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25.09.2017 09:45  Для Firefox подготовлена возможность декорирования окон на стороне клиента

Jiří Eischmann, работающий в Red Hat в команде развития десктоп-систем, сообщил о реализации для Firefox поддержки режима декорирования окон на стороне клиента, при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Представленная возможность позволит приблизить интерфейс Firefox к оформлению штатных приложений GNOME, а именно реализовать такие особенности, как перенос панели вкладок в заголовок окна, а также скрытые рамки.

Сборки модифицированного Firefox 55 подготовлены для Fedora 25, 26 и 27 (после установки требуется установить widget.allow-client-side-decoration=true в about:config). Патчи подготовлены для передачи в upstream. Если не возникнет непредвиденных проблем вариант Firefox с декорированием на стороне клиента войдёт в состав Fedora 27.



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  2. OpenNews: Релиз графического тулкита GTK+ 3.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gtk, firefox
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  • 1, Аноним, 09:56, 25/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Все переврали Тот репозиторий на гитхабе 8212 не официальный репозиторий Моз... весь текст скрыт [показать]
     

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