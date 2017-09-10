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10.09.2017 10:02  Вступили в силу требования к удостоверяющим центрам по проверке CAA-записей в DNS

8 сентября вступило в силу предписание, в соответствии с которым удостоверяющие центры должны обязательно проверять CAA-записи в DNS перед генерацией сертификата. CAA (RFC-6844, Certificate Authority Authorization) позволяет владельцу домена явно определить удостоверяющий центр, через который можно генерировать сертификаты для указанного домена. Если удостоверяющий центр не перечислен в записях CAA, то он обязан блокировать выдачу сертификатов для данного домена и информировать владельца домена о попытках компрометации.

Пример настройки CAA можно посмотреть в данной заметке. Автоматически сформировать DNS-записи с CAA можно через специально подготовленный web-интерфейс.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/docs/c...)
  2. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
  3. OpenNews: Уязвимость в удостоверяющем центре Comodo позволила получить сертификат для чужого домена
  4. OpenNews: Mozilla обсуждает прекращение доверия к удостоверяющему центру WoSign
  5. OpenNews: Уязвимость удостоверяющего центра StartSSL позволяла получить сертификат для чужого домена
  6. OpenNews: Сертификат удостоверяющего центра был использован для перехвата трафика произвольных доменов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: cert, ca, ssl, https
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  • 1.1, Аноним, 10:22, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Усложнились условия торговли воздухом.
     
     
  • 2.4, пох, 11:29, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    приятно отметить, что ни одной существующей проблемы это усложнение не затрагивает - сертификат к внезапно-субдомену (на чем были основаны все истерики с баном startssl, да и letsencrypt разок чуть не спалились) выпустить можно, не смотря на эту дурь.
     
  • 1.2, YetAnotherOnanym, 10:43, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это что же получается, чтобы корпоративному админу бампнуть https-соединение придётся ещё и в DNS подменять эту CCA на ответ со своим УЦ?
     
     
  • 2.5, KonstantinB, 11:30, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нет. CCA-запись проверяется только при _генерации_ сертификата на стороне CA.

    Например, если атакующий имеет возможность провести активную MITM-атаку на HTTP-сервер, он может выпустить "левый" letsencrypt-сертификат. Или получил доступ к e-mail и может подтвердить выпуск AlphaSSL/Comodo. DNS-запись добавляет еще один уровень защиты.

    Но, конечно, толк от этого будет, только если _все_ CA начнут поддерживать эту запись.

     
  • 1.3, Аноним, 11:11, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    зачем нужен централизоанный ICANN-ом DNS когда есть децентрализованный Namecoin-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, KonstantinB, 11:40, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Децентрализованный DNS, для использования которого надо выкачивать весь блокчейн, не взлетит. Блокчейн Namecoin-а уже больше 5 гигов, и это притом, что им очень мало кто пользуется.

    Если когда-то и появится жизнеспособная в масштабах всего интернета реализация децентрализованных DNS, она точно не будет основана на блокчейне.

     

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