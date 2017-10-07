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07.10.2017 08:27  Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox

Компания Mozilla объявила (анонс на немецком языке) о намерении провести эксперимент, который затронет 1% пользователей новых установок Firefox в Германии, и приведёт к передаче данных, вводимых в адресной строке, сторонней коммерческой компании.

Суть эксперимента в том, что у части пользователей будет включено дополнение Cliqz, которое ранее уже предлагалось для опционального тестирования в рамках проекта TestPilot, а теперь будет активировано по умолчанию. Дополнение Cliqz реализует новый режим быстрого доступа к поисковым системам из адресной строки, позволяющий по мере набора ключевых слов сразу наблюдать выводимый поисковыми системами результат с раскрытием некоторых видов информации. Например, при запросе "погода" сразу покажется прогноз погоды, "курс валюты" - курс валюты и т.п. В качестве одного из преимуществ Cliqz упоминается блокирование отслеживания поисковыми системами данных о предпочтениях конкретного пользователя, благодаря анонимизации транслируемого результата.

Проблема состоит в том, что для обеспечения работы дополнения все вводимые в адресной строке данные передаются на сервер сторонней коммерческой компании Cliqz GmbH, которая получает доступ к информации об открываемых пользователем сайтах и вводимых через адресную строку запросах. Утверждается, что данные передаются анонимно и никак не привязываются к пользователю, но при этом компании известен IP-адрес пользователя и невозможно удостовериться в том, что привязка к IP удаляется, данные не оседают в логах или скрыто не используются для определения предпочтений.

Из других достижений Mozilla в области отслеживания активности пользоватлей можно отметить включение в Firefox 56 отправки по умолчанию обезличенных сведений о взаимодействии с браузером (число открытых вкладок и окон, число просмотренных сайтов, тип установленных дополнений, размер сеансов, статистика по обращениям к поисковым сервисам) и текущем окружении пользователя (версия браузера, ОС, настройки оборудования, размер ОЗУ, базовые сведения о крахах). Рассматривается возможность расширение накапливаемых данных информацией о посещаемых сайтах. Кроме того, браузер Firefox Focus для iOS по умолчанию отправляет статистику об использовании приложения на серверы сторонней компании Adjust, при этом на официальном скриншоте секции настроек, опубликованном в анонсе приложения, часть экрана с информацией о передаче статистики была вырезана, чтобы лишний раз не привлекать внимание к данной особенности.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 56 с включением сбора телеметрии по умолчанию
  3. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  4. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  5. OpenNews: Сервис Pocket добавлен в Firefox в результате коммерческого соглашения
  6. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox, privacy
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  • 1.1, Аноним, 08:56, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Вот оно начало конца.
     
     
  • 2.3, AntonAlekseevich, 09:12, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    У них[Cliqz GmbH] свой браузер. Имеющий название(Как можно догадаться) Cliqz.
    Я думаю что в данном случае они не собирают так агрессивно IP адреса, так что не нужно сильно беспокоиться.
     
     
  • 3.5, AntonAlekseevich, 09:16, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Я думаю что в данном случае они не собирают так агрессивно IP адреса, так что не нужно сильно беспокоиться.

    Пруф:
        Политика конфиденциальности: https://cliqz.com/en/privacy-browser

     
     
  • 4.9, Аноним, 09:42, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Щас бы на слово всяким жуликам верить в 2017.
     
     
  • 5.18, AntonAlekseevich, 10:21, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > Щас бы на слово всяким жуликам верить в 2017.

    Я говорю что _не_агрессивно_ собираются адреса, а не вообще не собираются.

     
  • 2.17, Аноним, 10:15, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Какое же начало? Просто очередной гвоздь в крышку.
     
     
  • 3.45, Atterratio, 14:11, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какое же начало? Просто очередной гвоздь в крышку.

    Ага по моим подсчётам 3-й, первый - Pocket, второй - HTML дополнения.

     
  • 3.48, 0x0, 14:30, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это ж просто повально общий вектор развития такой (движения, скатывания, или подъема... как кому больше нравится (или выгодно называть))

    mozi//a тут не при чём :)

     
     
  • 4.50, 0x0, 14:39, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    * раз уж не стесняется так нагло об этом заявлять
     
  • 2.44, Atterratio, 14:09, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. сранный Pocket прибитый гвоздями к браузеру тебя устраивал?
     
  • 1.2, Аноним, 09:05, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так у Cliqz же свой собственный клон Лисы. Пусть на нем тестируют.
     
  • 1.4, Аноним, 09:14, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Последнее время Mozilla просто заливается лозунгами о приватности и защите частной информации, а на деле сама пропихивает сомнительные зонды.

    А как зонд в Firefox 56 обставили просто прекрасно https://blog.mozilla.org/netpolicy/2017/09/06/making-privacy-transparent/
    типа с приватностью стало ещё лучше и теперь выводится заявление о приватности, "Making Privacy More Transparent", но толком ничего не сказано о том, что статистику теперь по умолчанию отправляю, в том числе для старых пользователей, которые не выбирали отправку телеметрии.

     
     
  • 2.10, 231321, 09:44, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Последнее время Mozilla просто заливается лозунгами о приватности и защите частной информации,
    > а на деле сама пропихивает сомнительные зонды.
    > А как зонд в Firefox 56 обставили просто прекрасно https://blog.mozilla.org/netpolicy/2017/09/06/making-privacy-transparent/
    > типа с приватностью стало ещё лучше и теперь выводится заявление о приватности,
    > "Making Privacy More Transparent", но толком ничего не сказано о том,
    > что статистику теперь по умолчанию отправляю, в том числе для старых
    > пользователей, которые не выбирали отправку телеметрии.

