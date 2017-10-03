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03.10.2017 22:35  Дистрибутив Fedora 27 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora 27. Начиная с Fedora 27 формирование альфа-выпусков прекращено, вместо них для тестирования были предложены периодически формируемые сборки репозитория Rawhide, который теперь постоянно поддерживается в состоянии альфа-качества. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 7 ноября.

Выпуск охватывает Fedora Workstation, Atomic Host и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM (Raspberry Pi 2 и 3), ARM64 (AArch64) и Power (бета версия сборок для i686 временно пропущена из-за проблем с контрольными суммами). Fedora 27 Beta Server ожидается через месяц в связи с переводом серверной редакции на модульную архитектуру.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 27:

  • Обновление рабочего стола GNOME до версии 3.26, в которой улучшена работа сеанса на базе Wayland, улучшены средства поиска, добавлена анимация раскрытия и сворачивания окон, появилась поддержка цветных Emoji, отключен системный лоток, проведён редизайн конфигуратора, представлена новая панель настройки экрана, обеспечена поддержка синхронизации с Firefox в Epiphany;
  • Обновлены версии программ, в том числе GCC 7, Perl 5.26, Qt 5.9.1, Boost 1.64, Node.js 8, Go 1.9, Java 9, RPM 4.14, Ruby on Rails 5.1, Glibc 2.26, LibreOffice 5.4;
  • В Fedora Atomic упрощена настройка хранилища контейнеров, предоставлены адаптированные для запуска в контейнерах варианты Kubernetes, flannel и etcd;
  • В Fedora Media Writer, интерфейсе для создания загрузочных носителей, появилась возможность создания загрузочных образов для записи на SD-карты ARM-устройств, таких как Raspberry Pi;
  • Обеспечена поддержка загрузки на 64-разрядных системах с 32-разрядными прошивками UEFI;
  • Добавлены пакеты с реализацией контроллера домена Active Directory на базе Samba 4.7. Ранее пакеты с Samba AD не поставлялись, так как была привязка Samba к Heimdal Kerberos. В версии Samba 4.7 появилась поддержка сборки с MIT Kerberos, что дало возможность собрать пакеты для Fedora;
  • В качестве альтернативного графического интерфейса управления пакетами вместо Yumex-DNF задействован dnfdragora.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 26
  4. OpenNews: Утверждён план отказа Fedora Linux от альфа-выпусков
  5. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность перехода на ежегодные выпуски
  6. OpenNews: Серьёзная уязвимость в инфраструктуре проекта Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.1, Рамзан Кадыров, 23:30, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Пару недель назад пытался поставить федору на виртуальный сервер.

    Анаконда (инсталлятор федоры) дважды вывалилась, федора так и не установилась. Кто и как пользуется федорой, расскажите?))0

     
     
  • 2.3, AlexYeCu_not_logged, 23:35, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >Кто и как пользуется федорой, расскажите?

    Неплохой десктоп.

    >Анаконда (инсталлятор федоры) дважды вывалилась, федора так и не установилась.

    Опять? Лет 10 назад обычным делом было при установке с тормозного или ненадёжного носителя типа DVD-RW — Анаконда та ещё дрянь была. Нынче вроде вполне надёжная, хотя пристрастие Федоровцев к lvm  я не разделяю.

     
     
  • 3.9, dev, 23:57, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пользуюсь и дома и на работе, полет нормальный, косяков не замечано
     
     
  • 4.13, AlexYeCu_not_logged, 00:14, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Пользуюсь и дома и на работе, полет нормальный, косяков не замечано

    Да в работе она нормальная, если не считать релизов «эпох перемен», вроде смены мажорной версии кед. Но тут не вот и решишь, кто больше виноват: мейнтейнеры дистрибов или разработчики софта. А вот установщик у Федоры раньше был весьма капризным. Но, не только у неё, надо заметить, а тех что не только — ещё и не был, а есть. Может он и у Федоры остался капризным, да кто ж теперь с оптических дисков ставит оси? Даже виндопользователи уже не такие дикие, как когда-то.  Давно не устанавливал, но, вроде бы, в 24-й Федоре в установщике только lvm предлагали? Вот это, помню, не понравилось, хотя может просто не заметил, где обычная разметка включается.

