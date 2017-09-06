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06.09.2017 08:05  Выпуск nginx 1.13.5

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.5, в котором реализованы следующие изменения:

  • Представлена новая переменная $ssl_client_escaped_cert, в которой сохраняется SSL-сертификат в экранированном однострочном представлении URL-encoded, что позволяет сразу использовать данный сертификат в параметрах HTTP-запросов и в заголовках;
  • На платформе Windows обеспечена работа директивы "ssl_session_ticket_key" и параметра "include" директивы "geo";
  • Устранена проблема, приводившая к возвращению некорректной длины ответа на 32-разрядных системах при запросе более 3 Гб данных, разбитых несколько диапазонов (range);
  • Добавлен учёт времени последнего изменения ответа при обработке строки If-Range в заголовке запроса и выполнении директивы "expires modified", если использовалось проксирование без кэширования.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.4
  3. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.27, nginx 1.13.3 и 1.12.1
  4. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  5. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  6. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним, 09:33, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    запутались таки в своих p - 0 может здешний жабоед был, в конечном итоге, и ... весь текст скрыт [показать]
     

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