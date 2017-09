07.09.2017 23:47  Утверждён стандарт C++17

Комитет ISO по стандартизации языка C++ единогласно утвердил спецификацию C++1z в качестве международного стандарта "C++17". Представленные в спецификации возможности уже полностью поддерживаются в компиляторах GCC и Clang, а также частично реализованы в Intel C++ и Visual C++. Поддерживающие C++17 стандартные библиотеки реализованы в рамках проекта Boost. В следующие два месяца утверждённая спецификация будет находиться на стадии подготовки документа к публикации, на которой будет проведена работа по редакторской правке орфографических ошибок и опечаток. В начале ноября результирующий вариант документа будет направлен в ISO для публикации под формальным именем ISO/IEC 14882:2017. Тем временем, комитет уже начал работу над следующим стандартом C++20 (C++2a) и рассмотрел на последнем совещании возможные новшества. Основные особенности C++17: Возможность инициализации переменных внутри выражений if и switch;

Возможность использования кодировки UTF-8 в символьных литералах;

Шестнадцатеричные литералы с плавающей запятой;

Указание текстового сообщения в static_assert теперь опционально;

Удалена поддержка триграфов;

Возможность указания typename (как альтернативы классам) в параметрах вложенного шаблона;

Новые правила вывода типа "auto" из списка инициализации (braced-init-list)

Возможность упрощённого определения вложенных параметров пространств имён: "namespace X::Y {...}" вместо "namespace X { namespace Y {...}}";

Возможность указания атрибутов для пространств имён и перечислений;

Новые стандартные атрибуты [[fallthrough]], [[maybe_unused]] и [[nodiscard]];

Проверка на неизменность (константность) для всех нетипизированных аргументов шаблонов;

Сворачивание выражений для вариативных шаблонов;

Раскрытие выражений "if" на стадии компиляции, если заданное внутри условие является константой;

Структурированные привязки, например, "auto [a, b] = getTwoReturnValues()";

Автоматическое определение типов конструктора шаблонов (например, теперь можно указывать std::pair(5.0, false), явно не задавая типы "double, bool");

Inline-переменные, которые можно определять в заголовочных файлах;

Добавлена библиотека для работы с ФС, основанная на boost::filesystem;

Из библиотеки TS I перенесены std::string_view, std::optional и std::any;

Добавлен std::uncaught_exceptions в качестве замены std::uncaught_exception;

Новые функции вставки try_emplace и insert_or_assign для std::map и std::unordered_map;

Унифицирован доступ к контейнерам std::size, std::empty и std::data;

Определены непрерывные итераторы (contiguous iterators);

Удалены устаревшие типы и функции, в том числе std::auto_ptr и std::random_shuffle;

Представлены параллельно выполняемые варианты алгоритмов STL;

Добавлены дополнительные математические функции, включая эллиптические интегралы и функции Бесселя;

Представлены std::variant и std::byte;

Новые свойства логического оператора: std::conjunction, std::disjunction и std::negation.