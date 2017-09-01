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01.09.2017 20:17  По статистике Net Applications доля Linux среди настольных систем превысила 3%

По данным компании Net Applications в августе доля настольных систем на базе Linux возросла с 2.53% до 3.37%, впервые преодолев отметку в 3%. Доля Windows за месяц снизилась с 91.45% до 90.70%, а доля macOS с 6.02% до 5.94%. Среди мобильных систем Linux, в лице Android, занимает 64.76% рынка, iOS - 32.93%, Windows - 0.81%. Рейтинг построен на основе анализа статистики 160 миллионов посещений примерно 40 тысяч web-сайтов на которых установлены счётчики HitsLink Analytics и SharePost.

Если рассматривать другие источники, то по статистике посещений Wikipedia доля Linux составляет 1.25%, Android - 25.9%. По данным отечественного web-счётчика OpenStat доля Linux составляет 1.07%, Android - 32.56%, а по данным HotLog доля Linux составляет 1.2%, Android - 21.43%. По сведениям рейтинга w3schools.com доля Linux составляет 6.2%, Android - 5.63%. В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux составляет 0.74%.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доля Linux среди настольных систем превысила 2%
  3. OpenNews: Доля Chrome OS в США и Канаде за последние 5 месяцев выросла с 0.1% до 0.2%, Linux с 1.1% до 1.9%
  4. OpenNews: За год доля Linux среди настольных систем выросла с 1.21% до 1.73%
  5. OpenNews: За последние месяцы доля Linux среди настольных систем выросла с 1 до 1.4%
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Аноним, 20:24, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ура!
     
  • 1.2, Аноним, 20:33, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Судя по этому графику https www netmarketshare com report aspx qprid 11 qpaf ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Позорная жизнь россиянина, 20:38, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Linux - это прекрасно. Я самый крутой пользователь Linux. Я могу такие вещи делать, что вам и не снилось.
     
     
  • 2.5, Аноним, 20:43, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И про reisub знаешь?
     
  • 1.4, Аноним, 20:41, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ОН!
     
  • 1.6, о6какатрон, 20:45, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    википедия считает линукс и ебунту как разные системы ))
     
  • 1.7, МиГ, 20:50, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По-моему скорее медведи массово начнут осваивать велосипед, чем офис-менеджеры перейдут на Линукс. Это уже даже не религия, это единственно возможный путь эволюции мозга у бездарей с дипломами.
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 21:09, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С ДОС на Винду тоже неспешно перелезали, но перелезли же. А разница была куда серьёзней, чем между современной виндой и линуксом.
     
  • 1.8, Аноним, 21:08, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прочитал как доля .NET applications на Linux выросла до 3%. Задумался
     

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