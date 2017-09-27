27.09.2017 23:08  Проекту GNU исполнилось 34 года

Исполнилось 34 года с момента, когда Ричард Столлман основал проект GNU (Gnu's Not Unix), нацеленный на разработку системных компонентов для создания свободного аналога Unix, позволяющих полностью обойтись без проприетарного ПО. Спустя год была учреждена организация Free Software Foundation, а через четыре года подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения.

Проект GNU подразумевает содружество свободных проектов, двигающихся к общей цели и развиваемых в соответствии с единой идеологией и философией. Изначально, центральными звеньями проекта выступали ядро GNU, инструментарий для разработчиков и набор приложений и утилит для пользовательского окружения, в том числе текстовый редактор, табличный процессор, командная оболочка и даже набор игр. Развиваемое проектом ядро не получило должного распространения, но пользовательское окружение и инструментарий разработки оказались востребованными и в сочетании с ядром Linux легли в основу дистрибутивов GNU/Linux.

В настоящий момент под крылом GNU развивается 395 свободных проектов, среди которых GCC, Glibc, GNOME, Bash, Emacs, binutils, classpath, coreutils, sysutils, ddd, FreeFont, gawk, gdb, GetText, Ghostscript, GIMP, Gnash, GMediaServer, Gnumeric, gnuPg, gnuTLS, GTK+, Gzip, ядро linux-libre, MidnightCommander, ncurses, screen, wget.



