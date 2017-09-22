22.09.2017 07:51  Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8

После трёх с половиной лет разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 9 (Java Platform, Standard Edition 9), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 9 сохранена полная обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Изначально выпуск Java SE 9 был запланирован на 22 сентября 2016 года, но был перенесён три раза и в итоге вышел с задержкой в один год. Готовые для установки сборки Java SE 9 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Solaris ( SPARC), Windows и macOS. Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 9 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Используя OpenJDK в качестве эталонной реализации сторонние производители могут создавать полностью совместимые с Java SE 9 производные открытые реализации Java. Проприетарный Oracle JDK 9 отличается от OpenJDK наличием некоторых закрытых компонентов, таких как система плагинов, которые не определены в Java-стандарте и не входят в эталонную реализацию Java 9. Oracle JDK поставляется под лицензией BCL (Binary Code Licence). В дальнейшем компания Oracle намерена полностью открыть код коммерческих компонентов и обеспечить полную взаимозаменяемость OpenJDK и Oracle JDK, а также перейти на новый цикл разработки Java SE, подразумевающий формирование выпусков раз в полгода с постепенным переносом новой функциональности, стабилизированной в непрерывно развиваемой ветке. Основные новшества Java SE 9: Интеграция принципиально новых для Java средств разбиения программ и JDK на модули, развиваемых в рамках проекта Jigsaw: JEP 200 - определение модульной структуры JDK. JEP 201 - Реорганизация кода JDK в модули, усовершенствование системы сборки для поддержки компиляции модулей, раздельная обработка модулей на этапе сборки. JEP 220 - реструктуризация бинарных образов JDK и JRE для поддержки модулей и увеличения производительности, безопасности и удобства сопровождения. JEP 282 - компоновщик jlink для связывания и оптимизации модулей с учётом зависимостей; JEP 261 - реализация Java Platform Module System; JEP 275 - пакетный менеджер javapackager для модульных Java-приложений. Разбиение кода платформы Java на модули упростит создание, сопровождение и распространение больших приложений, позволив избавиться от наблюдаемых в настоящее время проблем с монолитными JAR и распространением наборов классов. Система модулей даст возможность легко выделять функциональность и формировать настраиваемые конфигурации, адаптируемые как для развёртывания на больших серверах, так и на встраиваемой технике. Модульные приложения, построенные на основе модульной платформы Java, потребуют загрузки меньшего объёма данных и позволят достигнуть более высокой производительности за счёт более эффективной оптимизации специфичных для используемой конфигурации модулей;

Легковесный JSON API для обработки и генерации данных в формате JSON;

Новый API для разработки HTTP-клиентов, идущий на замену HttpURLConnection и поддерживающий HTTP/2.0 и websockets;

Улучшенный API для управления процессами на уровне операционной системы;

Добавлена интерактивная оболочка jshell, упрощающая запуск однострочников в процессе разработки, экспериментов с новыми возможностями и API;

Модернизирована система документации Javadoc, в которой добавлены средства для генерации руководств в формате HTML5 и функции для поиска документации по API и информации об определении классов и интерфейсов в модулях;

Улучшен Streams API, в котором реализована возможность использования методов для ситуационного добавления или удаления элементов из потоков Stream, перебора элементов Stream и создания Stream из обнуляемых значений. Расширен набор Java SE API, которые могут выступать источником для Stream.

Формат JAR расширен возможностью поставки в одном архиве нескольких версий файлов с классами, использующих возможности, специфичные для разных релизов Java;

Представлены порты архитектур Linux/AArch64 и Linux/s390x. Добавлен унифицированный порт для arm32 и arm64;

В JavaScript-движок Nashorn, работающий поверх виртуальной машины Java (JVM), добавлена порция новых возможностей, определённых в спецификации ECMAScript 6. Реализован Parser API для разбора синтаксиса ECMAScript;

В разряд устаревших переведены Applet API (для запуска Java-приложений в браузере рекомендована технология Java Web Start);

Реализована поддержка хэшей SHA-3. Отключена возможность использования сертификатов на базе SHA-1;

Задействована новая упрощённая система сборки HotSpot, основанная на фреймворке build-infra;

Расширен набор диагностических команд: print_class_summary, print_codegenlist, datadump_request, print_codeblocks, set_vmflag и т.д.

