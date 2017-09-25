25.09.2017 09:13  Релиз дистрибутива Korora 26

Доступен релиз пользовательского дистрибутива Korora 26, построенного на пакетной базе Fedora 26 (позиционируется как Fedora Remix) и предлагающего сборки (x86_64) с рабочими столами MATE, Cinnamon, Xfce, KDE Plasma и GNOME. В состав входит набор проприетарных кодеков и драйверов, а также расширенный набор приложений, что позволяет сразу начать работу без установки дополнительных пакетов из репозиториев.

Из предлагаемых по умолчанию приложений можно отметить Firefox (вместо Epiphany в GNOME), VLC, драйверы NVIDIA и AMD. Для быстрой установки доступны Google Chrome и Adobe Flash, VirtualBox, Google Earth и Google Talkplugin. В новом выпуске прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем и обновлены версии пользовательских окружений KDE Plasma 5.10, Cinnamon 3.4, GNOME 3.26, MATE 1.18, Xfce 4.12. В состав всех сборок включены средства для автоматического резервного копирования пользовательских данных.

Korora 26 стал первым выпуском, подготовленным с использованием Canvas, новой системы для создания и распространения сборок, позволяющей пользователю сформировать собственный вариант дистрибутива, содержащий необходимый набор компонентов (решает те же задачи, что openSUSE Build Service, Revisor и Spacewalk).