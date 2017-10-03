03.10.2017 22:35  Дистрибутив Fedora 27 перешёл на стадию бета-тестирования

> Федору вообще никуда лучше не ставить.

Нормально там всё. Уж всяко лучше последнего Дебина и перехваленого Минта — у этих инсталяторы шутя обходят по количеству багов анаконду в худшие годы оной .

> 24 была воплощением ужаса,

> когда при обновлении системы крашился dnf

Когда там был переход с yum на dnf? 22 -> 23 или 23 -> 24? Вот из-за этого проблемы с обновлением наблюдались довольно массово. Т. е. упрёк основания под собой имеет, но, в какой-то мере, и федоровцев понять можно.

>25 вообще зависала при подключении флешек

Пропустил, как пропускал все нечётные релизы кроме 9.

> на 26 моргал экран во время работы.

На всю 26-ю Федору видел ровно 1 баг: что-то там намудрили с правами blueman'а, что он запускался с сообщением об ошибке. На багтрекере их, ясное дело, больше, но вот лично наткнулся на 1.

