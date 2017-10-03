03.10.2017 22:35  Дистрибутив Fedora 27 перешёл на стадию бета-тестирования

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|1.1, Рамзан Кадыров, 23:30, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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Пару недель назад пытался поставить федору на виртуальный сервер.
Анаконда (инсталлятор федоры) дважды вывалилась, федора так и не установилась. Кто и как пользуется федорой, расскажите?))0
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|2.3, AlexYeCu_not_logged, 23:35, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Кто и как пользуется федорой, расскажите?
Неплохой десктоп.
>Анаконда (инсталлятор федоры) дважды вывалилась, федора так и не установилась.
Опять? Лет 10 назад обычным делом было при установке с тормозного или ненадёжного носителя типа DVD-RW — Анаконда та ещё дрянь была. Нынче вроде вполне надёжная, хотя пристрастие Федоровцев к lvm я не разделяю.
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|4.13, AlexYeCu_not_logged, 00:14, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пользуюсь и дома и на работе, полет нормальный, косяков не замечано
Да в работе она нормальная, если не считать релизов «эпох перемен», вроде смены мажорной версии кед. Но тут не вот и решишь, кто больше виноват: мейнтейнеры дистрибов или разработчики софта. А вот установщик у Федоры раньше был весьма капризным. Но, не только у неё, надо заметить, а тех что не только — ещё и не был, а есть. Может он и у Федоры остался капризным, да кто ж теперь с оптических дисков ставит оси? Даже виндопользователи уже не такие дикие, как когда-то. Давно не устанавливал, но, вроде бы, в 24-й Федоре в установщике только lvm предлагали? Вот это, помню, не понравилось, хотя может просто не заметил, где обычная разметка включается.
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|3.14, анон, 00:19, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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в конце установки у меня не видит винчестер, ломает граб (если ставить как 2 линукс) - в итоге не загружается ни одна ос
хотя сборка для десктопа
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|2.6, UraniumSun, 23:42, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Федору вообще никуда лучше не ставить. Я пользовался с 16 по 20 (исключая 18), было более-менее приемлимо, но следующие версии -- редкостный глюкодром, так что я ставил только на посмотреть. 24 была воплощением ужаса, когда при обновлении системы крашился dnf, а я получал на выходе по 2 версии установленых glibc, systemd и т.д. И как, интересно, это пропустили в релиз? 25 вообще зависала при подключении флешек, а на 26 моргал экран во время работы.
> Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок
Теперь примерно можно догадаться, какие ошибки в федоре критичными не являются.
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|3.7, я, 23:52, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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25 была с небольшими косяками.. 26 просто падала.
Это связано с переходом Fedora на Wayland. Каждый релиз будет лучше..
Уже тестировал 27 бета - все вроде идеально. Даже верхняя панелька прозрачная
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|3.11, AlexYeCu_not_logged, 00:08, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Федору вообще никуда лучше не ставить.
Нормально там всё. Уж всяко лучше последнего Дебина и перехваленого Минта — у этих инсталяторы шутя обходят по количеству багов анаконду в худшие годы оной .
> 24 была воплощением ужаса,
> когда при обновлении системы крашился dnf
Когда там был переход с yum на dnf? 22 -> 23 или 23 -> 24? Вот из-за этого проблемы с обновлением наблюдались довольно массово. Т. е. упрёк основания под собой имеет, но, в какой-то мере, и федоровцев понять можно.
>25 вообще зависала при подключении флешек
Пропустил, как пропускал все нечётные релизы кроме 9.
> на 26 моргал экран во время работы.
На всю 26-ю Федору видел ровно 1 баг: что-то там намудрили с правами blueman'а, что он запускался с сообщением об ошибке. На багтрекере их, ясное дело, больше, но вот лично наткнулся на 1.
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|2.12, Сергей Шавловский, 00:11, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На ноутбке взлетает без проблем,за красоту и простоту поставил родителям.
На десктопе поставить не смог, дальше груба никак, все время пишет на мониторе "Out of range", плюнул и поставил Генту. Куда более предсказуемая и управляемая ОС.
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|1.2, AlexYeCu_not_logged, 23:30, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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>В Fedora Media Writer, интерфейсе для создания загрузочных носителей, появилась возможность создания загрузочных образов для записи на SD-карты ARM-устройств, таких как Raspberry Pi
Чудо чудное: они обернули dd!
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