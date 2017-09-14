14.09.2017 08:21  Обновление tcpdump 4.9.2 с устранением 92 уязвимостей

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|1.3, пох, 08:42, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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и да, кто там еще не верил в существование сговора "разработчиков" дистрибутивов с авторами софта, требовал с меня пруфов и топал ногами "вывсеврети"?
(не то чтобы в случае tcpdump'а от этого кому-то стало хуже, кроме бестолкового анонима, видимо, впервые слышащего, что tcpdump - насквозь гнилая поделка, лечению не поддающаяся)
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|1.4, anomymous, 08:50, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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А я правильно понимаю, что это проявляется только если заказать разбор протокола? При банальном hex-дампе или сливе дампа в файл не актуально?
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|2.6, YetAnotherOnanym, 09:57, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А я правильно понимаю, что это проявляется только если заказать разбор протокола?
> При банальном hex-дампе или сливе дампа в файл не актуально?
Так ведь с этим дампом потом тоже что-то придётся делать.
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