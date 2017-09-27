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27.09.2017 09:56  Компания Microsoft вошла в число ключевых спонсоров OSI (Open Source Initiative)

Организация Open Source Initiative (OSI) объявила о присоединении компании Microsoft к числу партнёров, финансирующих работу по защите, популяризации и продвижению открытого ПО. Кроме Microsoft в число премиальных спонсоров OSI входят Google, AdblockPlus, Facebook, GitHub, IBM, Percona, HP и ещё 7 компаний. Примечательно, что организация OSI в 1998 году была создана Брюсом Перенсом и Эриком Рэймондом после открытия наработок Netscape Communications из-за агрессивного подавления конкурирующего продукта компанией Microsoft.

С тех пор отношение Microsoft к открытому ПО изменилось, о чем свидетельствуют такие события, как открытие не связанной с GUI части платформы .NET, создание окружения для запуска Linux-приложений в Windows 10, расширение поддержки Linux в Azure, присоединение к рабочим группам в организациях Linux Foundation и Eclipse Foundation, партнёрство с компаниями Canonical, Red Hat и SUSE, портирование SQL Server для Linux, перевод разработки Windows на Git, а также создание таких открытых проектов как Visual Studio Code, ChakraCore, LSP, CNTK, DMTK и Typescript.

Напомним, что деятельность организации Open Source Initiative связана с проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, а также поддержанием единого совещательного органа, в котором различные участники движения Open Source могут вырабатывать решения от лица всего сообщества в вопросах, затрагивающих всех, например, при возникновении угроз возможного патентного давления на открытое ПО. Кроме того, OSI выполняет роль связующего звена между различными частями сообщества для организации более тесного сотрудничества и занимается просветительской деятельностью, связанной с разъяснением сути Open Source.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.org/node/90...)
  2. OpenNews: Организация Open Source Initiative представила API для доступа к открытым лицензиям
  3. OpenNews: Document Foundation, Wikimedia и ещё три организации присоединились к работе Open Source Initiative (OSI)
  4. OpenNews: Microsoft - новый спонсор Apache Software Foundation
  5. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к Linux Foundation и начала тестирование SQL Server для Linux
  6. OpenNews: Объявлены организации-участники реформирования Open Source Initiative (OSI)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: osi, microsoft
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  • 1.1, Аноним, 10:23, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    лис в курятнике
     
  • 1.2, iPony, 10:24, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Вот что делает бывший Сановец у руля. Это вам не Балмер.
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:42, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Embrace Extend Extinguish Дойдёт до того, что решение какие патчи принимать в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, кверти, 10:44, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    да кто бы ни был у руля, дерьмо со своей репутации мелкомягкие уже никогда не отмоют. Да и поверить в то, что волк стал овцой может только тот, кто никогда не видел волка.
     
     
  • 3.18, iPony, 11:17, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Репутацию перед кем? Перед небольшой горсткой фанатичных людей? Это некому не надо.
    Как и нет в этом 🌍 простого разделения на черное и белое.
    Бызнес и эволюция идей 💡 решают.
     
     
  • 4.20, Аноним, 11:20, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Именно перед этой горсткой, благодаря которой нынче у нас есть опенсорос, перед ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.21, Аноним, 11:23, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >Это некому не надо.

    Уроки русского языка не прогуливай, фанбой Microsoft.

     
     
  • 5.22, iPony, 11:31, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По делу что есть? Я - безграмотная лошадь, так какая разница.
    ЗЫ: фанбоем компании <CENSORED> никогда не был, и не являюсь.
     
     
  • 6.43, ананим.orig, 12:26, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По делу что есть? Я - безграмотная лошадь, так какая разница.

    Спорить с лошадью?
    Возжу под хвост и вектор в сторону мс — это всё.

     
  • 6.44, кверти, 12:27, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот что делает бывший Сановец у руля.
    > Я - безграмотная лошадь

    Сам ответил на свой вопрос

     
  • 5.24, Аноним, 11:33, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В данном случае он выступает в роли КО Кучка людей живут на подаяния и ноют что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним, 11:47, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поняша, ты теперь на пике прогресса, смотрю, со своими значками Это реально гло... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, a1x, 10:34, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поздняк метаться. TT
     
     
  • 2.19, Аноним, 11:18, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    или "Макаров" со "Стечкиным" ;)
     
  • 1.4, DmA, 10:39, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Им там место будет, когда исходный код Винды откроют под GPL лицензией!
     
     
  • 2.35, leap42, 12:09, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    частичное открытие под MIT/Apache/BSD ещё можно представить, GPL нет
     
  • 1.5, Аноним, 10:40, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    К чему привели эти премиум-спонсоры в W3C объяснять, думаю, не нужно. Здесь будет то же самое.
     
