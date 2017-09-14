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14.09.2017 08:21  Обновление tcpdump 4.9.2 с устранением 92 уязвимостей

После двухнедельного закрытого распространения среди разработчиков дистрибутивов открыт публичный доступ к релизу сетевого анализатора трафика tcpdump 4.9.2. Задержка открытия публичного доступа к релизу обусловлена устранением 92 уязвимостей, 2 из которых могут привести к переполнению буфера и выполнению кода злоумышленника при обработке определённого вида трафика. 4 уязвимости могут привести к зацикливанию процесса, а остальные 86 проблем связаны с возможностью чтения из областей вне границ выделенного буфера. Проблемы обнаружены в коде разбора содержимого различных форматов и протоколов.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Выпуск tcpdump 4.9.0 с устранением 32 уязвимостей
  3. OpenNews: Релизы tcpdump 4.0.0 и libpcap 1.0.0
  4. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.60
  5. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 2.2
  6. OpenNews: Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tcpdump
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  • 1.1, Аноним, 08:25, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    tcpdump в плане безопасности чем-то напоминает sendmail, который тоже был написа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, пох, 08:37, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну конечно, а без вас-то, наверное, и по сей день бы не догадались

     
     
  • 3.5, YetAnotherOnanym, 09:56, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вам, по-видимому, чтение этого комментария доставило дискомфорт?
     
     
  • 4.8, Аноним, 10:04, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ему пребывание на этом ресурсе уже доставляет дискомфорт.
     
  • 2.7, Аноним, 10:02, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только эксплуатировать уязвимости tcpdump затруднительно Это ж атакеру на прост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Ващенаглухо, 11:11, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его запуск можно спровоцировать например
     
     
  • 4.14, qq, 11:41, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    аха, ну спровоцируй в ростелекоме
     
  • 1.3, пох, 08:42, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    и да, кто там еще не верил в существование сговора "разработчиков" дистрибутивов с авторами софта, требовал с меня пруфов и топал ногами "вывсеврети"?

    (не то чтобы в случае tcpdump'а от этого кому-то стало хуже, кроме бестолкового анонима, видимо, впервые слышащего, что tcpdump - насквозь гнилая поделка, лечению не поддающаяся)

     
  • 1.4, anomymous, 08:50, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я правильно понимаю, что это проявляется только если заказать разбор протокола? При банальном hex-дампе или сливе дампа в файл не актуально?
     
     
  • 2.6, YetAnotherOnanym, 09:57, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А я правильно понимаю, что это проявляется только если заказать разбор протокола?
    > При банальном hex-дампе или сливе дампа в файл не актуально?

    Так ведь с этим дампом потом тоже что-то придётся делать.

     
     
  • 3.9, Аноним, 10:06, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Например, просматривать сторонним HEX-вьюером.
     
  • 3.10, Аноним, 10:43, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Физически отключить машинку от сети, надеть защитные очки, вставить беруши, вклю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Аноним, 10:47, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Презерватив забыли надеть.
     
     
  • 5.15, qq, 11:46, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Презерватив забыли надеть.

    а еще подгузники, шапку и шарф, ну и сапоги резиновые, вдруг подгузники не помогут

     
  • 3.12, Аноним, 10:51, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но уже не рутом?
     

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