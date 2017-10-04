04.10.2017 08:41  Консорциум W3C опубликовал вторую редакцию стандарта HTML 5.1

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|2.3, Аноним2, 10:02, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Голый http давно пора на свалку. Нет, теперь они 99 лет будут тащить его из стандарта в стандарт прикрываясь совместимостью.
Нужно больше tls, особенно для запросов внутри инфраструктуры, отличная идея чо, и на отоплении съэкономить можно.
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|4.15, evkogan, 12:02, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> особенно для запросов внутри инфраструктуры
> Несмотря на весь ламеризм ты абсолютно прав.
Он абсолютно прав, но при этом в интранете нельзя отказываться от старых алгоритмов. Пофигу на их безопасность. А сейчас заставить браузер работать со старыми железками это песня еще та. И настройки по разнице секурности для разных сетей есть только в IE.
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|4.19, _hide_, 12:22, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Место не так часто является проблемой. Есть и http://ubjson.org/ + gzip
Можно и просто gzip-ить
В JSON-то нельзя? Сериализация объекта есть в любом уважающем себя языке. Есть множество реализаций генератором JSON-а, в т.ч. и на чистом C
Хорошая поддержка редакторами, которые и ошибку подсветят и код отформатируют
Есть поддержка браузером из коробки, можно не изобретать велосипед
Единственная проблема - отсутствие типизации, но это решается записывание типа как свойства
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|2.7, Очередной аноним, 10:48, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> HTML - текстовый, очень избыточный...
> ...
> ...более универсальный QML. Он бинарный, гораздо лучше жмется,...
Я раньше считал что избыточный текст (ограниченный каким-то небольшим алфавитом) гораздо лучше сожмется (с бОльшим коэффициентом сжатия), чем что-то неизбыточное "отточенное" бинарное (не ограниченное алфавитом, а только разрядностью, а потому - более разнообразное по значениям). Ну я так думал с точки зрения теории информации. Бинарное будет жаться лучше текстового только в том случае, если в нем избыточность вообще зашкаливает (пример: процентов 90 значений в сжимаемом потоке - нули). Но вдогонку... QML (Qt Meta Language or Qt Modeling Language) - он точно бинарный, не текстовый? Или это другой QML?
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|3.8, Crazy Alex, 11:18, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Бинарное с самого начала меньше. В общем проще избыточность не создавать, чем алгоритмикой потом её искать и убирать.
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|4.11, Очередной аноним, 11:34, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Бинарное с самого начала меньше.
Согласен, но я тут писАл не про итоговый объем, а про коэффициент сжатия. Человек же писАл про "лучше жмется", а не "меньше занимает". А это по смыслу больше подходит к коэффициенту сжатия, на мой взгляд. Просто терминология. Просто напрягло корявое неоднозначное изложение мыслей в посте.
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