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15.09.2017 21:59  Исполнилось 30 лет с момента первого релиза X11 (X Window System 11)

Проект X.Org празднует 30 лет с момента первого выпуска X11. 15 сентября 1987 года Ральф Свик (Ralph R. Swick) представил первый релиз X Window System, Version 11, ознаменовавший собой кардинальную переработку и стабилизацию протокола X. Примечательно, что протокол X прошёл от выпуска X1 до X11 за три года, но X11 используется и поныне, спустя 30 лет, обрастая расширениями, но не меняя своей сути. Например, качестве расширений были представлены такие распространённые в настоящее время возможности как XVideo, X Font Server, XKB, Xinerama, XCB, Multi-Pointer X, DRI2 и т.д.

Время о времени возникают попытки инициировать разработку протокола X12, но все они не ушли дальше обсуждений. Основным аргументом в подобных обсуждениях было то, что протокол X11 был разработан в совершенно другую эпоху развития компьютерной техники, сейчас же наступила эра графических процессоров, многоядерных и мобильных систем, изменились требования к безопасности. Ответом на требование современных реалий стало появление проекта Wayland, который уже предлагается по умолчанию в Fedora Linux 25+ и Ubuntu 17.10 и позиционируется как рекомендованный по умолчанию в GNOME 3.26.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Подробности о графическом стеке Freon, пришедшем на смену X11 в Chrome OS
  3. OpenNews: Google опубликовал XSecureLock, безопасный хранитель экрана для X11
  4. OpenNews: Проблемы X11 и их решения в Wayland
  5. OpenNews: Графическая система X12 начинает обретать форму
  6. OpenNews: Насколько протокол X11 оправдан в современных условиях
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: x11
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  • 1.1, Аноним, 22:07, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >Например, качестве расширений

    Например, в качестве расширений

     
  • 1.2, Аноним, 22:07, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Желаем смерти. Которая, к сожалению, произойдёт ой как нескоро.
     
  • 1.3, Sunderland93, 22:11, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Время о времени возникают попытки инициировать разработку протокола X12

    Это надо было делать в 90-е. А теперь всё, поздно пить Боржоми

     
  • 1.4, Sluggard, 22:11, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    С юбилеем!
    Пятница, юбилей X11. Это повод, друзья, как ни крути! :)
     
  • 1.5, Аноним, 22:26, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Умели же делать! Этот ваш вяленый и половины этого срока не протянет.
     
  • 1.6, Аноним, 22:30, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вспомнился Вернор Виндж, его Глубина в небе , где-то 8000 год нашей эры, Земля ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Shinma, 22:34, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Документация и описание тонкостей и ньюансов за 30 лет так и не поднялись хотя-бы на средний уровень
     

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