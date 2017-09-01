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01.09.2017 11:22  Релиз языка программирования Rust 1.20

Доступен релиз языка программирования Rust 1.20, развиваемого проектом Mozilla, обеспечивающего автоматическое управление памятью и предоставляющего средства для высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Параллельно с Rust совместно с компанией Samsung развивается экспериментальный браузерный движок Servo, написанный на языке Rust и отличающийся поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц и распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model). На Rust также разрабатывается операционная система Redox, использующая концепцию экзоядра и продвигающая принцип "все есть URL".

В подготовке нового выпуска приняли участие 118 разработчиков. Основные новшества:

  • В дополнение к ранее доступной поддержке ассоциированных функций (функции, привязанные непосредственно к типу) в новом выпуске реализована возможность создавать ассоциированные константы. Например, в примере ниже константа ID прикреплена к типу Struct: 
    
   struct Struct;
   impl Struct {
       const ID: u32 = 0;
   }
   fn main() {
       println!("the ID of Struct is: {}", Struct::ID);
   }

    Ассоциированные константы также могут быть использованы с типажами (traits) и перечислениями (enum), при этом для типажей допускается определение ассоциированных констант без непосредственного присвоения значения (значение может быть присвоено во время привязки типажа): 

    
   trait Trait {
       const ID: u32;
   }
   struct Struct;

   imp Trait for Struct {
       const ID: u32 = 5;
   }
   fn main() {
       println!("{}", Struct::ID);
   }
  • В разряд стабильных переведена новая порция функций и методов, в том числе CString::as_c_str, Chain::get_ref, Take::get_ref, f32/64::from_bits, f32/64::to_bits, slice::sort_unstable_*, str::as_bytes_mut, str::get_mut, str::get_* и т.п.
  • В макросе "unimplemented!" обеспечена возможность определения сообщений, информирующих что именно пока не реализовано;
  • Поддержка Unicode обновлена до версии спецификации 10.0.0;
  • Реализация типов с плавающей запятой min и max переписана на языке Rust и больше не связана с cmath;
  • Обеспечена дополнительная защита от атаки Stack Сlash, в результате которой содержимое переполненной кучи может оказаться в области стека или, наоборот, стек может переписать область кучи;
  • В стандартной библиотеке представлены новые функции сортировки: slice::sort_unstable_by_key, slice::sort_unstable_by и slice::sort_unstable, которые пока отнесены к категории нестабильных API. Основное отличие заключается в том, что старые функций выполняют сортировку строк по первой букве, а новые c учётом следования остальных символов в строке;
  • Существенно увеличена скорость (до 29 раз) раскрытия макроподстановок в процессе работы компилятора rustc;
  • В пакетном менеджере Cargo хранение параметров аутентификации к crates.io перенесено из общего файла с настройками ~/.cargo/config, который часто доступен на чтение всем пользователям, в специальный файл ~/.cargo/credentials;
  • В Cargo обеспечена сборка бинарных файлов main.rs, размещённых в подкаталогах src/bin, например, на базе src/bin/server/main.rs и src/bin/client/main.rs будут сгенерированы исполняемые файлы target/debug/server и target/debug/client;
  • Добавлена возможность указания версии устанавливаемого исполняемого файла при указании опции "--vers" в "cargo install";
  • Добавлена новая целевая сборочная платформа wasm32-experimental-emscripten, позволяющая организовать сборку в псевдокод WebAssembly при помощи бэкенда на базе LLVM.

Напомним, что язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечении высокого параллелизма выполнения заданий. При этом Rust обходится без использования сборщика мусора или runtime, что делает возможным создания на Rust библиотек, которые могут выступать в роли прозрачной замены библиотекам для языка Си. Для распространения библиотек на языке Rust, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек введён в строй репозиторий crates.io.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Rust поддерживает смесь императивных, процедурных и объектно-ориентированных методов с такими парадигмами, как функциональное программирование, обобщённое программирование и метапрограммирование, в статических и динамических стилях.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  3. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.19
  5. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Рассматривается возможность перевода NTPsec на язык Rust или Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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  • 1.1, Аноним, 12:41, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    чего только не придумают, лишь бы не писать на си-89.
     
  • 1.2, Аноним, 12:50, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Новый релиз языка для рукoжoпов, не могущих в плюсы.
     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 12:54, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >не могущих в плюсы.

    Ну, ничего-ничего-ничего[I]!

    ---"So if you don’t like what I’m saying about about C++, go become an expert at a better language (I recommend Lisp), and then you’ll be armed to disagree with me. You won’t, though. I’ll have tricked you. You won’t like C++ anymore, and you might be irked that I tricked you into disliking your ex-favorite language. So maybe you’d better just forget about all this. C++ is great. Really. It’s just ducky. Forget what I said about it. It’s fine."[/I]

     
  • 1.3, Аноним, 12:53, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Зато создаёт проблемы с производительностью ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:07, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то не сильно видно http benchmarksgame alioth debian org u64q compare php... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:53, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Новый релиз для хипстеров-недоумков, не осиливших LISP.
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 13:08, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новый релиз для хипстеров-недоумков, не осиливших LISP.

    [I]""...Brendan Eich, creator of JavaScript: In April 1995 I joined Netscape in order to "add Scheme to the browser." ""[/I]

    ---
    Возвращается мода 30-летней давности? https://en.wikipedia.org/wiki/AI_winter

    ---
    И много-много намешанного. Маркетинг-Buzzzz! https://doc.rust-lang.org/reference/influences.html

     
  • 1.8, Zloy, 13:12, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Руст-гoвнуст
     

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