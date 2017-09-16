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16.09.2017 08:42  Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi

MetalKettle, один из самых популярных сторонних репозиториев к медиацентру Kodi, был удалён из GitHub, а его автор заявил о прекращении работы над проектом. Причиной стало нарастающее давление со стороны сервисов кабельного телевидения и потокового вещания, угрожающих судебными исками, так как предоставляемые в репозитории дополнения, кроме легитимного применения, могли использоваться для просмотра незащищённых каналов IPTV в обход платных подписок. Так как подобные угрозы уже воплотились в жизнь в виде исков против разработчиков дополнений TVAddons и ZemTV, автор MetalKettle решил не рисковать и добровольно свернул свой проект.

Вместе с репозиторием была удалена и связанная с ним учётная запись разработчика на GitHub, что привело к неожиданному эффекту - почти сразу неизвестные зарегистрировали в GitHub новую учётную запись с тем же именем и старые пользователи MetalKettle столкнулись с угрозой получения вредоносного ПО через систему автоматической установки обновлений к дополнениям, установленным в Kodi.

Намерения нового владельца учётной записи не ясны и каких-либо злонамеренных действий пока не зафиксировано, но всем пользователям MetalKettle рекомендовано отключить автоматическую установку обновлений или удалить связанные с MetalKettle дополнения, так как через подставной репозиторий в системы пользователей может быть доставлен код, никак не связанный с оригинальным проектом MetalKettle. Примечательно, что после информации об инциденте с MetalKettle в GitHub также кем-то был зарегистрирован клон другого ранее удалённого аккаунта, связанного с разработкой дополнения Exodus.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/metal...)
  2. OpenNews: Атака на Kodi, VLC и Popcorn-Time через вредоносные субтитры
  3. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
  4. OpenNews: Свободный проект XBMC переименован в Kodi
  5. OpenNews: Ошибка в настройке репозитория KDE Neon могла привести к подмене пакетов
  6. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: kodi
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  • 1.1, Аноним, 10:05, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Так делают только чудаки на букву м
     
  • 1.2, Аноним, 10:11, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Это проблемы в безопасности таких обновлений и гитхаба, потому что идентифициров... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:16, 16/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    И какой у тебя порядковый номер, Мань А про подписи коммитов вам супервайзер не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, anonimus, 10:36, 16/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А может быть достаточно запрета на повторную регистрацию удаленного имени?
     
  • 1.3, червячок, 10:15, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Проверка по ключу? Не слышали?
     
  • 1.6, A.Stahl, 10:58, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >дополнения, кроме легитимного применения, могли использоваться для просмотра незащищённых каналов IPTV в обход платных подписок

    А вы знали, что микроскопы, кроме легитимного применения, могут использоваться в качестве инструмента для разнообразных изощрённых пыток?
    А что можно сделать с буханкой хлеба... От описания такого даже средневековый палач забился бы в угол в соплях и слезах.

     
     
  • 2.8, Аноним, 12:03, 16/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А что можно сделать с буханкой хлеба

    Троллейбус.

     
  • 1.7, Аноним, 11:24, 16/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они прям с гитхаба что ли обновления скачивают? Идиоты совсем?
     
     
  • 2.9, Котофалк, 12:21, 16/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть варианты? если проект разрабатывается только там?
     

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