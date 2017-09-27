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27.09.2017 23:08  Проекту GNU исполнилось 34 года

Исполнилось 34 года с момента, когда Ричард Столлман основал проект GNU (Gnu's Not Unix), нацеленный на разработку системных компонентов для создания свободного аналога Unix, позволяющих полностью обойтись без проприетарного ПО. Спустя год была учреждена организация Free Software Foundation, а через четыре года подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения.

Проект GNU подразумевает содружество свободных проектов, двигающихся к общей цели и развиваемых в соответствии с единой идеологией и философией. Изначально, центральными звеньями проекта выступали ядро GNU, инструментарий для разработчиков и набор приложений и утилит для пользовательского окружения, в том числе текстовый редактор, табличный процессор, командная оболочка и даже набор игр. Развиваемое проектом ядро не получило должного распространения, но пользовательское окружение и инструментарий разработки оказались востребованными и в сочетании с ядром Linux легли в основу дистрибутивов GNU/Linux.

В настоящий момент под крылом GNU развивается 395 свободных проектов, среди которых GCC, Glibc, GNOME, Bash, Emacs, binutils, classpath, coreutils, sysutils, ddd, FreeFont, gawk, gdb, GetText, Ghostscript, GIMP, Gnash, GMediaServer, Gnumeric, gnuPg, gnuTLS, GTK+, Gzip, ядро linux-libre, MidnightCommander, ncurses, screen, wget.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/blogs/commu...)
  2. OpenNews: Манифесту GNU исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.0
  4. OpenNews: Релиз GNU Hurd 0.9
  5. OpenNews: Увидел свет Debian GNU/Hurd 2017
  6. OpenNews: Фонду свободного ПО исполнилось 30 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnu
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  • 1.2, VINRARUS, 23:22, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Существует ли ОС на ядре GNU?
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:24, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это которое GNU Hurd?
     
  • 2.4, Аноним, 23:31, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Нет и не будет.
     
     
  • 3.5, trolleybus, 23:39, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как бы на Hurd уже Debian и Arch запустили, как минимум
     
     
  • 4.7, Аноним, 00:10, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Запустили, плюнули и выключили.
     
  • 4.8, angra, 00:15, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, гость из будущего. Позвольте уточнить, а в каком году таки произойдет релиз debian/hurd? Какой процент софта к тому моменту удастся портировать и будет ли это релиз только для виртуалок или таки на каком-то железе запустится?
     
     
  • 5.9, Терминатор, 01:29, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46719
     
  • 3.10, Anonymoustus, 01:34, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть мнение, что после окончательной погибели линукса в зловонной геенне систем-Г немногочисленные остающиеся пока в строю вменяемые люди возьмут наконец в руки клавы и таки начнут работать над этим долгостроем. Не так уж и много там сделать надо, чтобы оно стало законченной работающей ОС. У Таненбаума похожее давно работает.

    >>  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В сообщении используется ненормативная лексика.

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    Выражение, на которое сработало предупреждение: 'лину-пс'


    Лучей поноса до конца жизни тем бледным червякам, которые придумали цензуру.

     
  • 1.6, Аноним, 23:54, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каковы прогнозы на будущее? Что позитивного появится?
     

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