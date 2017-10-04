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04.10.2017 11:33  Релиз OpenSSH 7.6

После шести месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 7.6, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Выпуск примечателен удалением из кодовой базы всех компонентов, связанных в реализацией протокола SSH1.

Протокол SSHv1 был признан устаревшим около 10 лет назад и серверная часть SSH1 была удалена достаточно давно, но возможность сборки клиента для SSH1 оставалась, что позволяло использовать актуальные выпуски OpenSSH для соединения с устаревшими системами и некоторым оборудованием (например, устаревшие модели Cisco и HUAWEI). Отныне код избавлен и от клиентских компонентов SSH1. Кроме недостаточного уровня защиты, обеспечение сборки с SSHv1 накладывало ограничения на кодовую базу. Например, работа OpenSSH без привязки к библиотеке OpenSSL возможна только при использовании протокола SSHv2 и отключение SSHv1 позволяет организовать поставку в дистрибутивах конфигураций OpenSSH, собранных без привязки к OpenSSL и самодостаточных в плане методов шифрования.

Полное прекращение поддержки SSH1 также позволило удалить реализации шифров arcfour, blowfish и CAST, а также RIPE-MD160 HMAC, которые были по умолчанию отключены в настройках. Кроме того, отныне запрещено использование RSA-ключей размером менее 1024 бит и отключена по умолчанию поддержка шифров CBC на стороне SSH-клиента (в сервере CBC был отключен несколько лет назад).

Другие изменения:

  • Устранена проблема безопасности: sftp-server позволял создавать файлы нулевой длины, несмотря на включение в настройках режима только для чтения;
  • В клиент ssh добавлена директива RemoteCommand, через которую можно на уровне файла конфигурации задать команду для выполнения на удалённой стороне сразу после входа, по аналогии с указанием команды в командной строке;
  • В sshd добавлена опция ExposeAuthInfo, позволяющая организовать запись в файл лога с расширенными сведениями об используемых методах аутентификации;
  • В клиент ssh добавлена поддержка динамического реверсивного проброса (reverse dynamic forwarding), при включении которого локальный ssh начинает работать как прокси SOCKS4/5, перенаправляющий через локальную систему соединения, запрошенные SOCKS-клиентом на удалённой стороне. Режим включается при помощи опции "-R" (RemoteForward) и реализован целиком на стороне клиента (может работать со старыми версиями sshd).
  • В sshd разрешено указание директивы LogLevel в блоках Match файла конфигурации sshd_config;
  • В ssh-keygen разрешено добавление произвольной строки или флага в создаваемый сертификат;
  • В ssh-keygen обеспечена возможность использования ключа, хранимого в ssh-agent, в качестве CA при заверении сертификатов;
  • В ssh и sshd разрешено указание флага IPQoS=none для выставления в ToS/DSCP значения, предлагаемого по умолчанию операционной системой;
  • В ssh-add добавлен флаг "-q" для запуска ssh-add без вывода информации на экран;
  • В ssh добавлены два новых режима работы директивы StrictHostKeyChecking:
    • "accept-new" для автоматического принятия до сих пор не встречавшихся ключей, но блокирования сеансов для изменившихся или некорректных хостовых ключей (более безопасный вариант режима StrictHostKeyChecking=no);
    • "off" - синоним ранее доступной настройки "StrictHostKeyChecking=no", при которой автоматически принимались до сих пор не встречавшихся ключи и разрешались соединения с известными некорректными хостовыми ключами;
  • В ssh добавлена директива SyslogFacility, аналогичная ранее доступной директиве в sshd;
  • При запуске sshd в Solaris обеспечен сброс дополнительных привилегий в sandbox-режиме: PRIV_DAX_ACCESS и PRIV_SYS_IB_INFO;
  • В sshd реализована передача в PAM списка выполненных методов аутентификации через переменную окружения SSH_AUTH_INFO_0;
  • Добавлены сборочные флаги "--with-cflags-after" и "--with-ldflags-after" для установки CFLAGS/LDFLAGS после заверения выполнения скрипта configure (полезно для принудительного подключения отладочных средств проверки кода и fuzzing-тестирования;
  • Добавлена поверка на основе clang libFuzzer для кода разбора открытых ключей и верификации сигнатур.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.mindrot.org/piper...)
  2. OpenNews: Из OpenSSH удалена поддержка протокола SSH1
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.5
  4. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.4
  5. OpenNews: Обход защиты OpenSSH, препятствующей определению наличия пользователя
  6. OpenNews: Обновление OpenSSH 7.2p2 с устранением уязвимости в режиме X11Forwarding
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openssh
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  • 1.1, Ivan1986, 12:08, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    вот accept-new это реально полезно
     
  • 1.2, souryogurt, 12:15, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > В клиент ssh добавлена директива RemoteCommand, через которую можно на уровне файла конфигурации задать команду для выполнения на удалённой стороне сразу после входа

    Вангую волну червей использующих эту фишку

     
     
  • 2.5, AlexYeCu_not_logged, 12:30, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Вангую волну червей использующих эту фишку

    Да с чего бы?
    Во-первых, подобный функционал давно используется.
    Во-вторых, коль по ssh уже зашли на хост, данная возможность ничего не прибавит и не убавит.

     
  • 1.3, Аномномномнимус, 12:19, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Есть механизм обновления в ~/.ssh/authorized_keys старого публичного ключа на новый? Например я сгенерил себе новый ключ, загрузил оба ключа в агента для авторизации на "старых" и "новых" хостах и хочу чтобы по мере обхода на "старых" хостах (со старым ключом) в момент входа старый ключ заменялся на новый.
     
     
  • 2.4, нах, 12:29, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    агент _ничего_ не знает о твоем публичном ключе.
    А хосты ничего не знают о том, что он "cтарый".
    учи матчасть, еще один sed-неосилятор.
     
  • 2.6, Аноним, 12:34, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    authorized_keys на сервере описывает ключи, по которым сервер узнаёт вас клиент... весь текст скрыт [показать]
     

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