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03.10.2017 10:04  Компания Oracle представила открытую бессерверную платформу Fn

Компания Oracle объявила об открытии кода платформы Fn с реализацией бессерверной модели разработки приложений (serverless). Fn предоставляет дополнительный уровень абстракции для облачных систем, позволяющий выполнять функции как сервисы (Functions as a service, FaaS). Код написан на языке Go и поставляется под лицензией Apache 2.0. Разработка выполнена командой проекта IronFunctions и основана на его кодовой базе.

Суть метода FaaS заключается в том, что разработчик реализует логику на уровне отдельных функций, не заботясь о создании и управлении инфраструктурой для запуска приложений, без привязки к конкретным серверным приложениям и необходимым для их работы облачным окружениям. Достаточно определить требуемые функции и загрузить их, после чего платформа Fn сама развернёт, организует управление и обеспечит масштабирование окружений, необходимых для выполнения подготовленных функций.

Разработка ведётся без создания монолитных приложений, на уровне подготовки набора небольших отдельных функций, каждая их которых обеспечивает обработку определённого события и рассчитана на обособленную работу без привязки к окружению (stateless, результат не зависит от прошлого состояния и содержимого ФС). Для операторов облачных систем применение FaaS выгодно более эффективным потреблением ресурсов - функции запускаются только при возникновении необходимости и сразу после обработки события завершают свою работу, т.е. в отличие от микросервисов не требуют постоянного наличия запущенных окружений, потребляющих ресурсы на холостом ходу.

Для высоконагруженных систем предусмотрена поддержка асинхронного режима работы и "горячих" постоянно запущенных функций, не требующих создания нового контейнера для каждого запроса. Масштабирование обеспечивается продвинутой системой балансировки нагрузки, осуществляющей маршрутизацию трафика до функций, которые динамически запускаются на узлах с доступными ресурсами.

В отличие от существующих коммерческих FaaS-платформ, таких как Amazon AWS Lambda, Google Cloud Functions и Microsoft Azure Functions, решение от Oracle позиционируется как избавленное от привязки к вендору. Пользователь может выбирать любых поставщиков облачных решений для запуска инфраструктуры Fn, комбинировать разные облачные системы или запустить платформу на собственном оборудовании. В том числе Fn можно запустить поверх популярных платформ оркестровки контейнеров Kubernetes, Docker Swarm и Mesosphere, внутри окружений PaaS, таких как CloudFoundry и OpenShift, или просто на локальной системе разработчика. Из зависимостей для работы Fn требуется только Docker.

Разработчикам предоставляется инструментарий командной строки и графический интерфейс для разработки, тестирования и развёртывания функций. Fn позволяет создавать функции на любом языке программирования благодаря простому интерфейсу взаимодействия, поддерживающему обмен данными через переменные окружения, STDIN, HTTP или JSON. Для упрощения разработки предоставляется инструментарий FDK (Function Developer Kit) для языков Java, Ruby и Go, а также коллекция примеров для языков go, JavaScript/node.js, java, php, python, ruby и rust. Платформой также поддерживается формат функций AWS Lambda и прямой импорт функций из сервиса AWS Lambda. Возможно создание собственных дополнений и модулей интеграции. Компонент Fn Flow позволяет определять правила оркестровки функций непосредственно в их коде.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/devel...)
  2. OpenNews: Google и IBM представили Istio, платформу для управления микросервисами
  3. OpenNews: Компания IBM открыла исходные тексты операционной системы FusedOS
  4. OpenNews: Представлен Otto, инструментарий для создания микросервисов из изолированных приложений
  5. OpenNews: Выпуск MirageOS 2.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: Компания Oracle открыла код инструментария для изолированных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, fn, serverless
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  • 1.2, Аноним, 11:41, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    кто-нибудь может привести пример serveless-приложения что-то в голову ничего не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 12:05, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Явисты совсем охренели. Не могут уже даже представить себе программу без сервера. Тьфу.
    Да, для любой программы нужны сервер, облако, дополненная реальность и база данных.
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:06, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    промазал, я пхпшник
     
     
  • 4.16, A.Stahl, 12:16, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А думаешь как явист:)
     
  • 4.18, Аноним, 12:19, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну так формирование странички сервер БД лежит отельно если нужен , свалка ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 11:55, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну да, конечно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Iaaa, 11:58, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то я ничего не понял.
    Можно пример в студию, без вот этой вот философии выше?
     
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 12:11, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то я ничего не понял.
    > Можно пример в студию, без вот этой вот философии выше?

    Где-то здесь в форуме был пример: владельцы "бисплатных" AWS-инстансов обнаруживали наутро ночи "автоматического масштабирования" четырёхзначные счета в нерублях.

    Никакой философии, чиста маркетинг же. Развод кроликов.

     
  • 2.14, Аноним, 12:12, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Допустим, тебе нужно заполнить строку пробелами слева...
     
  • 2.15, _hide_, 12:13, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Распределенные вычисления. А в данном случае идея такая - посмотреть, как работает Вы можете у себя, а чтобы не тормозило - покупайте железо/облако у Оракла.
     
  • 2.17, Борщдрайвен бигдата, 12:17, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Serverless, конечно, тот ещё баззворд… если отбросить весь маркетинговый буллшит, то «на пальцах» получится та же идея микросервисов, ужатая даже не до микро-, а наномасштаба.

    Сервис, состоящий из одной функции.

    Я даже сходу не придумаю, зачем оно надо мимокрокодилу с опеннета. На ум приходят только всякие «одноразовые» endpoint'ы API, для платёжных шлюзов, или обмена токенами, или приёма метрик.

    Очень специфическая и не везде применимая вещь, которую надо как можно быстрее и дешевле масштабировать горизонтально.

     
     
  • 3.19, Аноним, 12:28, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Задача Отправка СМС Нужно запустить процесс, отправить СМС и завершить процесс... весь текст скрыт [показать]
     

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