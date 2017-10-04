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04.10.2017 08:41  Консорциум W3C опубликовал вторую редакцию стандарта HTML 5.1

Консорциум W3C, спустя более года с момента утверждения стандарта HTML 5.1, представил вторую редакцию HTML 5.1, которая получила статус рекомендованного стандарта. В новой версии проведена работа по исправлению выявленных в стандарте недоработок и ошибок, в том числе устранена проблема с несоответствием требований к системным идентификаторам (строка DOCTYPE) в HTML5.1 и HTML4 (в HTML5.1 был указан https:// вместо http://, что нарушало совместимость). Развитие новых элементов производится в рамках спецификации HTML 5.2, которую планируется утвердить в качестве web-стандарта осенью 2018 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/news/a...)
  2. OpenNews: W3C рассматривает вопрос перевода предыдущих спецификаций HTML в разряд устаревших
  3. OpenNews: HTML 5.1 получил статус рекомендованного стандарта
  4. OpenNews: Первый релиз многопоточного HTML-парсера MyHTML
  5. OpenNews: Консорциум W3C утвердил стандарт HTML5
  6. OpenNews: Консорциум W3С утвердил средства DRM для Web в качестве стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: html
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  • 1.1, Аноним, 08:53, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Голый http давно пора на свалку Нет, теперь они 99 лет будут тащить его из стан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:47, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Уверен, было пролоббировано, как drm. Отмазки гнилые.
     
  • 2.3, Аноним2, 10:02, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Голый http давно пора на свалку. Нет, теперь они 99 лет будут тащить его из стандарта в стандарт прикрываясь совместимостью.

    Нужно больше tls, особенно для запросов внутри инфраструктуры, отличная идея чо, и на отоплении съэкономить можно.

     
     
  • 3.4, Аноним, 10:12, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Несмотря на весь ламеризм ты абсолютно прав ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, я, 11:50, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну а что, у меня хром ругается на http://localhost/ на формы ввода.. Через пару лет будет вообще локалхост блочить.. Типа ставь ssl для разработки.
     
  • 4.15, evkogan, 12:02, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> особенно для запросов внутри инфраструктуры
    > Несмотря на весь ламеризм ты абсолютно прав.

    Он абсолютно прав, но при этом в интранете нельзя отказываться от старых алгоритмов. Пофигу на их безопасность. А сейчас заставить браузер работать со старыми железками это песня еще та. И настройки по разнице секурности для разных сетей есть только в IE.

     
  • 1.5, Аноним, 10:18, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    HTML - текстовый, очень избыточный, плохо читаемый формат, парсинг которого треб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, _hide_, 10:48, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тогда уж лучше JSON, хотя бы нервы целы и переводы строки не являются частью синтаксиса :-)
     
     
  • 3.10, skybon, 11:33, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    JSON больше места займёт при смешанных данных + его нельзя наг**нокодить.
     
     
  • 4.19, _hide_, 12:22, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Место не так часто является проблемой. Есть и http://ubjson.org/ + gzip
    Можно и просто gzip-ить
    В JSON-то нельзя? Сериализация объекта есть в любом уважающем себя языке. Есть множество реализаций генератором JSON-а, в т.ч. и на чистом C
    Хорошая поддержка редакторами, которые и ошибку подсветят и код отформатируют
    Есть поддержка браузером из коробки, можно не изобретать велосипед
    Единственная проблема - отсутствие типизации, но это решается записывание типа как свойства
     
  • 2.7, Очередной аноним, 10:48, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/

    > HTML - текстовый, очень избыточный...
    > ...
    > ...более универсальный QML. Он бинарный, гораздо лучше жмется,...

    Я раньше считал что избыточный текст (ограниченный каким-то небольшим алфавитом) гораздо лучше сожмется (с бОльшим коэффициентом сжатия), чем что-то неизбыточное "отточенное" бинарное (не ограниченное алфавитом, а только разрядностью, а потому - более разнообразное по значениям). Ну я так думал с точки зрения теории информации. Бинарное будет жаться лучше текстового только в том случае, если в нем избыточность вообще зашкаливает (пример: процентов 90 значений в сжимаемом потоке - нули). Но вдогонку... QML (Qt Meta Language or Qt Modeling Language) - он точно бинарный, не текстовый? Или это другой QML?

     
     
  • 3.8, Crazy Alex, 11:18, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бинарное с самого начала меньше. В общем проще избыточность не создавать, чем алгоритмикой потом её искать и убирать.
     
     
  • 4.11, Очередной аноним, 11:34, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Бинарное с самого начала меньше.

    Согласен, но я тут писАл не про итоговый объем, а про коэффициент сжатия. Человек же писАл про "лучше жмется", а не "меньше занимает". А это по смыслу больше подходит к коэффициенту сжатия, на мой взгляд. Просто терминология. Просто напрягло корявое неоднозначное изложение мыслей в посте.

     
  • 3.9, Crazy Alex, 11:19, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Впрочем, QML - вроде текстовым был, но дальше во что-то компилировался, если мне память не изменяет.
     
  • 2.18, Rrrr, 12:11, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все так, а сказать-то что хотели?
     
  • 1.12, Мать драконов, 11:39, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Совместимость! Или идите в ж со своими инновациями.
     
  • 1.14, Аноним, 11:59, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какое отношение протокол к формату текстового документа имеет?
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:03, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он указывается в этом текстовом документе. Ваш КО.
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:10, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В доктайпе он не указывается начиная с HTML5
     

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