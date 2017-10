03.10.2017 22:35  Дистрибутив Fedora 27 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora 27. Начиная с Fedora 27 формирование альфа-выпусков прекращено, вместо них для тестирования были предложены периодически формируемые сборки репозитория Rawhide, который теперь постоянно поддерживается в состоянии альфа-качества. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 7 ноября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Atomic Host и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM (Raspberry Pi 2 и 3), ARM64 (AArch64) и Power (бета версия сборок для i686 временно пропущена из-за проблем с контрольными суммами). Fedora 27 Beta Server ожидается через месяц в связи с переводом серверной редакции на модульную архитектуру. Наиболее заметные улучшения в Fedora 27: Обновление рабочего стола GNOME до версии 3.26, в которой улучшена работа сеанса на базе Wayland, улучшены средства поиска, добавлена анимация раскрытия и сворачивания окон, появилась поддержка цветных Emoji, отключен системный лоток, проведён редизайн конфигуратора, представлена новая панель настройки экрана, обеспечена поддержка синхронизации с Firefox в Epiphany;

Обновлены версии программ, в том числе GCC 7, Perl 5.26, Qt 5.9.1, Boost 1.64, Node.js 8, Go 1.9, Java 9, RPM 4.14, Ruby on Rails 5.1, Glibc 2.26, LibreOffice 5.4;

В Fedora Atomic упрощена настройка хранилища контейнеров, предоставлены адаптированные для запуска в контейнерах варианты Kubernetes, flannel и etcd;

В Fedora Media Writer, интерфейсе для создания загрузочных носителей, появилась возможность создания загрузочных образов для записи на SD-карты ARM-устройств, таких как Raspberry Pi;

Обеспечена поддержка загрузки на 64-разрядных системах с 32-разрядными прошивками UEFI;

Добавлены пакеты с реализацией контроллера домена Active Directory на базе Samba 4.7. Ранее пакеты с Samba AD не поставлялись, так как была привязка Samba к Heimdal Kerberos. В версии Samba 4.7 появилась поддержка сборки с MIT Kerberos, что дало возможность собрать пакеты для Fedora;

В качестве альтернативного графического интерфейса управления пакетами вместо Yumex-DNF задействован dnfdragora.