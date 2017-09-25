25.09.2017 09:45  Для Firefox подготовлена возможность декорирования окон на стороне клиента

Jiří Eischmann, работающий в Red Hat в команде развития десктоп-систем, сообщил о реализации для Firefox поддержки режима декорирования окон на стороне клиента, при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Представленная возможность позволит приблизить интерфейс Firefox к оформлению штатных приложений GNOME, а именно реализовать такие особенности, как перенос панели вкладок в заголовок окна, а также скрытые рамки.

Сборки модифицированного Firefox 55 подготовлены для Fedora 25, 26 и 27 (после установки требуется установить widget.allow-client-side-decoration=true в about:config). Патчи подготовлены для передачи в upstream. Если не возникнет непредвиденных проблем вариант Firefox с декорированием на стороне клиента войдёт в состав Fedora 27.