     
  • 2.27, Аноним, 11:37, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Они привели к тому что у организации появились деньги Как организация ими распо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 11:54, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты всерьез Как организация ими распорядиться - зависит от того, на что эти день... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 12:00, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Представь, что тебе увеличили зарплату в 10 раз Что изменится в твоей жизни А ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Хряк, 10:41, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как это вяжется с рекетированием производителей устройств на Linux/Android?
     
     
  • 2.11, Клыкастый, 10:48, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    А должно вязаться? Нет же. В любой крупной конторе есть разные внутренние течения и устремления. Пока кто-то вводит git и опенсорсит, кто-то х***осит Андроид. Но в чём точно можно не сомневаться ни секунды - в том, что на первом месте в коммерческой конторе будут деньги, а у монополиста излюбленным способом их получения - выкручивание рук. А МС, как не сложно догадаться, коммерческая контора-монополист.
     
  • 2.29, Аноним, 11:42, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Никак не связано. Открыт исходный код или закрыт, но патенты нужно соблюдать.
     
  • 1.9, fi, 10:43, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вот оно - ключевое отличие OSS модели от Free/Libre software. Дик это предвидел :)
     
  • 1.12, Мадара, 10:48, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> "участники движения Open Source могут вырабатывать решения от лица всего сообщества"

    вот самое главное

     
  • 1.13, алекс, 10:58, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    если процесс нельзя остановить его нужно возглавить
     
  • 1.14, commiethebeastie, 11:00, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я помню времена когда microsoft была партнером khronos, когда те тормозили включение геометричнских шейдеров.
     
  • 1.15, A.Stahl, 11:09, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >Google, AdblockPlus, Facebook, GitHub, IBM, Percona, HP

    Чего так возбудились-то? Достойное дополнение наборчику. Или кто-то считает, что Микрософт чем-то хуже Гугла, Адблока и прочих Фейсбуков?

     
  • 1.16, Аноним, 11:16, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Microsoft - такой сторонник защиты, популяризации и продвижения открытого ПО Гд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Аноним, 11:46, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    То, что я иногда жертвую больным не означает что я должен заразить сам себя Май... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, key, 12:14, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    То что ты жертвуешь бездомным, не значит что ты по ночам их серийно не вырезаешь топором.
    Сказать спасибо, что они 30 лет душили опенсурс, а теперь кидают подачки(не без профита наверное)?
     
     
  • 4.42, Аноним, 12:23, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они его не душили, а требовали соблюдать закон Бездомный заслуживает помощи Бе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Меломан1, 11:16, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может быть Microsoft  спонсирует Linux based OS mobile. Т.е. перекупит опять Nokia и начнут выпускать Linux телефоны. С Ubuntu у них не получилось из-за того что Canonical не имели определенный бизнес-план. А у Nokia уже был успешный опыт с Linux. Первая попытка Nokia перейти на Linux  была неудачной. Второй раз будет ошеломляюще успешным.
     
     
  • 2.23, dr Equivalent, 11:31, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Шутку оценил. Смешно.
     
     
  • 3.28, Zenitur, 11:38, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот ещё шутка в тему. Студентка сдаёт зачёт. "С чего начинается построение графика функций?" Не знает. Препод подсказывает: "С оси..." "Слыш, сам соси!"
     
  • 1.25, pripolz, 11:35, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > деятельность организации Open Source Initiative связана с проверкой лицензий на
    > предмет соответствия критериям Open Source, а также поддержанием единого
    > совещательного органа, в котором различные участники движения Open Source могут
    > вырабатывать решения от лица всего сообщества в вопросах, затрагивающих всех,
    > например, при возникновении угроз возможного патентного давления на открытое ПО.

    Не понял, где профит. Не могли же они просто вложиться без бизнес-плана. Зачем вкладываться в защиту от патентников...

     
     
  • 2.26, iPony, 11:36, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Ну так потому, что в битвах патентов крутятся очень большие 💰
     
  • 2.36, Аноним, 12:09, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У компании есть три варианта развития событий в порядке уменьшения вероятности ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.37, key, 12:09, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ходят слухи что мелкомягкие используют открытый софт в виндах и пока особо не паляться(вроде как вопреки лицензии). Мб с этой стороны членство OSI даст им профит?

    А так пускай исходники винд откроют, чтобы вайн могли допилить, и офис под линь выпустят с исходниками(2017 год на дворе, а у нас вся офисная документация, вплоть до научных редакций, оказывается на одного вендора залочена, прям 90е), а потом просяться в опенсурс.

     
     
  • 2.38, Аноним, 12:11, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может ещё Надела должен лично каждый вечер тебе постель греть?
     
  • 2.41, A.Stahl, 12:16, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Отнеси мягкие знаки обратно на склад и мы сделаем вид что кражи не было. Ok?
     
  • 1.45, ананим.orig, 12:28, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > С тех пор отношение Microsoft к открытому ПО изменилось, о чем свидетельствуют..

    Реклама что ли?
    Смена тактических методов,.. да и то лет дцать назад.
    Стратегия то таже.

     

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