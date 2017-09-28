28.09.2017 12:35  Релиз Live-дистрибутива KNOPPIX 8.1

Клаус Кноппер (Klaus Knopper) представил выпуск дистрибутива KNOPPIX 8.1, первопроходца в области создания Live-систем. Дистрибутив построен на основе оригинального набора загрузочных скриптов и включает в себя пакеты, импортированные из Debian Stretch, со вставками из веток Debian "testing" и "unstable". Для загрузки доступна сборка LiveDVD, размером 4.4 Гб. Пользовательская оболочка дистрибутива основана на легковесном десктоп-окружении LXDE, построенном на базе библиотеки GTK+ и способном работать на маломощных системах. Вместо стандартной системы SysV инициализации задействована новая система загрузки Microknoppix, значительно ускоряющая процесс загрузки дистрибутива за счет параллельного запуска сервисов и отложенной инициализации оборудования. При использовании USB Flash пользовательские настройки и дополнительно установленные программы не исчезают после перезагрузки системы - сохраняемые между сессиями данные помещаются в файл KNOPPIX/knoppix-data.img, который при желании можно зашифровать с помощью алгоритма AES-256. Особенности новой версии: Синхронизация пакетной базы с Debian Stretch. Видеодрайверы и компоненты десктоп-окружения импортированы из Debian/testing и Debian/unstable. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.12.7 с патчами cloop, aufs и TCP Stealth. По умолчанию для медленных накопителей включается планировщик ввода/вывода BFQ (Budget Fair Queue Scheduler);

Поддерживаются две сборки ядра для 32- и 64-разрядных систем. При использовании LiveDVD на системах с 64-разрядным CPU автоматически загружается 64-разрядное ядро;

Для компьютеров, оснащённых только CD-приводом, в директории KNOPPIX размещён сокращённый загрузочный образ, позволяющий загрузиться с CD и использовать остальную часть дистрибутива с USB Flash;

По умолчанию используется оболочка LXDE c файловым менеджером PCMANFM 1.2.5, но в поставку также входят KDE Plasma 5.8 (активируется загрузочной опцией "knoppix desktop=kde") и GNOME 3.24 ("knoppix desktop=gnome");

Обновлены компоненты графического стека (x server 1.19.3), в поставку включены новые версии графических драйверов. Предлагается поддержка композитного менеджера compiz 0.9.13.1;

Новые версии программ, в том числе Wine 2.0, qemu-kvm 2.8, Bitcoin-клиент electrum 2.7.9, LibreOffice 5.4.1, GIMP 2.8.20, Chromium 60.0.3112.78 и Firefox 55;

В состав входит подборка программ для работы с 3D-принтерами и создания 3D-моделей: OpenScad, Slic3r, Blender и Freecad;

В состав включены программы: приложение сетевого мониторинга etherape, archivemount, эмулятор терминала terminator и математический пакет maxima 5.40;

Поддержка UEFI и UEFI Secure Boot после установки на USB Flash;

В поставку входит звуковое меню ADRIANE, которое включает в себя реализацию пользовательского окружения, основанного на идее звуковой навигации. Для голосового чтения содержимого страниц задействована система Orca. В качестве движка распознания сканированного текста служит Cuneiform.

Возможность автоматического увеличения раздела с пользовательскими данными на USB Flash, не требующая перезагрузки.

Возможность кастомизации дистрибутива при копировании на USB Flash при помощи утилиты flash-knoppix.



