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22.09.2017 07:51  Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8

После трёх с половиной лет разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 9 (Java Platform, Standard Edition 9), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. В Java SE 9 сохранена полная обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java, все ранее написанные Java-проекты без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Изначально выпуск Java SE 9 был запланирован на 22 сентября 2016 года, но был перенесён три раза и в итоге вышел с задержкой в один год. Готовые для установки сборки Java SE 9 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64), Solaris ( SPARC), Windows и macOS.

Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 9 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Используя OpenJDK в качестве эталонной реализации сторонние производители могут создавать полностью совместимые с Java SE 9 производные открытые реализации Java. Проприетарный Oracle JDK 9 отличается от OpenJDK наличием некоторых закрытых компонентов, таких как система плагинов, которые не определены в Java-стандарте и не входят в эталонную реализацию Java 9. Oracle JDK поставляется под лицензией BCL (Binary Code Licence). В дальнейшем компания Oracle намерена полностью открыть код коммерческих компонентов и обеспечить полную взаимозаменяемость OpenJDK и Oracle JDK, а также перейти на новый цикл разработки Java SE, подразумевающий формирование выпусков раз в полгода с постепенным переносом новой функциональности, стабилизированной в непрерывно развиваемой ветке.

Основные новшества Java SE 9:

  • Интеграция принципиально новых для Java средств разбиения программ и JDK на модули, развиваемых в рамках проекта Jigsaw:
    • JEP 200 - определение модульной структуры JDK.
    • JEP 201 - Реорганизация кода JDK в модули, усовершенствование системы сборки для поддержки компиляции модулей, раздельная обработка модулей на этапе сборки.
    • JEP 220 - реструктуризация бинарных образов JDK и JRE для поддержки модулей и увеличения производительности, безопасности и удобства сопровождения.
    • JEP 282 - компоновщик jlink для связывания и оптимизации модулей с учётом зависимостей;
    • JEP 261 - реализация Java Platform Module System;
    • JEP 275 - пакетный менеджер javapackager для модульных Java-приложений.

    Разбиение кода платформы Java на модули упростит создание, сопровождение и распространение больших приложений, позволив избавиться от наблюдаемых в настоящее время проблем с монолитными JAR и распространением наборов классов. Система модулей даст возможность легко выделять функциональность и формировать настраиваемые конфигурации, адаптируемые как для развёртывания на больших серверах, так и на встраиваемой технике. Модульные приложения, построенные на основе модульной платформы Java, потребуют загрузки меньшего объёма данных и позволят достигнуть более высокой производительности за счёт более эффективной оптимизации специфичных для используемой конфигурации модулей;

  • Легковесный JSON API для обработки и генерации данных в формате JSON;
  • Новый API для разработки HTTP-клиентов, идущий на замену HttpURLConnection и поддерживающий HTTP/2.0 и websockets;
  • Улучшенный API для управления процессами на уровне операционной системы;
  • Добавлена интерактивная оболочка jshell, упрощающая запуск однострочников в процессе разработки, экспериментов с новыми возможностями и API;
  • Модернизирована система документации Javadoc, в которой добавлены средства для генерации руководств в формате HTML5 и функции для поиска документации по API и информации об определении классов и интерфейсов в модулях;
  • Улучшен Streams API, в котором реализована возможность использования методов для ситуационного добавления или удаления элементов из потоков Stream, перебора элементов Stream и создания Stream из обнуляемых значений. Расширен набор Java SE API, которые могут выступать источником для Stream.
  • Формат JAR расширен возможностью поставки в одном архиве нескольких версий файлов с классами, использующих возможности, специфичные для разных релизов Java;
  • Представлены порты архитектур Linux/AArch64 и Linux/s390x. Добавлен унифицированный порт для arm32 и arm64;
  • В JavaScript-движок Nashorn, работающий поверх виртуальной машины Java (JVM), добавлена порция новых возможностей, определённых в спецификации ECMAScript 6. Реализован Parser API для разбора синтаксиса ECMAScript;
  • В разряд устаревших переведены Applet API (для запуска Java-приложений в браузере рекомендована технология Java Web Start);
  • Реализована поддержка хэшей SHA-3. Отключена возможность использования сертификатов на базе SHA-1;
  • Задействована новая упрощённая система сборки HotSpot, основанная на фреймворке build-infra;
  • Расширен набор диагностических команд: print_class_summary, print_codegenlist, datadump_request, print_codeblocks, set_vmflag и т.д.
  • Оптимизации:
    • Улучшение работы блокировок для конкурирующих Java-объектов, позволившие повысить производительность в условиях, когда разные потоки одновременно пытаются получить доступ к объектам;
    • Сегментирование кэша JIT-компилятора, позволившее повысить производительность длительно выполняемых программ, сократить фрагментацию и время запуска;
    • Интеграция в компилятор sjavac (Smart Java compiler) средств параллельной и раздельной сборки. Улучшения для обеспечения сборки JDK и крупных проектов. Переработка кода разбора аннотаций;
    • Обеспечено более компактное внутреннее представление строк (класс String), позволяющее экономить память;
    • Для 32- и 64-разрядных серверных систем по умолчанию задействован сборщик мусора G1, ограничивающий размер пауз в процессе сборки мусора;
    • Обеспечена возможность упреждающей (Ahead-of-Time) компиляции классов в машинный код перед запуском виртуальной машины, что позволяет заметно сократить время старта крупных приложений;
    • Реализован сегментированный кэш для кода, в котором используется раздельное кэширования различных типов кода;
  • Возможности для создания GUI:
    • Для графических приложений, основанных на JavaFX, Swing и AWT, помимо GTK+ 2 обеспечена поддержка библиотеки GTK+ 3 на платформе Linux;
    • Поддержка использования в графических приложениях возможностей, специфичных для разных рабочих столов. Например, API для взаимодействия с панелью задач, системным лотком и системой уведомлений, обработка событий от других приложений;
    • Поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), при работе на платформах Linux и Windows. Вывод текста, изображений и пиктограмм теперь осуществляется с учётом параметров экрана;
    • Для однородной отрисовки текста на всех поддерживаемых системах вместо движка ICU OpenType задействована библиотека HarfBuzz;
    • Компоненты JavaFX/Media переведены на новую ветку GStreamer 1.x;
    • Добавлен API для манипуляции изображениями, доступными в нескольких разрешениях;

