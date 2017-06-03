15.09.2017 21:30  В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек

Центр национальной компьютерной безопасности Словакии опубликовал уведомление о выявлении 10 вредоносных пакетов в каталоге PyPI. Имена вредоносных пакетов выбраны похожими на популярные Python-библиотеки, но отличаются незаметными сразу деталями. Например, вредоносные пакеты urllib и urlib3 камуфлируют под известную библиотеку urllib3. Примечательно, что используемый при создании данных модулей метод тайпсквотинга известен уже давно, в том числе в PyPI ранее уже размещался и удалялся вредоносный пакет с именем urllib, но какой-либо защиты от повторной регистрации предпринято не было. Распространяющие вредоносные пакеты злоумышленники рассчитывают на невнимательность разработчиков, которые по недосмотру устанавливают фиктивные пакеты (например, более логичным выглядит поставить urllib и bzip вместо настоящих urllib3 и bzip2). Периодически после жалоб пользователей вредоносные пакеты вычищаются из PyPI, но затем добавляются вновь. Выявленная порция вредоносных пакетов была помещена в PyPI в июне и за несколько месяцев данные модули по ошибке были задействованы в различных новых приложениях. Вредоносные пакеты включают в себя копию кода оригинальной библиотеки, но отличаются модифицированным установочным скриптом setup.py. В момент установки модуля активируется вредоносная вставка, которая отправляет сведения о подставном пакете, пользователе и хосте на внешний сервер. Например, при установке пакета urllib-1.21.1 пользователем root на хосте testmachine, будет отправлена строка "Y:urllib-1.21.1 root testmachine", которая дополнительно маскируется при помощи операции XOR и кодирования методом base64. Так как по сути выполняется лишь накопление статистики и модификации пакетов относительно безобидны можно предположить, что умысел в добавлении подобных модулей заключается в определении числа возможных жертв, изучении реакции администрации или демонстрации проблем в организации работы каталога PyPI, в котором отсутствует проверка по цифровой подписи и должным образом не налажен процесс рецензирования новых модулей и оценки их качества. Список подставных модулей: acqusition (загружен 2017-06-03 01:58:01, подражает acquisition)

apidev-coop (загружен 2017-06-03 05:16:08, подражает apidev-coop_cms)

bzip (загружен 2017-06-04 07:08:05, подражает bz2file)

crypt (загружен 2017-06-03 08:03:14, подражает crypto)

django-server (загружен 2017-06-02 08:22:23, подражает django-server-guardian-api)

pwd (загружен 2017-06-02 13:12:33, подражает pwdhash)

setup-tools (загружен 2017-06-02 08:54:44, подражает setuptools)

telnet (загружен 2017-06-02 15:35:05, подражает telnetsrvlib)

urlib3 (загружен 2017-06-02 07:09:29, подражает urllib3)

urllib (загружен 2017-06-02 07:03:37, подражает urllib3) Для проверки наличия данных пакетов можно воспользоваться командой: pip list --format=legacy | egrep '^(acqusition|apidev-coop|bzip|crypt|django-server|pwd|setup-tools|telnet|urlib3|urllib)' После отправки уведомления администраторам PyPI выявленные модули были немедленно удалены. Уже установленные пользователями пакеты требуют ручного удаления. При этом должных мер по предотвращению появления подобных вредоносных моделей в PyPI не принято. Например, уже после уведомления энтузиасты легко смогли разместить фиктивный модуль urllib2, который находится в PyPI и в настоящий момент. Кроме urllib2 было размещено ещё 20 пакетов с именами подобными random, codecs, smtplib и т.п. В итоге, только для одного urllib2 зафиксировано 1144 попыток установки за день. Всего 20 подставных модулей за несколько дней попытались установить 6861 раз. Подобная статистика в целом близка к результатам, полученным в результате прошлогоднего эксперимента по тайпсквотингу в PyPI.



