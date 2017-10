03.10.2017 10:04  Компания Oracle представила открытую бессерверную платформу Fn

Компания Oracle объявила об открытии кода платформы Fn с реализацией бессерверной модели разработки приложений (serverless). Fn предоставляет дополнительный уровень абстракции для облачных систем, позволяющий выполнять функции как сервисы (Functions as a service, FaaS). Код написан на языке Go и поставляется под лицензией Apache 2.0. Разработка выполнена командой проекта IronFunctions и основана на его кодовой базе. Суть метода FaaS заключается в том, что разработчик реализует логику на уровне отдельных функций, не заботясь о создании и управлении инфраструктурой для запуска приложений, без привязки к конкретным серверным приложениям и необходимым для их работы облачным окружениям. Достаточно определить требуемые функции и загрузить их, после чего платформа Fn сама развернёт, организует управление и обеспечит масштабирование окружений, необходимых для выполнения подготовленных функций. Разработка ведётся без создания монолитных приложений, на уровне подготовки набора небольших отдельных функций, каждая их которых обеспечивает обработку определённого события и рассчитана на обособленную работу без привязки к окружению (stateless, результат не зависит от прошлого состояния и содержимого ФС). Для операторов облачных систем применение FaaS выгодно более эффективным потреблением ресурсов - функции запускаются только при возникновении необходимости и сразу после обработки события завершают свою работу, т.е. в отличие от микросервисов не требуют постоянного наличия запущенных окружений, потребляющих ресурсы на холостом ходу. Для высоконагруженных систем предусмотрена поддержка асинхронного режима работы и "горячих" постоянно запущенных функций, не требующих создания нового контейнера для каждого запроса. Масштабирование обеспечивается продвинутой системой балансировки нагрузки, осуществляющей маршрутизацию трафика до функций, которые динамически запускаются на узлах с доступными ресурсами. В отличие от существующих коммерческих FaaS-платформ, таких как Amazon AWS Lambda, Google Cloud Functions и Microsoft Azure Functions, решение от Oracle позиционируется как избавленное от привязки к вендору. Пользователь может выбирать любых поставщиков облачных решений для запуска инфраструктуры Fn, комбинировать разные облачные системы или запустить платформу на собственном оборудовании. В том числе Fn можно запустить поверх популярных платформ оркестровки контейнеров Kubernetes, Docker Swarm и Mesosphere, внутри окружений PaaS, таких как CloudFoundry и OpenShift, или просто на локальной системе разработчика. Из зависимостей для работы Fn требуется только Docker. Разработчикам предоставляется инструментарий командной строки и графический интерфейс для разработки, тестирования и развёртывания функций. Fn позволяет создавать функции на любом языке программирования благодаря простому интерфейсу взаимодействия, поддерживающему обмен данными через переменные окружения, STDIN, HTTP или JSON. Для упрощения разработки предоставляется инструментарий FDK (Function Developer Kit) для языков Java, Ruby и Go, а также коллекция примеров для языков go, JavaScript/node.js, java, php, python, ruby и rust. Платформой также поддерживается формат функций AWS Lambda и прямой импорт функций из сервиса AWS Lambda. Возможно создание собственных дополнений и модулей интеграции. Компонент Fn Flow позволяет определять правила оркестровки функций непосредственно в их коде.