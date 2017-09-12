12.09.2017 09:59  В Firefox будет обновлено оформление средств для разработчиков

Для включения в ночные сборки Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 57, готовится реализация нового оформления инструментов для разработчиков (Developer Tools). Наиболее заметным изменением стала новая упрощённая навигационная панель с элементами в виде вкладок и визуальное выделение центрального блока с кодом по отношению к панелям.

Также проведён кардинальный пересмотр цветовой схемы, используемой при подсветке синтаксиса HTML и JavaScript. Красный цвет теперь закреплён только за ошибками. Убраны слишком кричащие цвета в пользу умеренной тёплой цветовой гаммы. Увеличена читаемость кода.

Было (светлая тема):

Стало (светлая тема):

Было (тёмная тема):

Стало (тёмная тема):