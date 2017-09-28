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28.09.2017 10:08  Новая игровая консоль Atari будет поставляться с Linux

Компания Atari, которая после 20 лет забвения возвращается на рынок игровых консолей, опубликовала подробности о готовящемся к выпуску устройстве Ataribox, которое оформлено в стиле классической приставки Atari 2600, разработанной в конце 1970-х готов. Ataribox будет поставляться с прошивкой на базе Linux, позволяющей выполнять как старые так и современные игры. Отмечается, что пользователю будет предоставлен полный доступ к операционной системе, возможность работы с традиционными приложениями, поддержка запуска игр, купленных для других платформ, и средства для использования в качестве мультимедийного центра. Пользовательский интерфейс будет ориентирован на управление с телевизора.

Устройство будет оснащено специально адаптированным для приставки процессором AMD и графической картой Radeon (подробности не сообщаются), 4 портами USB, слотом для SD-карт и HDMI. Поступление в продажу запланировано на весну 2018 года по цене от 249 до 299 долларов. Консоль будет поставляться в двух вариантах - с гладкой панелью из пластика и лицевой панелью из настоящего дерева.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/atari/stat...)
  2. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  3. OpenNews: Доступен hatari 2.0, эмулятор компьютеров Atari
  4. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.0
  5. OpenNews: Sony выплатит пользователям компенсацию за прекращение поддержки Linux в PlayStation 3
  6. OpenNews: Компания Sony подтвердила использование кода FreeBSD в PlayStation 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: atari, game, console
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  • 1.1, Мать драконов, 10:18, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    А что она из нового смогут запускать?
     
     
  • 2.3, zjuzjuka, 10:25, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    ....она  традиционные приложения смогут из нового запускать
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:26, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Бывают нетрадиционные?
     
     
  • 4.11, zjuzjuka, 10:33, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Бывают нетрадиционные?

    я всего лишь цитирую новость, и сделал вывод - традиционные точно есть...

     
  • 4.13, eganru, 10:39, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    osx, ios изобилуют нетрадиционными.
     
  • 4.26, VINRARUS, 11:26, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Бывают нетрадиционные?

    Да, под палец это нетрадиционной ориентации.

     
  • 2.4, A.Stahl, 10:26, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    OpenTTD и Sopwith. Как для реанимации торговой марки из 70х, то вполне новьё.
     
     
  • 3.42, Anonimus, 12:48, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "в конце 1970-х" и игровая приставка, ага, та еще и "готов".
     
  • 1.2, Аноним, 10:24, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Еще один Steam Box OrangePi будет 10 раз дешевле, тоже линукс, тоже эмуляция ст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 11:04, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    куплю за 29 9 баксов в хорошей коробке с разведёнными портами и пультом управлен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 10:26, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ведьмак 3 на 30 фпс пойдёть?
     
     
  • 2.15, zjuzjuka, 10:49, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Ведьмак 3 на 30 фпс пойдёть?

    фпс - фэйл-перс-секонд XD

     
  • 1.8, бедный буратино, 10:29, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Главное, чтобы River Raid для неё был :)
     
  • 1.10, Аноним, 10:30, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А есть Характеристики и цены Может туда можно накатить голый linux и использова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:34, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ИМХО, системник можно найти дешевле и красивее.
     
     
  • 3.22, Аноним, 11:04, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > ИМХО, системник можно найти дешевле и красивее.

    за 299$ ? Точно?

     
     
  • 4.24, Аноним, 11:07, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    точно
     
  • 4.27, Аноним, 11:27, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    За эти деньги ты получишь мусор уровня LattePanda с линем на борту Никаких мощн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Аноним Анонимович Анонимов, 12:12, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В этой железке начинка самая дешёвая составляющая, ибо для эмуляции игр того времени не требуется сотни мегагерц ЦП и нескольких гигабайт для видеокарты. Основная состовляющая ценообразования для девайся — дизайнерская работа, логистика, разработка, сборка.
     
  • 1.14, 123, 10:46, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А мне вот нравится коробочка, скорее всего там будет Bristol Ridge на 16 нм внутри (как для ПС4 и Иксбона), но сделано стильно.
     
     
  • 2.30, VINRARUS, 11:31, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    12 нм уже во всю АМДа штампует.
     
     
  • 3.43, 123, 12:53, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для консолей чипы на 16нм делают, как бы это не было странно.
     
  • 1.17, Арчесектант, 10:51, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На Linux, как Android или на GNU/Linux?
     
     
  • 2.23, AlexYeCu_not_logged, 11:07, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > На Linux, как Android или на GNU/Linux?

    На, GNU как Android или Linux на /?

     
     
  • 3.25, Арчесектант, 11:18, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> На Linux, как Android или на GNU/Linux?
    > На, GNU как Android или Linux на /?

    Честно говоря, ничего не понял из вашего ответа.
    Будет ли использоваться дистрибутив GNU/Linux?
    Или, как, например, в случае с Android будет использоваться только ядро Linux, но всё остальное будет не "GNU-обвязка", а разработанная самостоятельно или ещё как-нибудь?

     
     
  • 4.28, Аноним, 11:29, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Скорее всего будет стандартный линь со своей мордой и набором приложений.
     
  • 1.18, Аноним, 10:53, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Компьютер с эмулятором Atari по цене PS4 Не удивительно, что они обанкротились ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, VINRARUS, 11:30, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    JS скрипт с эмулятором поведения человека? Не удивительно шо коментарий глупый.
     
     
  • 3.34, ТТТ, 11:49, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Отчего так самокритично?
     
     
  • 4.36, VINRARUS, 12:05, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не, я на shell.
     
  • 1.19, Аноним, 10:57, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Стим машина 2.0?
     
  • 1.32, VINRARUS, 11:33, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А ведь извращенцы туда могут поставить винду, или еще хуже - ведро.
     
     
  • 2.33, A.Stahl, 11:38, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И что? Могут и ДОС какой-то поставить. Кому от этого "еще хуже"?
     
     
  • 3.37, VINRARUS, 12:07, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если будет тренд то проэкт умрет вместе с ее софтовой поддержкой под GNU Linux.
     
  • 1.35, EuPhobos, 12:00, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто очередной SteamLink с предустановленным эмулятором атари-игр, чего столько шума-то. Видать хорошо работают PR у атари.
     
  • 1.39, via, 12:16, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > пользователю будет предоставлен полный доступ к операционной системе

    ШОК

    >будет оснащено специально адаптированным для приставки процессором AMD и графической картой Radeon

    как в плойке, что ли?

     
  • 1.40, Аноним, 12:30, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё правильно делают Сегодня Виктор Карасёв в своём видеоблоге рассказал о том,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним, 12:30, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > десятикратной

    двукратной (быстрофикс)

     

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