10.09.2017 10:02  Вступили в силу требования к удостоверяющим центрам по проверке CAA-записей в DNS

8 сентября вступило в силу предписание, в соответствии с которым удостоверяющие центры должны обязательно проверять CAA-записи в DNS перед генерацией сертификата. CAA (RFC-6844, Certificate Authority Authorization) позволяет владельцу домена явно определить удостоверяющий центр, через который можно генерировать сертификаты для указанного домена. Если удостоверяющий центр не перечислен в записях CAA, то он обязан блокировать выдачу сертификатов для данного домена и информировать владельца домена о попытках компрометации.

Пример настройки CAA можно посмотреть в данной заметке. Автоматически сформировать DNS-записи с CAA можно через специально подготовленный web-интерфейс.



