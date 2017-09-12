12.09.2017 09:59  В Firefox будет обновлено оформление средств для разработчиков

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|1.2, НяшМяш, 10:26, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Главное, чтобы к релизу тормоза починили. А то понадобилось ковырнуть ответ от сервера - 500кб джейсона - так лиса подвисает секунд на 10, пока его откроет. В старом фурифоксе такой фигни нет.
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|1.7, istepan, 12:24, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Блин. Там куча проблем с отладкой, ошибки из консоли ссылаются не на ту строку, в частности ставит курсор на 1 строку.
Вместо этого они меняют стиль оформления.
Люблю FireFox, но работать с FrontEnd приходится в хроме.
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|2.10, Stax, 13:07, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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С одной стороны да, но с другой..
Вот даже мне, не имеющему никакого отношения к веб-разработке вообще и пользующимся браузером только для просмотра страничек несколько раз было полезно на внезапно жутко долго грузящейся странице (которая до этого грузилась быстро) заглянуть на вкладку "сеть" в этой консоли и посмотреть на запросы (и увидеть, что лег маршрут до какого-то сервера с популярной js-библиотекой). А еще - увидев очень красивый шрифт, проинспектировать элемент, чтобы подсмотреть его название. Так что выпилено - не выпилено, но минимальный инспектор иметь надо даже обычному пользователю. Вы же не предлагаете выпиливать возможности смотреть исходный код страницы или информацию о ней?
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