09.09.2017 11:34  Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower

Компания Red Hat представила новый проект AWX, в рамках которого открыты наработки, лежащие в основе продукта Ansible Tower, web-интерфейса для управления серверной инфраструктуры на базе системы Ansible. Код открыт под лицензией Apache 2.0.

AWX предоставляет простой интерфейс для централизованного управления инфраструктурой серверов или облачных окружений и автоматизации выполнения типовых задач, таких как установка новых программ, доставка обновлений, оркестровка, инвентаризация, контроль безопасности и изменение настроек на большом числе серверов. Особенностью интерфейса является наглядное представление информации и выскоуровневый подход, не требующий наличия навыков программирования и знания особенностей Ansible для решения своих задач.

В дальнейшем, AWX позиционируется как активно развиваемая кодовая база, на основе которой будут формироваться выпуски коммерческой платформы Ansible Tower. Основное отличие будет состоять в сокращённом цикле разработки, при котором релизы AWX будут формироваться значительно чаще, а новые возможности доводиться до пользователей более оперативно. Релизы AWX планируется выпускать примерно раз в две недели, некоторые выпуски будут помечаться стабильными и на их основе будут формироваться релизы Ansible Tower, которые будут доработаны и предложены как продукт с длительным сроком поддержки.

Следует отметить, что продукт Ansible Tower оказался под контролем Red Hat после покупки в 2015 году стартапа, занимающегося разработкой инструментария Ansible. Если Ansible изначально позиционировался как открытый проект, то надстройка Ansible Tower носила проприетарный характер. Так как открытие кода Ansible Tower затянулось, сообществом было основано два независимых открытых аналога Ansible Tower - Polemarch и Semaphore.