     
     
  • 5.16, 0x0, 00:32, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > ...хотя может просто не заметил, где обычная разметка включается.

    INSTALLATION DESTINATION > MANUAL PARTITIONING

     
  • 3.14, анон, 00:19, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в конце установки у меня не видит винчестер, ломает граб (если ставить как 2 линукс) - в итоге не загружается ни одна ос

    хотя сборка для десктопа

     
     
  • 4.17, 0x0, 00:45, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато можно теперь уже будет винчестер в GPT переразметить ;)
     
  • 2.5, Загадочник, 23:41, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня и предыдущая не устанавливалась. Да забейте.
     
  • 2.6, UraniumSun, 23:42, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Федору вообще никуда лучше не ставить. Я пользовался с 16 по 20 (исключая 18), было более-менее приемлимо, но следующие версии -- редкостный глюкодром, так что я ставил только на посмотреть. 24 была воплощением ужаса, когда при обновлении системы крашился dnf, а я получал на выходе по 2 версии установленых glibc, systemd и т.д. И как, интересно, это пропустили в релиз? 25 вообще зависала при подключении флешек, а на 26 моргал экран во время работы.
    > Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок

    Теперь примерно можно догадаться, какие ошибки в федоре критичными не являются.

     
     
  • 3.7, я, 23:52, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    25 была с небольшими косяками.. 26 просто падала.
    Это связано с переходом Fedora на Wayland. Каждый релиз будет лучше..
    Уже тестировал 27 бета - все вроде идеально. Даже верхняя панелька прозрачная
     
     
  • 4.8, Загадочник, 23:56, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Даже верхняя панелька прозрачная

    Это пипец. Для чего вы этим пользуетесь?

     
  • 4.10, AlexYeCu_not_logged, 00:01, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >26 просто падала.
    >Это связано с переходом Fedora на Wayland.

    Так это проблемы Wayland-а: я вот им не пользуюсь и никакой падучести в F26 пока что не обнаружил.

     
  • 3.11, AlexYeCu_not_logged, 00:08, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Федору вообще никуда лучше не ставить.

    Нормально там всё. Уж всяко лучше последнего Дебина и перехваленого Минта — у этих инсталяторы шутя обходят по количеству багов анаконду в худшие годы оной .

    > 24 была воплощением ужаса,
    > когда при обновлении системы крашился dnf

    Когда там был переход с yum на dnf? 22 -> 23 или 23 -> 24? Вот из-за этого проблемы с обновлением наблюдались довольно массово. Т. е. упрёк основания под собой имеет, но, в какой-то мере, и федоровцев понять можно.

    >25 вообще зависала при подключении флешек

    Пропустил, как пропускал все нечётные релизы кроме 9.

    > на 26 моргал экран во время работы.

    На всю 26-ю Федору видел ровно 1 баг: что-то там намудрили с правами blueman'а, что он запускался с сообщением об ошибке. На багтрекере их, ясное дело, больше, но вот лично наткнулся на 1.

     
  • 2.12, Сергей Шавловский, 00:11, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На ноутбке взлетает без проблем,за красоту и простоту поставил родителям.
    На десктопе поставить не смог, дальше груба никак, все время пишет на мониторе "Out of range", плюнул и поставил Генту. Куда более предсказуемая и управляемая ОС.
     
  • 1.2, AlexYeCu_not_logged, 23:30, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >В Fedora Media Writer, интерфейсе для создания загрузочных носителей, появилась возможность создания загрузочных образов для записи на SD-карты ARM-устройств, таких как Raspberry Pi

    Чудо чудное: они обернули dd!

     
  • 1.15, Аноним, 00:21, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    сижу на 15 мне норм есть мелкие косяки не влияющие в целом на работоспособность... весь текст скрыт [показать]
     

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