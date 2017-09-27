27.09.2017 09:56  Компания Microsoft вошла в число ключевых спонсоров OSI (Open Source Initiative)

Организация Open Source Initiative (OSI) объявила о присоединении компании Microsoft к числу партнёров, финансирующих работу по защите, популяризации и продвижению открытого ПО. Кроме Microsoft в число премиальных спонсоров OSI входят Google, AdblockPlus, Facebook, GitHub, IBM, Percona, HP и ещё 7 компаний. Примечательно, что организация OSI в 1998 году была создана Брюсом Перенсом и Эриком Рэймондом после открытия наработок Netscape Communications из-за агрессивного подавления конкурирующего продукта компанией Microsoft. С тех пор отношение Microsoft к открытому ПО изменилось, о чем свидетельствуют такие события, как открытие не связанной с GUI части платформы .NET, создание окружения для запуска Linux-приложений в Windows 10, расширение поддержки Linux в Azure, присоединение к рабочим группам в организациях Linux Foundation и Eclipse Foundation, партнёрство с компаниями Canonical, Red Hat и SUSE, портирование SQL Server для Linux, перевод разработки Windows на Git, а также создание таких открытых проектов как Visual Studio Code, ChakraCore, LSP, CNTK, DMTK и Typescript. Напомним, что деятельность организации Open Source Initiative связана с проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, а также поддержанием единого совещательного органа, в котором различные участники движения Open Source могут вырабатывать решения от лица всего сообщества в вопросах, затрагивающих всех, например, при возникновении угроз возможного патентного давления на открытое ПО. Кроме того, OSI выполняет роль связующего звена между различными частями сообщества для организации более тесного сотрудничества и занимается просветительской деятельностью, связанной с разъяснением сути Open Source.



