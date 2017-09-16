16.09.2017 08:42  Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi

MetalKettle, один из самых популярных сторонних репозиториев к медиацентру Kodi, был удалён из GitHub, а его автор заявил о прекращении работы над проектом. Причиной стало нарастающее давление со стороны сервисов кабельного телевидения и потокового вещания, угрожающих судебными исками, так как предоставляемые в репозитории дополнения, кроме легитимного применения, могли использоваться для просмотра незащищённых каналов IPTV в обход платных подписок. Так как подобные угрозы уже воплотились в жизнь в виде исков против разработчиков дополнений TVAddons и ZemTV, автор MetalKettle решил не рисковать и добровольно свернул свой проект.

Вместе с репозиторием была удалена и связанная с ним учётная запись разработчика на GitHub, что привело к неожиданному эффекту - почти сразу неизвестные зарегистрировали в GitHub новую учётную запись с тем же именем и старые пользователи MetalKettle столкнулись с угрозой получения вредоносного ПО через систему автоматической установки обновлений к дополнениям, установленным в Kodi.

Намерения нового владельца учётной записи не ясны и каких-либо злонамеренных действий пока не зафиксировано, но всем пользователям MetalKettle рекомендовано отключить автоматическую установку обновлений или удалить связанные с MetalKettle дополнения, так как через подставной репозиторий в системы пользователей может быть доставлен код, никак не связанный с оригинальным проектом MetalKettle. Примечательно, что после информации об инциденте с MetalKettle в GitHub также кем-то был зарегистрирован клон другого ранее удалённого аккаунта, связанного с разработкой дополнения Exodus.



