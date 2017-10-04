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04.10.2017 21:38  План поддержки XUL-дополнений в ESR-ветке Firefox

В связи с прекращением в Firefox 57 поддержки классических XUL-дополнений и полным переходом на WebExtensions, разработчики Mozilla опубликовали план продолжения поддержки XUL-дополнений в ESR-выпусках Firefox. Время жизни ветки Firefox 52 ESR определено до июня 2018 года. Следующий ESR-выпуск будет построен на Firefox 59 и не будет поддерживать XUL-дополнения, в том числе не будет доступна опция для возвращения поддержки старых дополнений (extensions.legacy.enabled=true в about:config). В каталоге AMO (addons.mozilla.org) распространение XUL-дополнений продолжится до окончания времени жизни ESR-ветки 52, после чего XUL-дополнения будут скрыты из списков в каталоге.

Кроме того, в AMO вводится новый процесс рецензирования дополнений на основе технологии WebExtensions. На смену ручной проверке придёт автоматизированный процесс, который позволит избавиться от длительных ожиданий завершения проверки и увеличит оперативность доставки новых выпусков до пользователей. При этом ручная проверка не будет полностью упразднена, а будет выборочно проводиться для уже размещённых дополнений. Дополнения для ручной проверки будут выбираться на основании вычисленных факторов риска.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 56
  3. OpenNews: Бета-выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  4. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
  5. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  6. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1, Аноним, 21:49, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Хотите XUL - переходите на Pale Moon.
     
  • 2, Константавр, 21:54, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Вы мне главное скажите: Будет работать резка рекламы и скриптов в полной мере?
     
     
  • 3, Аноним, 21:59, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Нет. Реклама будет грузиться, а потом просто скрываться.
     

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