15.09.2017 21:59  Исполнилось 30 лет с момента первого релиза X11 (X Window System 11)

Проект X.Org празднует 30 лет с момента первого выпуска X11. 15 сентября 1987 года Ральф Свик (Ralph R. Swick) представил первый релиз X Window System, Version 11, ознаменовавший собой кардинальную переработку и стабилизацию протокола X. Примечательно, что протокол X прошёл от выпуска X1 до X11 за три года, но X11 используется и поныне, спустя 30 лет, обрастая расширениями, но не меняя своей сути. Например, качестве расширений были представлены такие распространённые в настоящее время возможности как XVideo, X Font Server, XKB, Xinerama, XCB, Multi-Pointer X, DRI2 и т.д. Время о времени возникают попытки инициировать разработку протокола X12, но все они не ушли дальше обсуждений. Основным аргументом в подобных обсуждениях было то, что протокол X11 был разработан в совершенно другую эпоху развития компьютерной техники, сейчас же наступила эра графических процессоров, многоядерных и мобильных систем, изменились требования к безопасности. Ответом на требование современных реалий стало появление проекта Wayland, который уже предлагается по умолчанию в Fedora Linux 25+ и Ubuntu 17.10 и позиционируется как рекомендованный по умолчанию в GNOME 3.26.



