22.09.2017 07:51  Компания Oracle выпустила Java SE 9 и Java EE 8

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|2.7, tstalker, 09:33, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Огнелис запретил апплеты.
Хром запретил апплеты.
Эдж с самого рождения не поддерживает апплеты.
Только осёл поддерживает апплеты.
Но кто сейчас юзает осла?
Внимание вопрос:
Так где же ты собираешься в вебе юзать апплеты?
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|3.10, щи, 10:17, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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> Внимание вопрос:
> Так где же ты собираешься в вебе юзать апплеты?
Он же указал, где. Если ты с этой проблемой не сталкиваешься - это не значит, что она не существует
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|4.19, лютый жабист__, 11:31, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Если ты с этой проблемой не сталкиваешься
HP хипсторы. Например fujitsu rmc давно на java web start :)
Вообще ваша проблема решается элементарно - лежит небольшой образ для qemu с виндой ХР и жабой 1.7, с неё ходишь в ILO. Ничего не сломается по определению. А если вендор косорук, то только так.
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|5.26, commiethebeastie, 12:27, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Вообще ваша проблема решается элементарно - лежит небольшой образ для qemu с виндой ХР и жабой 1.7, с неё ходишь в ILO. Ничего не сломается по определению. А если вендор косорук, то только так.
Зачем? Когда можно просто сделать bundle pack из ff 52 и java 1.7.
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|2.14, Moomintroll, 11:04, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> не подписанные апплеты, а то как со всякими IPMI и прочими IPKVM iLO и другими девайсами работать
Вы путаете термины. Апплеты выполнялись прямо на странице, как, например, Flash. Эти же девайсы используют WebStart - запуск приложения, скачанного "стартёром" (javaws) согласно манифеста, в обычной внешней JVM (java).
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|1.13, Igor1986, 10:48, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Неужели ORACLE наконец-то с выпуском Java SE 9 созрела? Все этого ждали ещё год назад. Я обратил внимание, что на сайте загрузок ORACLE присутствуют Windows 64-Bit загрузки.
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