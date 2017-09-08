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08.09.2017 22:40  Новая версия языка программирования Nim 0.17.2

Состоялся релиз языка системного программирования Nim 0.17.2, нацеленного обеспечение высокой производительности, переносимости и выразительности кода. Язык использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp. Код проекта поставляется под лицензией MIT. Кроме того, доступен релиз пакетного менеджера nimble 0.8.8, применяемого для распространения модулей на языке Nim, а также запущен новый раздел документации.

Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Регистр написания символов в идентификаторах не учитывается. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL).

В новой версии устранена важная ошибка в сборщике мусора, приводящая к крахам процессов. Из новых возможностей отмечается поддержка файлов ".nimble-link", реализованных для обеспечения работы новой команды пакетного менеджера "nimble develop", позволяющей связать существующую копию пакета с заданной установочной директорией без необходимости переустановки пакета после каждого изменения.

  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/blog/2017...)
  2. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.17.0
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 1.23
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.9
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.20
Автор новости: opqx
Тип: Программы
Ключевые слова: nim, lang
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  • 1, Аноним, 22:52, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Наверно Платов из Xored проспонсировал
     
  • 2, A.Stahl, 23:37, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Мало того, что язык нелеп (создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp), так ещё и "код на языке Nim компилируется в представление на C, C++ или JavaScript", но при этом "нацеленного обеспечение высокой производительности, переносимости и выразительности кода" и что же мы получаем: "производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора".
    Паровоз Стефенсона почти вечный двигатель, если не учитывать закон сохранения энергии.
    П-ф-ф-ф-ф.
     
     
  • 4, Аноним84701, 00:12, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В первую очередь мы получаем очередное по ссылкам не ходи, ничего по теме не зн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 00:02, 09/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Я уверен, что имелась ввиду производительность труда при работе с языком.
     
     
  • 5, НяшМяш, 00:12, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Это точно не про Nim, синтаксис которого базируется на отступах.
     

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