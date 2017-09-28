28.09.2017 10:08  Новая игровая консоль Atari будет поставляться с Linux

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|5.38, Аноним Анонимович Анонимов, 12:12, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В этой железке начинка самая дешёвая составляющая, ибо для эмуляции игр того времени не требуется сотни мегагерц ЦП и нескольких гигабайт для видеокарты. Основная состовляющая ценообразования для девайся — дизайнерская работа, логистика, разработка, сборка.
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|1.14, 123, 10:46, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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А мне вот нравится коробочка, скорее всего там будет Bristol Ridge на 16 нм внутри (как для ПС4 и Иксбона), но сделано стильно.
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|3.25, Арчесектант, 11:18, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> На Linux, как Android или на GNU/Linux?
> На, GNU как Android или Linux на /?
Честно говоря, ничего не понял из вашего ответа.
Будет ли использоваться дистрибутив GNU/Linux?
Или, как, например, в случае с Android будет использоваться только ядро Linux, но всё остальное будет не "GNU-обвязка", а разработанная самостоятельно или ещё как-нибудь?
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|1.39, via, 12:16, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> пользователю будет предоставлен полный доступ к операционной системе
ШОК
>будет оснащено специально адаптированным для приставки процессором AMD и графической картой Radeon
как в плойке, что ли?
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