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08.09.2017 11:58  Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP3

Компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12 SP3. Пакеты SUSE 12 SP3 уже использованы в качестве основы в поддерживаемом сообществом дистрибутиве openSUSE Leap 42.3. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Linux Enterprise High Availability Extension, SUSE Linux Enterprise Point of Service и SUSE Linux Enterprise Real Time Extension. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур x86_64, ARM64, Raspberry Pi, IBM POWER8 LE и IBM System z.

Как и SP2 в обновлении SP3 предлагается ядро Linux 4.4 и рабочий стол на базе GNOME 3.20. Версии системных компонентов главным образом остались прежними, а изменения в основном сосредоточены на поддержке нового оборудования и виртуализации. Основные изменения:

  • Добавдлен драйвер ibmvnic для сетевого контроллера vNIC (Virtual Network Interface Controller) с реализацией технологии виртуальных сетей PowerVM. При применении совместно с SR-IOV NIC новый драйвер позволяет обеспечить управление пропускной способность и качеством сервиса на уровне виртуального сетевого адаптера, существенно снижая накладные расходы в результате виртуализации и уменьгая нагрузку на CPU;
  • Поддержка спецификации AMD Scalable MCA (SMCA), определяющей технику журналирования сведений об ошибках, возникающих в оборудовании;
  • Репозитории с обновлениями ядра для системы горячего наложения патчей kGraft теперь разделены для каждого сервис-релиза SUSE Linux Enterprise;
  • Добавлена поддержка процессоров Intel Kaby Lake и сопроцессоров Intel Xeon Phi с кодовым именем "Kights Landing", а также новых редакций процессоров AMD EPYC и Ryzen;
  • Обеспечена полная поддержка архитектуры Intel OPA (Omni-Path Architecture) и возможность задействования оборудования Host Fabric Interface (HFI) для высокоскоростного обмена данными в кластере между вычислительными и узлами и узлами ввода/вывода;
  • Добавлен драйвер для графических чипов Matrox G200eH3, применяемых в серверах HPE Gen10;
  • Обновлён драйвер HPE watchdog, в котором появилась поддержка серверов HPE Gen10;
  • Расширена поддержка памяти NVMe (Non-Volatile Memory Express) и NV-DIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module);
  • При выполнении в yast операции clone_system теперь создаётся XML-файл AutoYaST, отражающий точное состояние снапшотов в разделах Btrfs;
  • В YaST по умолчанию отключено автоматического обновление состояния локальных репозиториев (на USB-накопителях, жестких дисках или заданных через URL dir://);
  • В Snapper добавлена поддержка режима работы без DBus, включаемого опцией"--no-dbus";
  • Добавлена возможность использования AutoYaST для настройки клиента системы централизованного управления конфигурацией Salt;
  • Автоматизирован процесс удаления снапшотов, создаваемых для отката транзакций пакетного менеджера. Ранее данный процесс необходимо было производить вручную, что могло привести к переполнению хранилища;
  • В гирпервизор KVM добавлена поддержка технологии AVIC (Advanced Virtual Interrupt Controller), поддерживаемой новыми процессорами AMD для предоставления гостевым системам виртуальных контроллеров прерываний LAPIC;
  • Обеспечено предоставление уникальных и неизменных идентификаторов функций PCI;
  • Добавлены драйверы для SoC: AppliedMicro X-Gene 3, Cavium ThunderX2 CN99xx, HiSilicon Hi1616, Marvell Armada 7K/8K, Qualcomm Centriq 2400 и Rockchip RK3399 ;
  • В Samba включены средства для интеграции с контроллером домена Active Directory Windows 7 и предоставлена версия для кластерных конфигураций.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/communiti...)
  2. OpenNews: openSUSE и SUSE Linux Enterprise синхронизируют номера выпусков
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP2
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12
  5. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: suse, sle
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  • 1.1, iPony, 12:01, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Крымчанам не понять
     
     
  • 2.3, leap42, 12:08, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    у них даже Почты России нет и Сбербанка, что уж про продукты "недружественных партнёров и коллег" говорить
     
  • 1.2, Аноним, 12:01, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    последний пункт - кто-нибудь понимает, о чем вообще контроллер домена windows7... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, kknight, 12:20, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше бы написали новость, что у openSUSE уже двое суток авария в дата-центре и до сих пор не все репозитории вернулись в строй.
     
     
  • 2.6, iPony, 12:32, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Вчера ставил OpenSuse, чтоб потыкать палочкой КДЕ Так при дефолтной установке в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:35, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Добро пожаловать в сусямирок.
     
  • 2.9, Меломан1, 12:38, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не могли они писать, бегали с дискетами образы дистрибутивов и обновления в репозитории копировали.
     
  • 1.5, 321, 12:23, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    хуже suse только арч
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:39, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >> лучше suse только арч

    fxed

     
  • 2.14, An0n, 14:32, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прямо классика: "Cобака лаяла на дядю фраера..."
     
  • 1.8, Аноним, 12:35, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    у них же вроде KDE было основным тот же yast2 вроде на qt... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, iPony, 12:43, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже весьма давно (2014 год) перешли в энтерпрайзной версии на Gnome.
     
  • 2.15, roseluck, 16:13, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >у них же вроде KDE было основным?

    Эм, нет не было. При установке давался выбор DE.
    >тот же yast2 вроде на qt

    Сам яст написан на руби, на qt(gtk, ncurses) всего лишь гуй к нему.

     
  • 1.11, Zenitur, 13:36, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё месяц назад дистрибутив был доступен в качестве цели для сборки в OBS. А вышел только сейчас. Как такое может быть?
     
     
  • 2.12, kknight, 13:38, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они писали пресс-релиз.
     

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