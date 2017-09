08.09.2017 22:40  Новая версия языка программирования Nim 0.17.2

Состоялся релиз языка системного программирования Nim 0.17.2, нацеленного обеспечение высокой производительности, переносимости и выразительности кода. Язык использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Код проекта поставляется под лицензией MIT. Кроме того, доступен релиз пакетного менеджера nimble 0.8.8, применяемого для распространения модулей на языке Nim, а также запущен новый раздел документации. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Регистр написания символов в идентификаторах не учитывается. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). В новой версии устранена важная ошибка в сборщике мусора, приводящая к крахам процессов. Из новых возможностей отмечается поддержка файлов ".nimble-link", реализованных для обеспечения работы новой команды пакетного менеджера "nimble develop", позволяющей связать существующую копию пакета с заданной установочной директорией без необходимости переустановки пакета после каждого изменения.