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09.09.2017 09:40  Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, представила выпуск профессиональной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 14, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, установки цвета, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта.

Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения связанные с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.), но не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов.

Отмечается, что DaVinci Resolve 14 является одним из наиболее значительных выпусков в истории проекта. Из изменений можно выделить:

  • Существенное увеличение производительности (для некоторых операций наблюдается ускорение до 10 раз) за счёт нового движка обработки изображений, более активного вовлечения в вычисления GPU и задействование средств аппаратного ускорения декодирования видео на системах с картами NVIDIA. В состав также включён новый менеджер динамического распределения памяти и специально оптимизированный режим Performance;
  • Включение в состав полноценного инструментария для постобработки звука с поддержкой звукового оборудования и консолей Fairlight для записи, микширования, озвучивания и улучшения качества звука. Имеется возможность обрабатывать до 1000 аудиодорожек с разрядностью 24 бит и манипулировать трехмерным звуком в форматах 5.1, 7.1, DTS, Dolby и 22.2;
  • Интеграция средств для совместной работы, позволяющих нескольким пользователям с разных рабочих станций одновременно редактировать общий проект, а также выполнять корректировку цвета и микшировать звук. Для хранения совместных данных применяется СУБД PostgreSQL;
  • Сотни улучшений в различных подсистемах и инструментах, включая 20 новых эффектов и такие возможности как автоматическое распознавание лиц и отслеживание перемещения объектов.

Основные особенности DaVinci Resolve:

  • Широкие возможности для установки цвета;
  • Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позволяет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;
  • Профессиональные средства монтажа разных типов материала, от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;
  • Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;
  • Средства синхронизации и микширования звука;
  • Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;
  • Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;
  • Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;
  • Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;
  • Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;
  • Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;
  • Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;
  • Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной балансировки цвета в областях тени, полутона и света;
  • Шумоподавление в реальном времени;
  • Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;
  • Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);
  • Цветоустановка на основе файлов RAW;
  • Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blackmagicdesign.c...)
  2. OpenNews: Профессиональная система нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5 доступна для Linux
  3. OpenNews: Доступна бесплатная Linux-версия пакета для создания визуальных эффектов Fusion 8
  4. OpenNews: Новые версии видеоредакторов Pitivi 0.98 и Shotcut 16.12
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4
  6. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: davinci, video
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  • 1.1, Аноним, 10:09, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Отличный продукт, очень много профессиональных колористов выбирают именно DaVinc... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:20, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На оф сайте написано про Red Hat или CentOS , есть ли у кого реальный опыт р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:49, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    чтоб на убунте заработало надо пару симлинков сделать и все
     
  • 1.3, Аноним, 10:24, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Ок, вот есть задача вырезать склеивать, перекодировать из разных форматов в web... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:43, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ебилды уже есть?
     
  • 1.6, Аноним, 10:54, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    «Для загрузки требуется регистрация.»
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:49, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там в анкете можно указывать любую белиберду. Никаких проверок\подтверждений
     
  • 1.7, Аноним, 11:06, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    На чём он? Qt?
     

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