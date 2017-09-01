01.09.2017 20:17  По статистике Net Applications доля Linux среди настольных систем превысила 3%

По данным компании Net Applications в августе доля настольных систем на базе Linux возросла с 2.53% до 3.37%, впервые преодолев отметку в 3%. Доля Windows за месяц снизилась с 91.45% до 90.70%, а доля macOS с 6.02% до 5.94%. Среди мобильных систем Linux, в лице Android, занимает 64.76% рынка, iOS - 32.93%, Windows - 0.81%. Рейтинг построен на основе анализа статистики 160 миллионов посещений примерно 40 тысяч web-сайтов на которых установлены счётчики HitsLink Analytics и SharePost.

Если рассматривать другие источники, то по статистике посещений Wikipedia доля Linux составляет 1.25%, Android - 25.9%. По данным отечественного web-счётчика OpenStat доля Linux составляет 1.07%, Android - 32.56%, а по данным HotLog доля Linux составляет 1.2%, Android - 21.43%. По сведениям рейтинга w3schools.com доля Linux составляет 6.2%, Android - 5.63%. В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux составляет 0.74%.

