04.10.2017 08:41  Консорциум W3C опубликовал вторую редакцию стандарта HTML 5.1



> HTML - текстовый, очень избыточный...

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> ...более универсальный QML. Он бинарный, гораздо лучше жмется,... Я раньше считал что избыточный текст (ограниченный каким-то небольшим алфавитом) гораздо лучше сожмется (с бОльшим коэффициентом сжатия), чем что-то неизбыточное "отточенное" бинарное (не ограниченное алфавитом, а только разрядностью, а потому - более разнообразное по значениям). Ну я так думал с точки зрения теории информации. Бинарное будет жаться лучше текстового только в том случае, если в нем избыточность вообще зашкаливает (пример: процентов 90 значений в сжимаемом потоке - нули). Но вдогонку... QML (Qt Meta Language or Qt Modeling Language) - он точно бинарный, не текстовый? Или это другой QML?