Оптимизации:

Улучшение работы блокировок для конкурирующих Java-объектов, позволившие повысить производительность в условиях, когда разные потоки одновременно пытаются получить доступ к объектам;

Сегментирование кэша JIT-компилятора, позволившее повысить производительность длительно выполняемых программ, сократить фрагментацию и время запуска;

Интеграция в компилятор sjavac (Smart Java compiler) средств параллельной и раздельной сборки. Улучшения для обеспечения сборки JDK и крупных проектов. Переработка кода разбора аннотаций;

Обеспечено более компактное внутреннее представление строк (класс String), позволяющее экономить память;

Для 32- и 64-разрядных серверных систем по умолчанию задействован сборщик мусора G1, ограничивающий размер пауз в процессе сборки мусора;

Обеспечена возможность упреждающей (Ahead-of-Time) компиляции классов в машинный код перед запуском виртуальной машины, что позволяет заметно сократить время старта крупных приложений;

Реализован сегментированный кэш для кода, в котором используется раздельное кэширования различных типов кода; Возможности для создания GUI: Для графических приложений, основанных на JavaFX, Swing и AWT, помимо GTK+ 2 обеспечена поддержка библиотеки GTK+ 3 на платформе Linux;

Поддержка использования в графических приложениях возможностей, специфичных для разных рабочих столов. Например, API для взаимодействия с панелью задач, системным лотком и системой уведомлений, обработка событий от других приложений;

Поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), при работе на платформах Linux и Windows. Вывод текста, изображений и пиктограмм теперь осуществляется с учётом параметров экрана;

Для однородной отрисовки текста на всех поддерживаемых системах вместо движка ICU OpenType задействована библиотека HarfBuzz;

Компоненты JavaFX/Media переведены на новую ветку GStreamer 1.x;

Добавлен API для манипуляции изображениями, доступными в нескольких разрешениях; Одновременно компания Oracle анонсировала спецификацию Java EE 8 (Java Platform, Enterprise Edition 8) и открытый сервер приложений GlassFish 5.0, позиционируемый в качестве эталонной реализации данной спецификации. Код GlassFish распространяется под двумя лицензиями: CDDL v1.0 и GPL v2. Java EE 8 станет последним выпуском, сформированным силами Oracle. Заявлено о планах передать фонду Eclipse технологии Java EE и наработки, связанные с проектом GlassFish, включая эталонные реализации, наборы для оценки совместимости (TCK) и всю документацию. В будущем Java EE будет развиваться в рамках независимой модели разработки c более гибкой системой лицензирования и открытым процессом принятия решений. Основные новшества Java EE 8: Новая версия Servlet API 4.0 с поддержкой протокола HTTP/2;

Представлен новый JSON binding API для манипуляции данными в формате JSON и расширены возможности JSON-P 1.1;

В JAX-RS добавлена поддержка событий, инициируемых сервером (Server-Sent Events), и реализован новый клиентский API (REST Reactive Client API);

Добавлен новый переносимый Security API для управления доступом в приложениях, запускаемых в облачных системах и PaaS;

Внесена большая порция улучшений в CDI, включая поддержку асинхронных событий;

Обеспечена поддержка новых возможностей Java SE 8 (Data & Time API, Streams API, расширенные аннотации);

Обновлены версии API: Contexts and Dependency Injection (CDI) 2.0 The Java API for JSON Binding (JSON-B) 1.0 Java Servlet 4.0 Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) 2.1 JavaServer Faces (JSF) 2.3 Java API for JSON Processing (JSON-P)1.1 Java EE Security API 1.0 Bean Validation 2.0 Common Annotations 1.3 Java Persistence 2.2 Java API for WebSocket 1.1 JavaMail 1.6





