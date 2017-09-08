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07.09.2017 23:47  Утверждён стандарт C++17

Комитет ISO по стандартизации языка C++ единогласно утвердил спецификацию C++1z в качестве международного стандарта "C++17". Представленные в спецификации возможности уже полностью поддерживаются в компиляторах GCC и Clang, а также частично реализованы в Intel C++ и Visual C++. Поддерживающие C++17 стандартные библиотеки реализованы в рамках проекта Boost.

В следующие два месяца утверждённая спецификация будет находиться на стадии подготовки документа к публикации, на которой будет проведена работа по редакторской правке орфографических ошибок и опечаток. В начале ноября результирующий вариант документа будет направлен в ISO для публикации под формальным именем ISO/IEC 14882:2017. Тем временем, комитет уже начал работу над следующим стандартом C++20 (C++2a) и рассмотрел на последнем совещании возможные новшества.

Основные особенности C++17:

  • Возможность инициализации переменных внутри выражений if и switch;
  • Возможность использования кодировки UTF-8 в символьных литералах;
  • Шестнадцатеричные литералы с плавающей запятой;
  • Указание текстового сообщения в static_assert теперь опционально;
  • Удалена поддержка триграфов;
  • Возможность указания typename (как альтернативы классам) в параметрах вложенного шаблона;
  • Новые правила вывода типа "auto" из списка инициализации (braced-init-list)
  • Возможность упрощённого определения вложенных параметров пространств имён: "namespace X::Y {...}" вместо "namespace X { namespace Y {...}}";
  • Возможность указания атрибутов для пространств имён и перечислений;
  • Новые стандартные атрибуты [[fallthrough]], [[maybe_unused]] и [[nodiscard]];
  • Проверка на неизменность (константность) для всех нетипизированных аргументов шаблонов;
  • Сворачивание выражений для вариативных шаблонов;
  • Раскрытие выражений "if" на стадии компиляции, если заданное внутри условие является константой;
  • Структурированные привязки, например, "auto [a, b] = getTwoReturnValues()";
  • Автоматическое определение типов конструктора шаблонов (например, теперь можно указывать std::pair(5.0, false), явно не задавая типы "double, bool");
  • Inline-переменные, которые можно определять в заголовочных файлах;
  • Добавлена библиотека для работы с ФС, основанная на boost::filesystem;
  • Из библиотеки TS I перенесены std::string_view, std::optional и std::any;
  • Добавлен std::uncaught_exceptions в качестве замены std::uncaught_exception;
  • Новые функции вставки try_emplace и insert_or_assign для std::map и std::unordered_map;
  • Унифицирован доступ к контейнерам std::size, std::empty и std::data;
  • Определены непрерывные итераторы (contiguous iterators);
  • Удалены устаревшие типы и функции, в том числе std::auto_ptr и std::random_shuffle;
  • Представлены параллельно выполняемые варианты алгоритмов STL;
  • Добавлены дополнительные математические функции, включая эллиптические интегралы и функции Бесселя;
  • Представлены std::variant и std::byte;
  • Новые свойства логического оператора: std::conjunction, std::disjunction и std::negation.


  1. Главная ссылка к новости (https://herbsutter.com/2017/09...)
  2. OpenNews: Утверждён стандарт ECMAScript 8 (2017)
  3. OpenNews: HTML 5.1 получил статус рекомендованного стандарта
  4. OpenNews: Объявлено о готовности международного стандарта C++14
  5. OpenNews: Спецификация C++0X принята в качестве международного стандарта C++11
  6. OpenNews: Опубликован новый международный стандарт для языка Си (C1X/C11)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: cpp, gcc, clang
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  • 1, Crazy Alex, 00:31, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну, ожидаемо, конечно, но всё равно радует.
     

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