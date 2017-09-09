The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

09.09.2017 12:46  Facebook и Microsoft предложили открытый формат обмена моделями машинного обучения

Facebook и Microsoft выступили с инициативой по унификации обмена моделями между разными фреймвроками машинного обучения и системами искусственного интеллекта. Итогом стала разработка открытого формата ONNX (Open Neural Network Exchange) для представления моделей глубинного машинного обучения. Эталонная реализация ONNX написана на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

В настоящее время возникают ситуации, когда в процессе экспериментов используются те или иные специфичные возможности определённых фреймворков, но при создании конечного продукта требования изменяются и возникает потребность в задействовании иных возможностей или преодолении ограничений. Необходимости возможности предоставляются в других фреймворках, но адаптация для них созданной модели машинного обучения становится трудной задачей, требующей большого объёма ручной работы.

Ожидается, что ONNX станет отправной точкой в построении открытой экосистемы, в которой разработчики моделей машинного обучения и систем искусственного интеллекта не будут привязаны к конкретным инструментам и смогут легко переключаться между различными фреймворками, подбирая для себя оптимальную комбинацию.

ONNX определяет модель расширяемого графа вычислений, а также встроенные операторы и стандартные типов данных. Каждый граф потока данных структурирован в виде списка узлов, оформленных в виде цикличного графа. Узлы имеют один или более входных и выходных потоков. Каждый узел вызывает определённый оператор. Операторы реализуются отдельно, но могут строиться с использованием набора типовых встроенных операторов, переносимых между разными фреймворками. Каждый фреймворк с поддержкой ONNX предоставляет свою реализацию данных операторов для всех поддерживаемых типов данных.

Заявлено о скорой реализации поддержки ONNX во фреймворках Caffe2, PyTorch и CNTK (Cognitive Toolkit). При помощи ONNX модель, натренированная в одном из этих фреймворков, может быть легко перенесена для работы в другом фреймворке. Например, исследователи могут построить экспериментальную модель при помощи PyTorch, обладающего большой гибкостью и широкими возможностями, или при помощи фреймворка ConvNet, позволяющего в интерактивной режиме быстро создавать прототипы, а при создании конечного продукта перенести в Caffe2, отличающегося высокой производительностью и возможностью работы на мобильных устройствах.

  1. Главная ссылка к новости (https://research.fb.com/facebo...)
  2. OpenNews: Компания Sony открыла свои наработки в области нейронных сетей
  3. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  4. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  5. OpenNews: Facebook открыл наработки по распознаванию объектов на фотографиях
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал на GitHub систему машинного обучения CNTK
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ai, caffe2, pytorch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Борщдрайвен бигдата, 12:52, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Наконец-то причешут этот зоопарк, а то по несколько раз приходится писать одно и то же. Хорошее дело.
     
  • 1.2, Аноним, 13:03, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Го, я создал С какого перепугу кто-то должен переходить на формат, который ник... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Борщдрайвен бигдата, 13:07, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Мб, потому, что вменяемого общестандарта не было? И потом,
    > Заявлено о скорой реализации поддержки ONNX во фреймворках Caffe2, PyTorch и CNTK
     
  • 2.5, Zenitur, 13:11, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А действительно. Зачем нужен, например, кодек opus? Да, он лучше, но им же никто не пользуется! Я что, рыжий что ли? Буду жать в mp3, как все нормальные белые люди
     
  • 1.3, Аноним, 13:05, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Две ненужные создани ненужно.
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:40, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Один ненужный сказал четыре ненужных слова.
     
  • 2.8, A.Stahl, 13:40, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Две ненужные создани ненужно.

    Учебник русского языка тоже в своё время оказался не нужен?

     
     
  • 3.15, Аноним, 14:41, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Один ненужный шайтан сказал восемь ненужных слов.
     
  • 1.6, AlexYeCu_not_logged, 13:39, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, очередная EEE инициатива будет проигнорирована. Хотелось бы быть уверенным, но человеческую глупость и недальновидность недооценивать нельзя, даже если речь идёт о тех, чья деятельность в принципе невозможна без довольно-таки высокого уровня интеллекта.
     
     
  • 2.11, Борщдрайвен бигдата, 14:15, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Расскажи, где тут EEE. Хотя бы схематично набросай эту стратегию касательно сферы применения ONNX.
     
     
  • 3.12, AlexYeCu_not_logged, 14:23, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Расскажи, где тут EEE. Хотя бы схематично набросай эту стратегию касательно сферы применения ONNX.

    Там же, где в OOXML. Просто 1 в 1, разве что пока не ISO.

     
     
  • 4.13, Crazy Alex, 14:28, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Разница в том, что в офисных документах MS - абсолютный и безоговорочный лидер. Здесь - один из рядовых игроков.
     
     
  • 5.16, AlexYeCu_not_logged, 14:45, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Разница в том

    Запиши где-нибудь это, вне всякого сомнения, глубокую мысль. Лет через десять, коль оба живы будем, посмотрим, чей прогноз был точнее.

     
  • 1.9, Аноним, 13:54, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы с Тамарой ходим парой? От этой парочки, хоть что то, надо быть...
     
  • 1.10, Игорь Арбичев, 14:12, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "фреймвроками" - это конечно сильно!
     
  • 1.14, commiethebeastie, 14:39, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько тысяч страниц займет документация протокола?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor