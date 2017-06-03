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15.09.2017 21:30  В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек

Центр национальной компьютерной безопасности Словакии опубликовал уведомление о выявлении 10 вредоносных пакетов в каталоге PyPI. Имена вредоносных пакетов выбраны похожими на популярные Python-библиотеки, но отличаются незаметными сразу деталями. Например, вредоносные пакеты urllib и urlib3 камуфлируют под известную библиотеку urllib3. Примечательно, что используемый при создании данных модулей метод тайпсквотинга известен уже давно, в том числе в PyPI ранее уже размещался и удалялся вредоносный пакет с именем urllib, но какой-либо защиты от повторной регистрации предпринято не было.

Распространяющие вредоносные пакеты злоумышленники рассчитывают на невнимательность разработчиков, которые по недосмотру устанавливают фиктивные пакеты (например, более логичным выглядит поставить urllib и bzip вместо настоящих urllib3 и bzip2). Периодически после жалоб пользователей вредоносные пакеты вычищаются из PyPI, но затем добавляются вновь. Выявленная порция вредоносных пакетов была помещена в PyPI в июне и за несколько месяцев данные модули по ошибке были задействованы в различных новых приложениях.

Вредоносные пакеты включают в себя копию кода оригинальной библиотеки, но отличаются модифицированным установочным скриптом setup.py. В момент установки модуля активируется вредоносная вставка, которая отправляет сведения о подставном пакете, пользователе и хосте на внешний сервер. Например, при установке пакета urllib-1.21.1 пользователем root на хосте testmachine, будет отправлена строка "Y:urllib-1.21.1 root testmachine", которая дополнительно маскируется при помощи операции XOR и кодирования методом base64.

Так как по сути выполняется лишь накопление статистики и модификации пакетов относительно безобидны можно предположить, что умысел в добавлении подобных модулей заключается в определении числа возможных жертв, изучении реакции администрации или демонстрации проблем в организации работы каталога PyPI, в котором отсутствует проверка по цифровой подписи и должным образом не налажен процесс рецензирования новых модулей и оценки их качества.

Список подставных модулей:

  • acqusition (загружен 2017-06-03 01:58:01, подражает acquisition)
  • apidev-coop (загружен 2017-06-03 05:16:08, подражает apidev-coop_cms)
  • bzip (загружен 2017-06-04 07:08:05, подражает bz2file)
  • crypt (загружен 2017-06-03 08:03:14, подражает crypto)
  • django-server (загружен 2017-06-02 08:22:23, подражает django-server-guardian-api)
  • pwd (загружен 2017-06-02 13:12:33, подражает pwdhash)
  • setup-tools (загружен 2017-06-02 08:54:44, подражает setuptools)
  • telnet (загружен 2017-06-02 15:35:05, подражает telnetsrvlib)
  • urlib3 (загружен 2017-06-02 07:09:29, подражает urllib3)
  • urllib (загружен 2017-06-02 07:03:37, подражает urllib3)

Для проверки наличия данных пакетов можно воспользоваться командой: 


   pip list --format=legacy | egrep '^(acqusition|apidev-coop|bzip|crypt|django-server|pwd|setup-tools|telnet|urlib3|urllib)'

После отправки уведомления администраторам PyPI выявленные модули были немедленно удалены. Уже установленные пользователями пакеты требуют ручного удаления. При этом должных мер по предотвращению появления подобных вредоносных моделей в PyPI не принято. Например, уже после уведомления энтузиасты легко смогли разместить фиктивный модуль urllib2, который находится в PyPI и в настоящий момент. Кроме urllib2 было размещено ещё 20 пакетов с именами подобными random, codecs, smtplib и т.п. В итоге, только для одного urllib2 зафиксировано 1144 попыток установки за день. Всего 20 подставных модулей за несколько дней попытались установить 6861 раз. Подобная статистика в целом близка к результатам, полученным в результате прошлогоднего эксперимента по тайпсквотингу в PyPI.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  3. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  4. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pypi, python
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  • 1, Аноним, 21:43, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Было бы им неплохо научиться в алиасы я бы поставил setup-tools вместо setuptoo... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, zztop, 21:54, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > Было бы им неплохо научиться в алиасы

    Было бы неплохо научиться русскому языку (а не "в русский язык")

     
     
  • 3, Аноним, 22:05, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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