Одновременно компания Oracle анонсировала спецификацию Java EE 8 (Java Platform, Enterprise Edition 8) и открытый сервер приложений GlassFish 5.0, позиционируемый в качестве эталонной реализации данной спецификации. Код GlassFish распространяется под двумя лицензиями: CDDL v1.0 и GPL v2. Java EE 8 станет последним выпуском, сформированным силами Oracle. Заявлено о планах передать фонду Eclipse технологии Java EE и наработки, связанные с проектом GlassFish, включая эталонные реализации, наборы для оценки совместимости (TCK) и всю документацию. В будущем Java EE будет развиваться в рамках независимой модели разработки c более гибкой системой лицензирования и открытым процессом принятия решений.

Основные новшества Java EE 8:

  • Новая версия Servlet API 4.0 с поддержкой протокола HTTP/2;
  • Представлен новый JSON binding API для манипуляции данными в формате JSON и расширены возможности JSON-P 1.1;
  • В JAX-RS добавлена поддержка событий, инициируемых сервером (Server-Sent Events), и реализован новый клиентский API (REST Reactive Client API);
  • Добавлен новый переносимый Security API для управления доступом в приложениях, запускаемых в облачных системах и PaaS;
  • Внесена большая порция улучшений в CDI, включая поддержку асинхронных событий;
  • Обеспечена поддержка новых возможностей Java SE 8 (Data & Time API, Streams API, расширенные аннотации);
  • Обновлены версии API:
    • Contexts and Dependency Injection (CDI) 2.0
    • The Java API for JSON Binding (JSON-B) 1.0
    • Java Servlet 4.0
    • Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) 2.1
    • JavaServer Faces (JSF) 2.3
    • Java API for JSON Processing (JSON-P)1.1
    • Java EE Security API 1.0
    • Bean Validation 2.0
    • Common Annotations 1.3
    • Java Persistence 2.2
    • Java API for WebSocket 1.1
    • JavaMail 1.6


  1. Главная ссылка к новости (https://www.oracle.com/corpora...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выбрала Eclipse Foundation для передачи разработки Java EE
  3. OpenNews: Сообщество и Oracle рассматривают возможность изменения модели разработки Java SE
  4. OpenNews: Компания Oracle выпустила Java 8
  5. OpenNews: Увидел свет сервер приложений GlassFish 4.0 с эталонной реализацией Java EE 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: java, javaee, jdk, openjdk, jigsaw
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, лютый жабист__, 08:14, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если JSON-B настолько же волшебен как JAXB, это просто песня.

