14.09.2017 08:21  Обновление tcpdump 4.9.2 с устранением 92 уязвимостей

и да, кто там еще не верил в существование сговора "разработчиков" дистрибутивов с авторами софта, требовал с меня пруфов и топал ногами "вывсеврети"? (не то чтобы в случае tcpdump'а от этого кому-то стало хуже, кроме бестолкового анонима, видимо, впервые слышащего, что tcpdump - насквозь гнилая поделка, лечению не поддающаяся)