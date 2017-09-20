20.09.2017 23:03  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.12

Состоялся выпуск проприетарного web-браузера Vivaldi 1.12, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: Встроен интерфейс для просмотра свойств изображения и имеющихся метаданных, включая такие сведения как размер, дата создания, местоположение, программа в которой производилось редактирования, значение экспозиции, светочувствительности и других параметров камеры. Для просмотра информации в контекстном меню для изображения следует выбрать пункт "Свойства изображения";

В боковую панель управления загрузками добавлен блок с информацией об имени файла, скорости загрузки, URL, целевом каталоге и времени окончания загрузки. Такде обеспечена возможность сортировки элементов в списке загрузок по типу, в дополнение к имени, размеру, адресу и дате окончания загрузки;

В настройки добавлен ползунок для корректировки насыщенности цвета, выбираемого для обрамления элементов интерфейса. Настройка может оказаться полезной в случае, если для сайта выбран слишком яркий цвет (цвет интерфейса меняется в зависимости от цветовой гаммы пиктогрммы открытого сайта).







