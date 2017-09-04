04.09.2017 07:42  Релиз ядра Linux 4.13

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 4.13. Среди наиболее заметных изменений: встроенная реализация протокола TLS, плагин для рандомизации порядка полей в структурах данных, функциональность "lifetime hints" в VFS, поддержка буферизированного ввода/вывода в неблокирующем режиме, модуль для зонированных блочных устройств, расширение лимита на число файлов в директории ext4, поддержка привязки BPF-программ к сокетам, средства оптимизации энергопотребления через прогнозирование следующего прерывания. В новую версию принято более 12 тысяч исправлений от 1400 разработчиков, размер патча - 68 Мб (изменения затронули 10647 файлов, добавлено 824508 строк кода, удалено 228197 строк). Около 45% всех представленных в 4.13 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 18% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 15% связано с сетевым стеком, 4% - файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра. Основные новшества: Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы В виртуальную файловую систему и уровень блочных устройств добавлены признаки со сведениями о времени жизни данных ("lifetime hints"), которые могут быть привязаны к открытому файлу при помощи системного вызова fcntl(). Например, признак RWH_WRITE_LIFE_SHORT сигнализирует, что данные предназначены для хранения короткое время, а признак RWH_WRITE_LIFE_EXTREME указывает на то, что данные останутся навсегда. Устройство хранения может использовать данные признаки для оптимизации размещения данных с учётом ожидаемого времени их хранения. В настоящее время только драйвер NVMe учитывает эти сведения; Поддержка буферизированного ввода/вывода на блочном уровне в неблокирующем режиме. Новая возможность позволяет улучшить поддержку асинхронного доступа в условиях, когда используется буферизированный ввод/вывод; Для Device Mapper реализован новый модуль dm-zoned, позволяющий создавать зонированные блочные устройства в которых применяются разные правила записи в различные части устройства. Например, устройства в которых определённая зона может допускать только запись в последовательно идущие блоки. Модуль dm-zoned даёт возможность представить подобное зонированное устройство как обычное блочное устройство, скрывая применяемые в процессе работы ограничения записи; В файловой системе ext4 реализована опция "largedir", при указании которой увеличивается число файлов, которое может размещаться в одной директории. Без данной опции действует лимит на 10 млн файлов в одной директории, а при указании опции "largedir" лимит увеличивается до 2 миллиардов файлов; Добавлена возможность увеличения хранилища расширенных атрибутов файлов в ФС ext4 для обеспечения хранения большего числа атрибутов для одного файла. Каждый атрибут может содержать до 64 Кб информации. В ext4 также добавлена поддержка дедупликации расширенных атрибутов, позволяющая фактически хранить только одну копию атрибута, применённого к нескольким файлам; Добавлен механизм для более надёжного информирования приложений в пространстве пользователя об ошибках, возникающих в процессе выполнения операций отложенной записи (writeback); В F2FS, развиваемой компанией Samsung высокопроизводительной файловой системе для Flash-накопителей, обеспечена поддержка дисковых квот; В F2FS, UBIFS и Btrfs добавлена поддержка системного вызова statx() с реализацией более эффективного и функционального варианта stat(), возвращающего расширенную информацию о файле, включая время создания файла и специфичные для файловых систем флаги; В XFS добавлена поддержка опций SEEK_HOLE и SEEK_DATA системного вызова lseek() для выявления пустых областей и блоков данных внутри файла; В файловой системе OverlayFS добавлена поддержка индекса директории, позволяющая выполнять операции копирования между слоями без повреждения жестких ссылок; Добавлена возможность повторного экспорта NFS-раздела поверх NFS;

Виртуализация и безопасность Добавлена реализация протокола TLS на уровне ядра, использование которой позволяет добиться существенного повышения производительности приложений, использующих HTTPS. Реализация выполнена в виде модуля ядра, предоставляющего новый тип сокетов AF_KTLS, которые можно использовать для передачи данных по протоколам TLS 1.2 для TCP и DTLS 1.2 для UDP с применением шифра AES GCM. На графике ниже отражено проведённое инженерами Facebook сравнение задержек при использовании обработчика HTTPS на базе ktls в ядре и библиотеки OpenSSL: В состав системы сборки включен плагин к GCC для рандомизации раскладки структур данных, который на этапе сборки делает непредсказуемым следование полей в структурах и затрудняет проведение атак, базирующихся на знании раскладки структур в ядре. Плагин портирован из патчей проекта grsecurity; В состав модуля AppArmor включен код обработки меток на процессы ("domain labeling"), разработанный и применяемый в Ubuntu. В будущих выпусках ожидается продолжение интеграции улучшений, разработанных командой Ubuntu для AppArmor;