    Java, I love you soooooo much! 8)))

     
  • 1.3, metakeks, 08:52, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Glassfish 4 на ней уже тестировали? Работает?
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:10, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Учитывая, что Glassgfish 3 не работает на Java 8, результат этих тестов немного ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 09:13, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сделали бы возможность отключать не подписанные апплеты, а то как со всякими IPM... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, tstalker, 09:33, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Огнелис запретил апплеты.
    Хром запретил апплеты.
    Эдж с самого рождения не поддерживает апплеты.
    Только осёл поддерживает апплеты.
    Но кто сейчас юзает осла?

    Внимание вопрос:
    Так где же ты собираешься в вебе юзать апплеты?

     
     
  • 3.10, щи, 10:17, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Внимание вопрос:
    > Так где же ты собираешься в вебе юзать апплеты?

    Он же указал, где. Если ты с этой проблемой не сталкиваешься - это не значит, что она не существует

     
     
  • 4.19, лютый жабист__, 11:31, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Если ты с этой проблемой не сталкиваешься

    HP хипсторы. Например fujitsu rmc давно на java web start :)

    Вообще ваша проблема решается элементарно - лежит небольшой образ для qemu с виндой ХР и жабой 1.7, с неё ходишь в ILO. Ничего не сломается по определению. А если вендор косорук, то только так.

     
     
  • 5.26, commiethebeastie, 12:27, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вообще ваша проблема решается элементарно - лежит небольшой образ для qemu с виндой ХР и жабой 1.7, с неё ходишь в ILO. Ничего не сломается по определению. А если вендор косорук, то только так.

    Зачем? Когда можно просто сделать bundle pack из ff 52 и java 1.7.

     
  • 3.12, iPony, 10:43, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Safari ещё
     
  • 3.15, манок, 11:08, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я сейчас юзаю осла. есть сайты где только с осла!
     
     
  • 4.23, Аноним, 12:10, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, площадки 44-фз на осле только и работают, а с налоговой вообще их валидац... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Волосатый шмель, 09:45, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В девятке совсем выпилили поддержку апплетов, если мне память не изменяет.
     
  • 2.9, щи, 10:14, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что вы как маленький. Заведите виртуалочку с java 5. И на собственном компе никаких попущений безопасности не надо делать.
     
  • 2.14, Moomintroll, 11:04, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > не подписанные апплеты, а то как со всякими IPMI и прочими IPKVM iLO и другими девайсами работать

    Вы путаете термины. Апплеты выполнялись прямо на странице, как, например, Flash. Эти же девайсы используют WebStart - запуск приложения, скачанного "стартёром" (javaws) согласно манифеста, в обычной внешней JVM (java).

     
     
  • 3.27, Аноним, 12:27, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    согласно манифесту
    Падежируйте, пожалуйста, правильно
     
  • 1.11, Аноним, 10:23, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что это даст Увеличение производительности Уменьшение потребления памяти Или ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Igor1986, 10:48, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Неужели ORACLE наконец-то с выпуском Java SE 9 созрела? Все этого ждали ещё год назад. Я обратил внимание, что на сайте загрузок ORACLE присутствуют Windows 64-Bit загрузки.
     
     
  • 2.25, Аноним, 12:22, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какой внимательный
     
  • 1.17, Мать драконов, 11:15, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    JVM - торт. Java - нет. Используйте Kotlin/Clojure.
     
     
  • 2.20, Очередной аноним, 11:31, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Kotlin в JEE (в EJB в частности) вроде требует дополнительных телодвижений, если не ошибаюсь
     
  • 1.18, anonymous, 11:25, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Интеграция принципиально новых для Java средств разбиения программ и JDK на модули, развиваемых в рамках проекта Jigsaw

    быть не может, джва (минимум шесть) года ждал (а может и нет) этого!

    цитата с педивикии https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Platform_Module_System :
    Project Jigsaw was originally intended for Java 7 (2011) but was deferred to Java 8 (2014) as part of Plan B,[2] and again deferred to a Java 9 release in 2017

     
     
  • 2.21, Аноним, 11:37, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что в ынтырпрайзе не принято хуяк хуяк и в продакшен.
     
     
  • 3.24, Мать драконов, 12:15, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Допилили наконец-то. А что с голосованием? Там солидная часть ИТ-компаний против была. Кого прогнули в итоге-то?
     
  • 3.28, production, 13:08, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    lol
     
  • 3.29, Мать драконов, 13:30, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вы не работали просто в ынтерпрайзе
     
  • 2.30, anonymous, 13:39, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > быть не может, джва (минимум шесть) года ждал (а может и нет) этого!

    быть не может, джва (минимум шесть) года ждал (а может и нет) этого! но это не точно.

     

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