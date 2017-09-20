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20.09.2017 23:03  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.12

Состоялся выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.12, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • Встроен интерфейс для просмотра свойств изображения и имеющихся метаданных, включая такие сведения как размер, дата создания, местоположение, программа в которой производилось редактирования, значение экспозиции, светочувствительности и других параметров камеры. Для просмотра информации в контекстном меню для изображения следует выбрать пункт "Свойства изображения";
  • В боковую панель управления загрузками добавлен блок с информацией об имени файла, скорости загрузки, URL, целевом каталоге и времени окончания загрузки. Такде обеспечена возможность сортировки элементов в списке загрузок по типу, в дополнение к имени, размеру, адресу и дате окончания загрузки;
  • В настройки добавлен ползунок для корректировки насыщенности цвета, выбираемого для обрамления элементов интерфейса. Настройка может оказаться полезной в случае, если для сайта выбран слишком яркий цвет (цвет интерфейса меняется в зависимости от цветовой гаммы пиктогрммы открытого сайта).



  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/blog/the-b...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 47
  3. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.1
  5. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 61
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
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  • 1, Teocally, 23:06, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И как оно, в сравнении с последней Оперой?
     
  • 2, фф, 23:09, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Эталонно-ненужная новость.
     
  • 3, Василий, 23:16, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мне из попыток возрождения "той самой оперы" нравится Otter-Browser. Пилится активно, жрёт меньше лисы памяти в 2 раза почти точно, работает очень шустро. Обновляю из офф. гит репозитория на фре. Бывают внезапные падения, но этож бета.
     
  • 4, Аноним, 23:41, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    а почему никто или редко пишут про уменьшено потребление памяти увеличен... весь текст скрыт [показать]
     

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