    Ну дык всё верно, сделали вашу прайваси "трансперент".

     
  • 2.49, 0x0, 14:35, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё абсолютно типично для повально общего вектора, упомянутого выше :)
     
  • 1.6, anonblmous, 09:17, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Полагаю, задавать вопрос "почему в движок firefox до сих пор не встроена функциональность adblock и noscript" теперь окончательно нет смысла.
     
     
  • 2.8, AntonAlekseevich, 09:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Полагаю, задавать вопрос "почему в движок firefox до сих пор не встроена функциональность adblock и noscript" теперь окончательно нет смысла.

    NoScript да пока не работает, но для ADBlock есть хорошая замена в виде uBlock Origin.

     
     
  • 3.12, username, 09:51, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Почему он не встроен, адблок ставят тупо все.
     
     
  • 4.23, Аноним, 10:59, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    uBlock
     
     
  • 5.38, Аноним, 13:12, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Origin
     
  • 3.27, anonblmous, 11:41, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для тех, кто в танке:
    речь не о том, "что поставить вместо адблока", а о том, какого [цензоред] функциональност рекламорезалки и блокировки скриптов не встроена непосредственно в движок браузера, причем еще в первой версии оного.
     
     
  • 4.37, Ilya Indigo, 13:05, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ответ очевиден - Монетизация!
     
  • 4.47, AnonPlus, 14:22, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На мой взгляд в движке не должно быть таких сторонних вещей. Как и почтовика, торрент-качалки, IRC-чата.

    Пусть пользователь сам выбирает, хочет ли он использовать Adblock, uBlock, Adguard и т.д.

     
  • 1.7, Sabakwaka, 09:41, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    И не пользоваться — никак?

    Хотелось бы спросить у комментирующих.

    Не нравится — иди мимо. В чем вопрос?

     
     
  • 2.22, anonymous, 10:56, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Почитай на досуге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8
     
     
  • 3.29, Sabakwaka, 12:14, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты много пропустил!!! — собачка наcpала на газоне, а тебя рядом нет!!!
     
     
  • 4.30, Мимо проходил, 12:22, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты, походу, рядом с собачкой нередко присаживаешься.
     
     
  • 5.33, Sabakwaka, 12:30, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разворачивай обсуждение!
     
  • 5.43, Sabakwaka, 14:05, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты, походу, рядом с собачкой нередко присаживаешься.

    Тв, походу, бессмысленная задристанная свияка.
    Собственная мать-то с тобой, со свинякой, здоровается ещё?

     
  • 1.11, Sabakwaka, 09:50, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мастерство заголовка.
    «может привести к утечке данных!»
    Вообще-то, «данные безусловно передаются в Cliqz», а не «могут туда утечь».
     
  • 1.13, Аноним, 09:58, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Те, кто не умеют устанавливать расширения, глубоко пофигу, что данные куда-то та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним, 12:58, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как ни странно утёкшие данные совершенно посторонних людей тебе тоже вредят.
     
  • 1.14, Аноним, 10:01, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На либератуме высмеивали IE за эту же проблему =)
     
  • 1.15, a1x, 10:02, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да что там. У меня в хромиуме куки удаляются при закрытии, причем без сторонних сайтов + Do Not Track, IP мобильный. Дак Яндекс как-то вывел окошко "*@ya.ru - это Вы?".
     
     
  • 2.20, Аноним, 10:38, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я как-то зарегистрировал левый аккаунт на одноклассниках, чтобы себя не светить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 12:24, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У вас Windows?
     
     
  • 4.34, Метеразин, 12:55, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какая здесь связь? С аргументами, пожалуйста.
     
  • 3.39, Аноним, 13:13, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Похожее у меня было на фэйковом аккауне в FB других не было Он предложил доба... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Аноним, 11:00, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    отключай WebRTC
     
  • 2.40, Аноним, 13:14, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Local Storage ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Аноним, 10:14, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Пишу с elinks. Полёт нормальный.
     
  • 1.19, paulus, 10:29, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всякие Cliqz, покеты, телеметрии, pulse и noalsa... Фокс превращается в сплошной шлак. Живые расширения-то подтянутся, но остальное вызывает только отвращение. Остались одни лишь лозунги.
     
  • 1.21, vz, 10:45, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Для тех кому нужна приватность сделали бы платный браузер по подписке, вместо торговли людьми.
     
  • 1.25, Аноним, 11:06, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    из-за это хрени не работал поиск посещенных страниц в адресной строке я сначала ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 11:18, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто нибудь чистил Chromium в стиле Icecat Скоро у ФФ останется только одно преи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним, 13:15, 07/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    https github com Eloston ungoogled-chromium... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 11:51, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На словах ты Лев Толстой, а на деле хрен простой
     
  • 1.32, Аноним, 12:26, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Настройки для обеспечния приватности https github com RamiRosenfeld Rosenfox ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Метеразин, 12:57, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Waterfox этого не будет, я надеюсь.
     
  • 1.42, Аноним, 13:36, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь понятно над чем они работают.
     
  • 1.46, Аноним, 14:12, 07/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот я не понимаю, почему нельзя такое, скажем, через тор гнать всё остальное - ... весь текст скрыт [показать]
     

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