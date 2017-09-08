08.09.2017 11:58  Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP3

Компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12 SP3. Пакеты SUSE 12 SP3 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 42.3. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Linux Enterprise High Availability Extension, SUSE Linux Enterprise Point of Service и SUSE Linux Enterprise Real Time Extension. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур x86_64, ARM64, Raspberry Pi, IBM POWER8 LE и IBM System z. Как и SP2 в обновлении SP3 предлагается ядро Linux 4.4 и рабочий стол на базе GNOME 3.20. Версии системных компонентов главным образом остались прежними, а изменения в основном сосредоточены на поддержке нового оборудования и виртуализации. Основные изменения: Добавдлен драйвер ibmvnic для сетевого контроллера vNIC (Virtual Network Interface Controller) с реализацией технологии виртуальных сетей PowerVM. При применении совместно с SR-IOV NIC новый драйвер позволяет обеспечить управление пропускной способность и качеством сервиса на уровне виртуального сетевого адаптера, существенно снижая накладные расходы в результате виртуализации и уменьгая нагрузку на CPU;

Поддержка спецификации AMD Scalable MCA (SMCA), определяющей технику журналирования сведений об ошибках, возникающих в оборудовании;

Репозитории с обновлениями ядра для системы горячего наложения патчей kGraft теперь разделены для каждого сервис-релиза SUSE Linux Enterprise;

Добавлена поддержка процессоров Intel Kaby Lake и сопроцессоров Intel Xeon Phi с кодовым именем "Kights Landing", а также новых редакций процессоров AMD EPYC и Ryzen;

Обеспечена полная поддержка архитектуры Intel OPA (Omni-Path Architecture) и возможность задействования оборудования Host Fabric Interface (HFI) для высокоскоростного обмена данными в кластере между вычислительными и узлами и узлами ввода/вывода;

Добавлен драйвер для графических чипов Matrox G200eH3, применяемых в серверах HPE Gen10;

Обновлён драйвер HPE watchdog, в котором появилась поддержка серверов HPE Gen10;

Расширена поддержка памяти NVMe (Non-Volatile Memory Express) и NV-DIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module);

При выполнении в yast операции clone_system теперь создаётся XML-файл AutoYaST, отражающий точное состояние снапшотов в разделах Btrfs;

В YaST по умолчанию отключено автоматического обновление состояния локальных репозиториев (на USB-накопителях, жестких дисках или заданных через URL dir://);

В Snapper добавлена поддержка режима работы без DBus, включаемого опцией"--no-dbus";

Добавлена возможность использования AutoYaST для настройки клиента системы централизованного управления конфигурацией Salt;

Автоматизирован процесс удаления снапшотов, создаваемых для отката транзакций пакетного менеджера. Ранее данный процесс необходимо было производить вручную, что могло привести к переполнению хранилища;

В гирпервизор KVM добавлена поддержка технологии AVIC (Advanced Virtual Interrupt Controller), поддерживаемой новыми процессорами AMD для предоставления гостевым системам виртуальных контроллеров прерываний LAPIC;

Обеспечено предоставление уникальных и неизменных идентификаторов функций PCI;

Добавлены драйверы для SoC: AppliedMicro X-Gene 3, Cavium ThunderX2 CN99xx, HiSilicon Hi1616, Marvell Armada 7K/8K, Qualcomm Centriq 2400 и Rockchip RK3399 ;

В Samba включены средства для интеграции с контроллером домена Active Directory Windows 7 и предоставлена версия для кластерных конфигураций.



