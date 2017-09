22.09.2017 07:51  Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8

>> Интеграция принципиально новых для Java средств разбиения программ и JDK на модули, развиваемых в рамках проекта Jigsaw быть не может, джва (минимум шесть) года ждал (а может и нет) этого! цитата с педивикии https://en.wikipedia.org/wiki/Java_Platform_Module_System :

Project Jigsaw was originally intended for Java 7 (2011) but was deferred to Java 8 (2014) as part of Plan B,[2] and again deferred to a Java 9 release in 2017