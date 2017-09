20.09.2017 21:58  Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire

> Можно ли говорить, что Wire is Skype done right? нет.

как был чувак не от мира сего, так и остался. сперва неуправляемые суперноды в каждом офисе с дохлым каналом (при том что изначально протоколу не было нужно столько супернод), сейчас, когда офисы с дохлым каналом ушли в историю и в центральную африку, а серверных мощностей, наоборот, всем перестало хватать - наоборот, сделали обмен строго через сервер, лет через пять "может, запилим конфедерацию". но в целом да, на фоне телеграма, sponsored by ФСБ, ring с отдельным разделом фака "как же хоть сохранить на память эти дурацкие id", matrix с его чудо-клиентами делящимися на написанные на электроне и вообще не написанные, выглядит жизнеспособным.

Хорошего, видимо, ждать бессмысленно.