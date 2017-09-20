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20.09.2017 21:58  Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire

Коммуникационный сервис Wire, предлагающий end-to-end шифрование для обмена сообщениями, голосовых звонков и видеовызовов, объявил о завершении открытия всех компонентов серверной части, необходимых для запуска сервиса. Код серверных компонентов написан на языке Haskell и открыт под лицензией AGPLv3.

Следующим шагом станет проведение адаптации открытой кодовой базы для предоставления возможности развертывания обособленного аналога сервиса на своём оборудовании. В настоящее время требуется проведение чистки кода от внешних зависимостей. Из планов на будущее также называется предоставление средств для создания объединённых систем, позволяющих обмениваться сообщениями между сетью Wire и системами, запущенными на собственных серверах.

Система обмена сообщениями Wire реализована на базе протокола Proteus и API Cryptobox, в которых применяются известные криптографические алгоритмы ChaCha20, HMAC-SHA256, Curve25519 и HKDF, реализация которых заимствована из библиотеки libsodium. В отличие от WhatsApp, Viber, Telegram и Signal, сервис Wire позволяет регистрироваться без привязки к номеру телефона и без анализа содержимого адресной книги - в качестве идентификатора для отправки сообщений в Wire служит email.

Основные компоненты серверной части:

  • nginz - открытый API для обращения через Reverse Proxy;
  • galley - организация общения;
  • proxy - интеграция со сторонними API;
  • brig - ведение учётных записей;
  • gundeck - Push Notification Hub;
  • cannon - система Push-уведомлений на основе WebSocket;
  • cargohold - хранилище ресурсов;
  • libs - набор вспомогательных разделяемых библиотек, включая API для ботов.


  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@wireapp/wi...)
  2. OpenNews: Открыта часть серверного кода сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  3. OpenNews: Сервис мгновенного обмена сообщениями Wire объявил о скором открытии серверного кода
  4. OpenNews: В клиенте для мгновенного обмена сообщениями Wire появилась поддержка Linux
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  6. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wire, im
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  • 1.1, Timur I. Davletshin, 22:06, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Пользуюсь около полугода — годно, звонки умеет, в отличие от Telegram, все разговоры шифруются на стороне клиента. Минус — пользователей мало.
     
     
  • 2.3, kerneliq, 22:15, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    И клиент немного тормозной
     
     
  • 3.5, анон, 22:19, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > И клиент немного тормозной

    chromium + node.js

     
     
  • 4.15, Аноним, 22:41, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Он прекрасно работает в FF, правда, нужен довольно свежий браузер ESR 52 подойд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, анон, 22:17, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    в телеге звонки шифруются на стороне клиента, секретные чаты тоже шифруются на с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 22:22, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Человекокоту и тайному владельцу обществом Телеграф как-то нет доверия в последн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним, 22:29, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Читайте Кот дурова и сразу расхочется использовать телеграм https medium com... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, анон, 22:34, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Читайте "Кот дурова" и сразу расхочется использовать телеграм https://medium.com/@anton.rozenberg/friendship-betrayal-claims-3f395bcc95

    а что там такого? обиженка нарушившая nda делится с общественностью фактами, которые не актуальны на данный момент

     
     
  • 6.14, Аноним, 22:36, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Для того, чтобы нарушить NDA, его надобно сперва подписать Это раз Вся ситуаци... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.21, анон, 00:05, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Коля! залогиньтесь)
     
  • 5.19, Аноним, 00:02, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По ссылке пишет, что статья заблокирована Сохранено на https archive li ysttg... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.17, анон, 23:28, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Человекокоту и тайному владельцу обществом Телеграф как-то нет доверия в последнее время,
    > ибо что-то уж слишком легко роскомпозор от телеги отстал. Есть слух,
    > что обо всем договорились и все выполнили. Иначе бы в Зингере
    > не сидели.

    что плохого в тайном владении телеграфом? хотели изначально так назвать, не вышло, юр.лицо осталось, чтобы не пропадало решили скидывать ему обработку русскоязычного спама, а надо было его скидывать китайцам или индусам чтоль? к телеграму юрлицо идеет довольно опосредованное отношение

     
  • 3.8, Аноним, 22:23, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В этой вашей телеге шифрование надо явно включать Даже вацап не настолько плох ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Аноним, 22:29, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ваер, опечатка И да, я знаю, что проблемы нубов кулхацкеров не колышут, но ваер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Аноним, 22:26, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "звонки умеет, в отличие от Telegram"
    Казнить нельзя помиловать.
     
  • 1.2, gimrock, 22:06, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    >> В отличие от WhatsApp, Viber, Telegram и Signal, сервис Wire позволяет регистрироваться без привязки к номеру телефона и без анализа содержимого адресной книги - в качестве идентификатора для отправки сообщений в Wire служит email.

    Ну вот красота же!!! Но все всё равно пользуются WhatsApp, Viber, Telegram и Skype (т.е. тем, что лучше отпиарено). Отстой!

     
  • 1.6, Аноним, 22:20, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Клиент уже открыт под GPLv3 Пользуюсь, доволен Не хватает только голосовых и в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 22:30, 20/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Wire создал разработчк SKYPE!
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:44, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ага Скайп в своё время был неплох Но тогдашний скайп так и останется проприета... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, пох, 23:55, 20/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Можно ли говорить, что Wire is Skype done right?

    нет.
    как был чувак не от мира сего, так и остался.

    сперва неуправляемые суперноды в каждом офисе с дохлым каналом (при том что изначально протоколу не было нужно столько супернод), сейчас, когда офисы с дохлым каналом ушли в историю и в центральную африку, а серверных мощностей, наоборот, всем перестало хватать - наоборот, сделали обмен строго через сервер, лет через пять "может, запилим конфедерацию".

    но в целом да, на фоне телеграма, sponsored by ФСБ, ring с отдельным разделом фака "как же хоть сохранить на память эти дурацкие id", matrix с его чудо-клиентами делящимися на написанные на электроне и вообще не написанные, выглядит жизнеспособным.
    Хорошего, видимо, ждать бессмысленно.

     
     
  • 4.24, Аноним, 00:40, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почти соглашусь, кроме пункта про суперноды Увы, расширения популярости P2P мес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, Аноним, 00:42, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, о ринге Я вдохновился новостями опеннета о нём, подумал, что это лучше ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.28, Аноним, 00:55, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И, кстати, про лет через пять Вспомним старые новости с опеннета 20 сентября... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 00:03, 21/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем токс не нравится Там вообще регистрация так таковая не нужна Звонки есть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 00:30, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Этот вопрос задают из новости в новость, из треда в тред Вкратце 1 Мобильники... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 00:50, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот тут бы и пригодилась гибридная сеть Привет старый добрый Skype,грубо говоря... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 01:03, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, именно См 24, альтруисты с серверами и супернодами опять-таки напоминают... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Аноним, 01:12, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже есть, но как бета-фича ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Аноним, 01:21, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже есть, но как бета-фича ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 00:37, 21/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для справки Viber перенес свои серверы в Россию https iz ru news 593438 Whats... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 00:44, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не нужно сделало level up!
     

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