Сетевая подсистема Обеспечена раздельная обработка sysctl tcp_sack, tcp_window_scaling и tcp_timestamps для каждого пространства имён сетевой подсистемы (network namespace); В getsockopt() добавлена поддержка новой команды SO_PEERGROUPS, возвращающей список всех групп, в которые входит сокет; Представлен новый тип BPF-программ - BPF_PROG_TYPE_SOCK_OPS, который позволяет организовать вызов BPF-программы на различных стадиях обработки сокетов и может применяться для корректировки параметров соединения, таких как размер буферов, начального окна, SYN/SYN-ACK RTO и т.п.

Память и системные сервисы Добавлены средства прогнозирования следующего прерывания, которые позволяют повысить эффективность принятия решений, связанных с управлением питанием; В утилиту perf добавлена опция "--smi-cost", позволяющая оценить затраты на обработку прерываний системного управления (SMI - System Management Interrupt, для выполнения кода в режиме SMM); Инициатива по оформлению документации к ядру с использованием разметки reStructuredText (RST) и пакета Sphinx достигла важного рубежа - все ранее доступные шаблоны DocBook преобразованы в reStructuredText. Компоненты для поддержки DocBook удалены; Для каждой BPF-программы теперь генерируется и назначается уникальный идентификатор, который может использоваться для получения файловых дескрипторов к объектам BPF из пространства пользователя; Реализована первая стадия оптимизации процесса вытеснения в раздел подкачки больших страниц памяти (Transparent Huge-Pages). Если до сих пор первым этапом вытеснения в раздел подкачки было разбиение больших страниц не маленькие, то в ядре 4.13 подобное разбиение откладывается до момента распределения места в разделе подкачки и обработки кэша подкачки. Подобное изменение уменьшает конфликт блокировок и приводит к росту производительности примерно на 15%. В будущих ядрах разбиение больших страниц планируется отложить до момента фактической записи в раздел подкачки или чтения из него;

Оборудование Для архитектуры s390 реализованы пятиуровневые таблицы страниц памяти, которые позволяют адресовать до 16 эксабайт ОЗУ; В DRM-драйвере (Direct Rendering Manager) Nouveau обеспечена поддержка средств HDMI для стереоскопического и 3D вывода; В DRM-драйвере AMDGPU добавлена ограниченная начальная поддержка GPU AMD Raven Ridge; В DRM-драйвер для GPU Intel добавлена начальная поддержка грядущих процессоров на базе микроархитектур Intel Cannonlake и Intel Coffeelake. Улучшен процесс сброса GPU g4x и g33; Добавлена поддержка звуковых кодеков Realtek ALC215, ALC285 и ALC289, Everest Semi ES8316, ZTE ZX AUD96P22; Добавлена поддержка новых ARM-плат, включая BeagleBone Blue, LeMaker Guitar Board и Bubblegum 96.

Одновременно Латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 4.13 - Linux-libre 4.13-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске очищен от блобов код для поддержки криптоакселераторов Cavium Nitrox CNN55XX и Inside Secure SafeXcel, кодировщики и декодировщики Qualcomm Venus V4L2, а также драйверы для Mellanox Technologies Spectrum, Quantenna QSR10g, Qualcomm ADSP и WCNSS. Обновлён код чистки блобов в драйверах для GPU AMDGPU, Adreno A5xx и Intel i915 CSR, беспроводных чипов Atheros 802.11ac ath10k, Broadcom IEEE802.11n embedded FullMAC WLAN, Intel DVM /MVM, Redpine Signals WLAN и Wilocity 60g WiFi, а также драйверов сенсорных экранов Silead Tablet.



