1.20.0 Sendmail 8.16.0.21 SQLite3 3.20.1 Vim 8.0.0987 Xfce 4.12

Компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 6.2: Графический стек Xenocara на базе X.Org server 1.18.4 с патчами, freetype 2.8.0, fontconfig 2.12.4, Mesa 13.0.6, xterm 330, xkeyboard-config 2.20 и т.п.) LLVM/Clang 4.0.0 (c патчами) GСС 4.2.1 (c патчами) и 3.3.6 (c патчами) Perl 5.24.2 (c патчами) NSD 4.1.175 Unbound 1.6.6 Ncurses 5.7 Binutils 2.17 (c патчами) Gdb 6.3 (c патчами) Awk в версии от 10 августа 2011 г. Expat 2.1.4

Расширена поддержка оборудования: Значительно расширено число драйверов для платформы ARM; Добавлен драйвер hvs для хранилища Hyper-V. Добавлена поддержка беспроводных карт на базе чипов Intel 8265 и 3168, RTL8192CE, RT5360 и RTS525A.