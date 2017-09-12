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12.09.2017 09:59  В Firefox будет обновлено оформление средств для разработчиков

Для включения в ночные сборки Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 57, готовится реализация нового оформления инструментов для разработчиков (Developer Tools). Наиболее заметным изменением стала новая упрощённая навигационная панель с элементами в виде вкладок и визуальное выделение центрального блока с кодом по отношению к панелям.

Также проведён кардинальный пересмотр цветовой схемы, используемой при подсветке синтаксиса HTML и JavaScript. Красный цвет теперь закреплён только за ошибками. Убраны слишком кричащие цвета в пользу умеренной тёплой цветовой гаммы. Увеличена читаемость кода.

Было (светлая тема):

Стало (светлая тема):

Было (тёмная тема):

Стало (тёмная тема):



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: В Firefox 58 будет прекращено доверие ко всем сертификатам WoSign и StartCom
  3. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  4. OpenNews: Релиз Firefox 55
  5. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  6. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 10:13, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Мне кажется, или "стало (тёмная тема)" - это как раз то, что было?
     
  • 1.2, НяшМяш, 10:26, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Главное, чтобы к релизу тормоза починили. А то понадобилось ковырнуть ответ от сервера - 500кб джейсона - так лиса подвисает секунд на 10, пока его откроет. В старом фурифоксе такой фигни нет.
     
  • 1.3, Аноним, 10:32, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    После включения css движка на расте, огнелис стал заметно быстрее работать, попр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:46, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А у файрфокса всегда так Постоянно что-нибудь все равно по сравнению с хромом ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, rshadow, 11:47, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Странная зависимость есть: чем быстрее работает лиса, тем хуже и медленнее развиваются инструменты разработчика =(
     
  • 1.6, Аноним, 12:14, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ну наконец-то до них начинает что-то доходить Пройдет еще немного времени и, на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, istepan, 12:24, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Блин. Там куча проблем с отладкой, ошибки из консоли ссылаются не на ту строку, в частности ставит курсор на 1 строку.
    Вместо этого они меняют стиль оформления.

    Люблю FireFox, но работать с FrontEnd приходится в хроме.

     
  • 1.8, Аноним, 12:37, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    да, да, давайте еще раз переставим кровати!
     
  • 1.9, Аноним, 12:58, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    То что должно быть выпилено по умолчанию в пользовательской версии они обвешают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Stax, 13:07, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    С одной стороны да, но с другой..

    Вот даже мне, не имеющему никакого отношения к веб-разработке вообще и пользующимся браузером только для просмотра страничек несколько раз было полезно на внезапно жутко долго грузящейся странице (которая до этого грузилась быстро) заглянуть на вкладку "сеть" в этой консоли и посмотреть на запросы (и увидеть, что лег маршрут до какого-то сервера с популярной js-библиотекой). А еще - увидев очень красивый шрифт, проинспектировать элемент, чтобы подсмотреть его название. Так что выпилено - не выпилено, но минимальный инспектор иметь надо даже обычному пользователю. Вы же не предлагаете выпиливать возможности смотреть исходный код страницы или информацию о ней?

     

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