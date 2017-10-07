07.10.2017 08:27  Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox

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|3.48, 0x0, 14:30, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так это ж просто повально общий вектор развития такой (движения, скатывания, или подъема... как кому больше нравится (или выгодно называть))
mozi//a тут не при чём :)
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|1.4, Аноним, 09:14, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Последнее время Mozilla просто заливается лозунгами о приватности и защите частной информации, а на деле сама пропихивает сомнительные зонды.
А как зонд в Firefox 56 обставили просто прекрасно https://blog.mozilla.org/netpolicy/2017/09/06/making-privacy-transparent/
типа с приватностью стало ещё лучше и теперь выводится заявление о приватности, "Making Privacy More Transparent", но толком ничего не сказано о том, что статистику теперь по умолчанию отправляю, в том числе для старых пользователей, которые не выбирали отправку телеметрии.
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|2.10, 231321, 09:44, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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> Последнее время Mozilla просто заливается лозунгами о приватности и защите частной информации,
> а на деле сама пропихивает сомнительные зонды.
> А как зонд в Firefox 56 обставили просто прекрасно https://blog.mozilla.org/netpolicy/2017/09/06/making-privacy-transparent/
> типа с приватностью стало ещё лучше и теперь выводится заявление о приватности,
> "Making Privacy More Transparent", но толком ничего не сказано о том,
> что статистику теперь по умолчанию отправляю, в том числе для старых
> пользователей, которые не выбирали отправку телеметрии.
Ну дык всё верно, сделали вашу прайваси "трансперент".
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|1.6, anonblmous, 09:17, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Полагаю, задавать вопрос "почему в движок firefox до сих пор не встроена функциональность adblock и noscript" теперь окончательно нет смысла.
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|2.8, AntonAlekseevich, 09:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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> Полагаю, задавать вопрос "почему в движок firefox до сих пор не встроена функциональность adblock и noscript" теперь окончательно нет смысла.
NoScript да пока не работает, но для ADBlock есть хорошая замена в виде uBlock Origin.
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|3.27, anonblmous, 11:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для тех, кто в танке:
речь не о том, "что поставить вместо адблока", а о том, какого [цензоред] функциональност рекламорезалки и блокировки скриптов не встроена непосредственно в движок браузера, причем еще в первой версии оного.
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|4.47, AnonPlus, 14:22, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На мой взгляд в движке не должно быть таких сторонних вещей. Как и почтовика, торрент-качалки, IRC-чата.
Пусть пользователь сам выбирает, хочет ли он использовать Adblock, uBlock, Adguard и т.д.
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|1.7, Sabakwaka, 09:41, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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И не пользоваться — никак?
Хотелось бы спросить у комментирующих.
Не нравится — иди мимо. В чем вопрос?
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|5.43, Sabakwaka, 14:05, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ты, походу, рядом с собачкой нередко присаживаешься.
Тв, походу, бессмысленная задристанная свияка.
Собственная мать-то с тобой, со свинякой, здоровается ещё?
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|1.11, Sabakwaka, 09:50, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Мастерство заголовка.
«может привести к утечке данных!»
Вообще-то, «данные безусловно передаются в Cliqz», а не «могут туда утечь».
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|1.15, a1x, 10:02, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Да что там. У меня в хромиуме куки удаляются при закрытии, причем без сторонних сайтов + Do Not Track, IP мобильный. Дак Яндекс как-то вывел окошко "*@ya.ru - это Вы?".
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|1.19, paulus, 10:29, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Всякие Cliqz, покеты, телеметрии, pulse и noalsa... Фокс превращается в сплошной шлак. Живые расширения-то подтянутся, но остальное вызывает только отвращение. Остались одни лишь лозунги.
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|1.21, vz, 10:45, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Для тех кому нужна приватность сделали бы платный браузер по подписке, вместо торговли людьми.
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