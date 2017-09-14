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14.09.2017 10:33  Zerodium готов выплатить миллион долларов за 0-day уязвимости в Tor Browser

Компания Zerodium объявила о запуске инициативы по выплате вознаграждений за выявление ранее неизвестных критических уязвимостей в Tor Browser, проявляющихся в окружении Tails Linux или Windows. Общий размер предоставляемых в рамках инициативы премий составляет миллион долларов США.

Например, за демонстрацию эксплоита, который позволяет выполнить код в системе размер премии составляет 185 тысяч долларов, если эксплоит может работать с выключенным JavaScript, и 85 тысяч долларов при включенном JavaScript. Если дополнительно продемонстрирована техника повышения привилегий до пользователя root, размер премии увеличивается до 250 и 125 тысяч долларов, соответственно.

В качестве причин учреждения премии упоминается желание помочь некоторым госклиентам в борьбе с криминалом. Т.е. выявленные уязвимости будут использоваться спецслужбами для организации деанонимизации пользователей Tor Browser. Следует отметить, что Zerodium недавно представил похожую инициативу с фондом 500 тысяч долларов для поиска 0-day уязвимостей в Signal, WhatsApp, Telegram, Viber, iMessage, Facebook Messenger и WeChat. В программу выплаты вознаграждений также входят nginx, apache httpd, dovecot, postfix, sendmail, OpenSSL, WordPress, Joomla, Drupal, Thunderbird, Firefox, Chrome и многие другие открытые проекты.

  1. Главная ссылка к новости (https://zerodium.com/tor.html...)
  2. OpenNews: Обновление web-браузера Tor Browser 7.0.4
  3. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0
  5. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  6. OpenNews: Обновление Tor Browser 6.0.7 и Firefox 50.0.2 с устранением 0-day уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tor
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  • 1, Аноним, 11:12, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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  • 2, proud_anon, 11:13, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    "cybersecurity veterans" не осилили сорцы... бяда-бяда. Однако, остается открытым вопрос - кого именно госчиновники сочтут преступниками и почему остальные пользователи должны быть деанонимизированы? Будут ли делиться "их" чиновники эксплоитами с "нашими". Но, в любом случае: Спасибо, не нужно! Найдут полтора инвалида-педофила, а оставшиеся будут их персональными рабами с зондами.
     
  • 3, Аноним, 11:13, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    security-фирма Zerodium, которая специализируется на покупке эксплойтов у se... весь текст скрыт [показать]
     

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