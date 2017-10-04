04.10.2017 21:38  План поддержки XUL-дополнений в ESR-ветке Firefox

В связи с прекращением в Firefox 57 поддержки классических XUL-дополнений и полным переходом на WebExtensions, разработчики Mozilla опубликовали план продолжения поддержки XUL-дополнений в ESR-выпусках Firefox. Время жизни ветки Firefox 52 ESR определено до июня 2018 года. Следующий ESR-выпуск будет построен на Firefox 59 и не будет поддерживать XUL-дополнения, в том числе не будет доступна опция для возвращения поддержки старых дополнений (extensions.legacy.enabled=true в about:config). В каталоге AMO (addons.mozilla.org) распространение XUL-дополнений продолжится до окончания времени жизни ESR-ветки 52, после чего XUL-дополнения будут скрыты из списков в каталоге.

Кроме того, в AMO вводится новый процесс рецензирования дополнений на основе технологии WebExtensions. На смену ручной проверке придёт автоматизированный процесс, который позволит избавиться от длительных ожиданий завершения проверки и увеличит оперативность доставки новых выпусков до пользователей. При этом ручная проверка не будет полностью упразднена, а будет выборочно проводиться для уже размещённых дополнений. Дополнения для ручной проверки будут выбираться на основании вычисленных факторов риска.



