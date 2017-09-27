27.09.2017 09:56  Компания Microsoft вошла в число ключевых спонсоров OSI (Open Source Initiative)

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|2.10, кверти, 10:44, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+5 +/–
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да кто бы ни был у руля, дерьмо со своей репутации мелкомягкие уже никогда не отмоют. Да и поверить в то, что волк стал овцой может только тот, кто никогда не видел волка.
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|3.18, iPony, 11:17, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Репутацию перед кем? Перед небольшой горсткой фанатичных людей? Это некому не надо.
Как и нет в этом 🌍 простого разделения на черное и белое.
Бызнес и эволюция идей 💡 решают.
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|5.22, iPony, 11:31, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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По делу что есть? Я - безграмотная лошадь, так какая разница.
ЗЫ: фанбоем компании <CENSORED> никогда не был, и не являюсь.
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|1.5, Аноним, 10:40, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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К чему привели эти премиум-спонсоры в W3C объяснять, думаю, не нужно. Здесь будет то же самое.
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|2.11, Клыкастый, 10:48, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+5 +/–
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А должно вязаться? Нет же. В любой крупной конторе есть разные внутренние течения и устремления. Пока кто-то вводит git и опенсорсит, кто-то х***осит Андроид. Но в чём точно можно не сомневаться ни секунды - в том, что на первом месте в коммерческой конторе будут деньги, а у монополиста излюбленным способом их получения - выкручивание рук. А МС, как не сложно догадаться, коммерческая контора-монополист.
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|1.9, fi, 10:43, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Вот оно - ключевое отличие OSS модели от Free/Libre software. Дик это предвидел :)
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|1.12, Мадара, 10:48, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>> "участники движения Open Source могут вырабатывать решения от лица всего сообщества"
вот самое главное
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|1.15, A.Stahl, 11:09, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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>Google, AdblockPlus, Facebook, GitHub, IBM, Percona, HP
Чего так возбудились-то? Достойное дополнение наборчику. Или кто-то считает, что Микрософт чем-то хуже Гугла, Адблока и прочих Фейсбуков?
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|3.40, key, 12:14, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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То что ты жертвуешь бездомным, не значит что ты по ночам их серийно не вырезаешь топором.
Сказать спасибо, что они 30 лет душили опенсурс, а теперь кидают подачки(не без профита наверное)?
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|1.17, Меломан1, 11:16, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Может быть Microsoft спонсирует Linux based OS mobile. Т.е. перекупит опять Nokia и начнут выпускать Linux телефоны. С Ubuntu у них не получилось из-за того что Canonical не имели определенный бизнес-план. А у Nokia уже был успешный опыт с Linux. Первая попытка Nokia перейти на Linux была неудачной. Второй раз будет ошеломляюще успешным.
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|3.28, Zenitur, 11:38, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вот ещё шутка в тему. Студентка сдаёт зачёт. "С чего начинается построение графика функций?" Не знает. Препод подсказывает: "С оси..." "Слыш, сам соси!"
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|1.25, pripolz, 11:35, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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> деятельность организации Open Source Initiative связана с проверкой лицензий на
> предмет соответствия критериям Open Source, а также поддержанием единого
> совещательного органа, в котором различные участники движения Open Source могут
> вырабатывать решения от лица всего сообщества в вопросах, затрагивающих всех,
> например, при возникновении угроз возможного патентного давления на открытое ПО.
Не понял, где профит. Не могли же они просто вложиться без бизнес-плана. Зачем вкладываться в защиту от патентников...
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|1.37, key, 12:09, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ходят слухи что мелкомягкие используют открытый софт в виндах и пока особо не паляться(вроде как вопреки лицензии). Мб с этой стороны членство OSI даст им профит?
А так пускай исходники винд откроют, чтобы вайн могли допилить, и офис под линь выпустят с исходниками(2017 год на дворе, а у нас вся офисная документация, вплоть до научных редакций, оказывается на одного вендора залочена, прям 90е), а потом просяться в опенсурс.
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|1.45, ананим.orig, 12:28, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> С тех пор отношение Microsoft к открытому ПО изменилось, о чем свидетельствуют..
Реклама что ли?
Смена тактических методов,.. да и то лет дцать назад.
Стратегия то таже.
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