06.09.2017 08:05  Выпуск nginx 1.13.5

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.5, в котором реализованы следующие изменения: Представлена новая переменная $ssl_client_escaped_cert, в которой сохраняется SSL-сертификат в экранированном однострочном представлении URL-encoded, что позволяет сразу использовать данный сертификат в параметрах HTTP-запросов и в заголовках;

На платформе Windows обеспечена работа директивы "ssl_session_ticket_key" и параметра "include" директивы "geo";

Устранена проблема, приводившая к возвращению некорректной длины ответа на 32-разрядных системах при запросе более 3 Гб данных, разбитых несколько диапазонов (range);

Добавлен учёт времени последнего изменения ответа при обработке строки If-Range в заголовке запроса и выполнении директивы "expires modified", если использовалось проксирование без кэширования.



