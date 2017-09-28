28.09.2017 10:08  Новая игровая консоль Atari будет поставляться с Linux

Компания Atari, которая после 20 лет забвения возвращается на рынок игровых консолей, опубликовала подробности о готовящемся к выпуску устройстве Ataribox, которое оформлено в стиле классической приставки Atari 2600, разработанной в конце 1970-х готов. Ataribox будет поставляться с прошивкой на базе Linux, позволяющей выполнять как старые так и современные игры. Отмечается, что пользователю будет предоставлен полный доступ к операционной системе, возможность работы с традиционными приложениями, поддержка запуска игр, купленных для других платформ, и средства для использования в качестве мультимедийного центра. Пользовательский интерфейс будет ориентирован на управление с телевизора.

Устройство будет оснащено специально адаптированным для приставки процессором AMD и графической картой Radeon (подробности не сообщаются), 4 портами USB, слотом для SD-карт и HDMI. Поступление в продажу запланировано на весну 2018 года по цене от 249 до 299 долларов. Консоль будет поставляться в двух вариантах - с гладкой панелью из пластика и лицевой панелью из настоящего дерева.