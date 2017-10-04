04.10.2017 11:33  Релиз OpenSSH 7.6

После шести месяцев разработки представлен релиз OpenSSH 7.6, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Выпуск примечателен удалением из кодовой базы всех компонентов, связанных в реализацией протокола SSH1. Протокол SSHv1 был признан устаревшим около 10 лет назад и серверная часть SSH1 была удалена достаточно давно, но возможность сборки клиента для SSH1 оставалась, что позволяло использовать актуальные выпуски OpenSSH для соединения с устаревшими системами и некоторым оборудованием (например, устаревшие модели Cisco и HUAWEI). Отныне код избавлен и от клиентских компонентов SSH1. Кроме недостаточного уровня защиты, обеспечение сборки с SSHv1 накладывало ограничения на кодовую базу. Например, работа OpenSSH без привязки к библиотеке OpenSSL возможна только при использовании протокола SSHv2 и отключение SSHv1 позволяет организовать поставку в дистрибутивах конфигураций OpenSSH, собранных без привязки к OpenSSL и самодостаточных в плане методов шифрования. Полное прекращение поддержки SSH1 также позволило удалить реализации шифров arcfour, blowfish и CAST, а также RIPE-MD160 HMAC, которые были по умолчанию отключены в настройках. Кроме того, отныне запрещено использование RSA-ключей размером менее 1024 бит и отключена по умолчанию поддержка шифров CBC на стороне SSH-клиента (в сервере CBC был отключен несколько лет назад). Другие изменения: Устранена проблема безопасности: sftp-server позволял создавать файлы нулевой длины, несмотря на включение в настройках режима только для чтения;

В клиент ssh добавлена директива RemoteCommand, через которую можно на уровне файла конфигурации задать команду для выполнения на удалённой стороне сразу после входа, по аналогии с указанием команды в командной строке;

В sshd добавлена опция ExposeAuthInfo, позволяющая организовать запись в файл лога с расширенными сведениями об используемых методах аутентификации;

В клиент ssh добавлена поддержка динамического реверсивного проброса (reverse dynamic forwarding), при включении которого локальный ssh начинает работать как прокси SOCKS4/5, перенаправляющий через локальную систему соединения, запрошенные SOCKS-клиентом на удалённой стороне. Режим включается при помощи опции "-R" (RemoteForward) и реализован целиком на стороне клиента (может работать со старыми версиями sshd).

В sshd разрешено указание директивы LogLevel в блоках Match файла конфигурации sshd_config;

В ssh-keygen разрешено добавление произвольной строки или флага в создаваемый сертификат;

В ssh-keygen обеспечена возможность использования ключа, хранимого в ssh-agent, в качестве CA при заверении сертификатов;

В ssh и sshd разрешено указание флага IPQoS=none для выставления в ToS/DSCP значения, предлагаемого по умолчанию операционной системой;

В ssh-add добавлен флаг "-q" для запуска ssh-add без вывода информации на экран;

В ssh добавлены два новых режима работы директивы StrictHostKeyChecking: "accept-new" для автоматического принятия до сих пор не встречавшихся ключей, но блокирования сеансов для изменившихся или некорректных хостовых ключей (более безопасный вариант режима StrictHostKeyChecking=no); "off" - синоним ранее доступной настройки "StrictHostKeyChecking=no", при которой автоматически принимались до сих пор не встречавшихся ключи и разрешались соединения с известными некорректными хостовыми ключами;

В ssh добавлена директива SyslogFacility, аналогичная ранее доступной директиве в sshd;

При запуске sshd в Solaris обеспечен сброс дополнительных привилегий в sandbox-режиме: PRIV_DAX_ACCESS и PRIV_SYS_IB_INFO;

В sshd реализована передача в PAM списка выполненных методов аутентификации через переменную окружения SSH_AUTH_INFO_0;

Добавлены сборочные флаги "--with-cflags-after" и "--with-ldflags-after" для установки CFLAGS/LDFLAGS после заверения выполнения скрипта configure (полезно для принудительного подключения отладочных средств проверки кода и fuzzing-тестирования;

Добавлена поверка на основе clang libFuzzer для кода разбора открытых ключей и верификации сигнатур.



