20.09.2017 21:58  Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire

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|4.17, анон, 23:28, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Человекокоту и тайному владельцу обществом Телеграф как-то нет доверия в последнее время,
> ибо что-то уж слишком легко роскомпозор от телеги отстал. Есть слух,
> что обо всем договорились и все выполнили. Иначе бы в Зингере
> не сидели.
что плохого в тайном владении телеграфом? хотели изначально так назвать, не вышло, юр.лицо осталось, чтобы не пропадало решили скидывать ему обработку русскоязычного спама, а надо было его скидывать китайцам или индусам чтоль? к телеграму юрлицо идеет довольно опосредованное отношение
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|1.2, gimrock, 22:06, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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>> В отличие от WhatsApp, Viber, Telegram и Signal, сервис Wire позволяет регистрироваться без привязки к номеру телефона и без анализа содержимого адресной книги - в качестве идентификатора для отправки сообщений в Wire служит email.
Ну вот красота же!!! Но все всё равно пользуются WhatsApp, Viber, Telegram и Skype (т.е. тем, что лучше отпиарено). Отстой!
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|3.18, пох, 23:55, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Можно ли говорить, что Wire is Skype done right?
нет.
как был чувак не от мира сего, так и остался.
сперва неуправляемые суперноды в каждом офисе с дохлым каналом (при том что изначально протоколу не было нужно столько супернод), сейчас, когда офисы с дохлым каналом ушли в историю и в центральную африку, а серверных мощностей, наоборот, всем перестало хватать - наоборот, сделали обмен строго через сервер, лет через пять "может, запилим конфедерацию".
но в целом да, на фоне телеграма, sponsored by ФСБ, ring с отдельным разделом фака "как же хоть сохранить на память эти дурацкие id", matrix с его чудо-клиентами делящимися на написанные на электроне и вообще не написанные, выглядит жизнеспособным.
Хорошего, видимо, ждать бессмысленно.
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